Quelle est la bonne façon de se brosser les dents ?

Un bon pinceau et un peu de technique vont étonnamment loin pour améliorer votre sourire et votre santé.



Se faire nettoyer les dents par un professionnel ressemble à une réinitialisation de la santé dentaire. Vos dents sont frottées, grattées et polies à la perfection. Qu’ils restent ainsi dépend de vous. Ce qui se passe à la maison (pensez aux règles de Vegas) peut être très différent de ce qui se passe chez le dentiste. Mais ne serrez pas les dents dessus. Découvrez ces trois conseils pour booster votre jeu de brossage de dents et améliorer votre santé dans le processus.

1. Comprendre les incitations.

Chaque fois que vous mangez ou buvez quelque chose, des morceaux de nourriture ou des résidus peuvent s’accrocher à vos dents et à vos gencives. Les débris et leurs bactéries se transforment en un film collant appelé plaque. S’il reste trop longtemps sur les dents, il se calcifie. La plaque durcie est appelée tartre et ne peut pas être enlevée avec une brosse à dents.

“À l’intérieur du tartre se trouvent des bactéries qui libèrent des acides qui causent des caries, décomposent votre émail et creusent un tunnel à l’intérieur de la dent vers le nerf et l’os de la mâchoire, provoquant une infection si elles ne sont pas traitées. De là, les bactéries peuvent se déplacer vers d’autres parties de votre corps, y compris le cerveau, le cœur et les poumons », explique le Dr Tien Jiang, prosthodontiste au Département de politique de santé bucco-dentaire et d’épidémiologie de la Harvard School of Dental Medicine.

Les bactéries liées à la plaque peuvent également irriter et infecter les gencives, ce qui endommage le tissu gingival, les ligaments qui maintiennent les dents en place et l’os de la mâchoire, entraînant la perte des dents.

Sachant tout cela, il n’est peut-être pas surprenant que une mauvaise santé dentaire est associée à des problèmes de santé telles que l’hypertension artérielle, les problèmes cardiaques, le diabète, la polyarthrite rhumatoïde, l’ostéoporose, la maladie d’Alzheimer et la pneumonie.

2. Choisissez une bonne brosse à dents.

Une variété vertigineuse d’options de brosses à dents va des simples bâtons en plastique avec des poils aux outils de haute technologie avec des poils qui tournent ou vibrent. Mais devinez quoi : “Ce n’est pas la brosse à dents qui compte, c’est la technique”, déclare le Dr Jiang. “Vous avez peut-être une brosse qui fait tout le travail pour vous. Mais si vous n’avez pas une excellente technique de brossage, vous manquerez de plaque, même avec une brosse à dents électrique.”

Méfiez-vous donc des promesses marketing fantaisistes qui suggèrent qu’une brosse à dents est meilleure qu’une autre. Au lieu de cela, elle recommande :

Procurez-vous une brosse à dents que vous aimez et que vous utiliserez régulièrement.

Choisissez des poils en fonction de la santé de vos gencives. “Si vos gencives sont sensibles, vous aurez besoin de poils doux qui ne causent pas d’irritation. Si vous n’avez pas de problèmes de gencives, vous pouvez utiliser des poils durs”, explique le Dr Jiang.

Remplacez votre brosse à dents tous les quelques mois. “Il est temps de changer de brosse si les poils sont écartés et ne sont plus droits, ou si vos dents ne sont pas propres après le brossage”, déclare le Dr Jiang.

Que faire si vous voulez une brosse à dents électrique parce qu’il vous est difficile de tenir une brosse ou de vous brosser les dents avec une bonne technique, ou si vous appréciez simplement l’attrait ludique et amusant d’une brosse high-tech ?

Le Dr Jiang dit que c’est bien aussi – qu’il s’agisse d’un appareil élégant avec une minuterie, des capteurs de pression, une connectivité Bluetooth et des applications pour vous guider tout au long du brossage (les prix varient de 40 $ à 400 $) ou un gadget de base à piles (les prix commencent à 5 $). “Essayez simplement de tester les paramètres pour voir si vous êtes à l’aise avec eux, et apportez la brosse à dents aux nettoyages de dents si vous avez des questions sur la façon de l’utiliser”, dit-elle.

3. Utilisez la bonne technique de brossage.

Quel que soit le type de brosse à dents que vous utilisez, le Dr Jiang suggère d’utiliser cette méthode de brossage deux fois par jour et d’utiliser la soie dentaire avant ou après chaque fois :

Brossez avec un dentifrice fluoré pendant deux minutes. Divisez le temps entre les dents supérieures gauche, supérieure droite, inférieure gauche et inférieure droite – 30 secondes par section.

Inclinez la brosse. “Les poils doivent être dirigés vers les gencives où ils rencontrent les dents, une jonction où la plaque et le tartre s’accumulent. Vous ne voulez pas que les poils soient perpendiculaires à vos dents, à un angle de 90 degrés, mais inclinés, à 45 -angle de degré”, explique le Dr Jiang.

Faites des cercles avec les poils. “Faites tourner les poils autour et autour dans un mouvement de balayage doux pour aider à saisir les débris à la ligne des gencives”, explique le Dr Jiang.

Brossez sans distractions pour que vous puissiez vous concentrer sur votre technique de brossage.

Sois gentil. Si vous appuyez trop fort pendant le brossage, vous allez irriter et éventuellement blesser vos gencives. Brossez aussi votre langue. Il recueille des tonnes de bactéries qui doivent être éliminées.

Rincez-vous la bouche et votre pinceau. Lavez toute trace de dentifrice et de débris alimentaires.

Jetez un œil à vos gencives. Lorsque vous avez fini de vous brosser les dents, éloignez vos lèvres de vos dents pour voir si vous avez laissé des particules de nourriture autour de vos dents. Vos gencives ne doivent pas paraître rouges ou enflées.

Vous n’êtes pas sûr de vous brosser correctement ? Le Dr Jiang suggère de pratiquer sans dentifrice. Lorsque vous frottez votre langue contre vos dents, tout doit être lisse.

Consultez un hygiéniste dentaire pour les nettoyages tous les six mois et votre dentiste au moins une fois par an, même si ces visites vous rendent anxieux. Et si vous remarquez des problèmes entre les visites, appelez l’équipe dentaire. Mais rappelez-vous : une grande partie du travail pour garder vos dents propres vient de bonnes habitudes à la maison, pas du cabinet du dentiste.