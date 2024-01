Quelle équipe WNBA Nneka Ogwumike rejoindra-t-elle après avoir quitté Los Angeles ?

Nneka Ogwumike portera un uniforme différent cette saison. L’ancienne MVP de la WNBA a informé les Los Angeles Sparks mercredi qu’elle avait l’intention de partir en agence libre, comme le rapporte Ramona Shelburne d’ESPN.

La période de négociation des agences libres de la WNBA a officiellement débuté dimanche, mais mercredi a été le premier jour d’actualité qui a secoué la ligue. Ogwumike a été le MVP 2016 et a remporté le championnat de la ligue avec les Sparks cette saison-là. Elle était la première sélection au repêchage en 2012 à Stanford et a été nommée recrue de l’année WNBA.

Ogwumike a connu six entraîneurs au cours de ses 12 saisons à Los Angeles. Après avoir participé aux séries éliminatoires lors de ses neuf premières années – dont deux participations à la finale de la WNBA – Ogwumike et les Sparks ont raté les séries éliminatoires trois années de suite. Ogwumike, qui aura 34 ans en juillet, a été le pilier de la franchise mais est désormais prêt pour une autre expérience.

Alexa Philippou, Kevin Pelton et Michael Voepel d’ESPN examinent ce que la décision d’Ogwumike signifie pour elle cette saison à venir, ainsi que pour les Sparks et la ligue.

Où Ogwumike pourrait-il atterrir ? Qu’est-ce qui vous convient compte tenu de l’espace disponible et des effectifs actuels ?

Voix : Selon Shelburne, Ogwumike a déjà rencontré ou rencontrera cinq équipes : Atlanta Dream, Phoenix Mercury, Chicago Sky, Seattle Storm et New York Liberty.

Le Storm et le Mercury ont raté les séries éliminatoires l’année dernière, mais tous deux semblent prêts à faire de grands pas pour la saison 2024. New York a terminé deuxième de la finale de la WNBA, mais il semble également déjà assez solide au poste. Cela dit, Ogwumike pourrait aider n’importe quelle équipe ; l’année dernière, elle a réalisé statistiquement sa meilleure saison depuis sa campagne MVP.

En fonction des autres mouvements potentiels que Phoenix pourrait faire, il semble que le Mercury pourrait très bien convenir à la fois à Ogwumike et à l’équipe. Mais je pouvais aussi voir Ogwumike à Seattle ou à Atlanta.

Pelton : Je pense que l’adéquation à Seattle est tout à fait logique. Ogwumike pourrait jouer un rôle similaire à celui joué par Breanna Stewart pour le Storm, tandis que le développement d’Ezi Magbegor en All-Star donnerait à Seattle l’une des meilleures zones avant de la WNBA. Le Storm aurait encore besoin d’ajouter du jeu, de préférence sous la forme d’un meneur expérimenté, mais Magbegor, Ogwumike et Jewell Loyd constitueraient le noyau d’une équipe compétitive.

Où cela laisse-t-il les Sparks ? Quelle est la prochaine étape pour une franchise déjà en pleine « rafraîchissement » ?

Voix : Il est difficile de perdre quelqu’un qui n’est pas seulement une joueuse du Temple de la renommée et une favorite des fans, mais qui a aussi beaucoup compté pour la ligue grâce à son leadership. Aucun joueur dans l’histoire de la WNBA n’a consacré plus de temps et d’énergie aux problèmes de la ligue et aux besoins des joueurs qu’Ogwumike.

Cela dit, les Sparks semblent disposer d’un bon personnel en place pour poursuivre les changements apportés à la franchise. L’entraîneur Curt Miller (qui était également directeur général dans le Connecticut), le nouveau directeur général Raegan Pebley (un ancien joueur de la WNBA) et la directrice administrative Karen Bryant (qui a contribué à construire une culture de championnat à Seattle) ont déclaré qu’ils comprenaient qu’il s’agissait d’un problème. moment critique pour la franchise afin de s’assurer qu’elle dispose d’une base solide pour sa croissance future. Mais cela ne va pas être facile, et c’est un coup dur pour les fans des Sparks, car Los Angeles au cours des dernières intersaisons a perdu les stars de la franchise Candace Parker, Chelsea Gray et maintenant Ogwumike.

Nneka Ogwumike a joué 12 saisons à Los Angeles depuis qu’elle a été repêchée par les Sparks au premier rang en 2012. Jevone Moore/Icône Sportswire

Pelton : La bonne nouvelle est que les Sparks devraient pouvoir trouver un autre visage de la franchise avec le choix n°2 du repêchage de la WNBA de cette année. Dans un repêchage typique, Cameron Brink et Paige Bueckers seraient les choix n°1, donc si eux deux et Caitlin Clark le déclarent, Los Angeles est bien placé pour ajouter une pierre angulaire.

La différence par rapport à l’époque où les Sparks avaient précédemment repêché Ogwumike et Parker n°1 est que ces deux meilleurs espoirs rejoignaient une star établie – Lisa Leslie, dans le cas de Parker. Il pourrait y avoir plus de pression sur le choix n°2 de cette année pour qu’il prenne le relais immédiatement sans Ogwumike sur la photo.

À long terme, à mesure que l’agence libre devient un outil plus important, il incombe au groupe de propriété de Los Angeles d’investir dans un centre d’entraînement dédié pour rester compétitif. Bryant a déclaré à ESPN l’année dernière que les installations d’entraînement “seront le différenciateur” en matière d’agence libre à l’avenir. Si tel est le cas, Los Angeles prend du retard alors que le Storm et les Las Vegas Aces construisent des installations exclusives en tant que franchises indépendantes.

Philippou : Nous avons beaucoup plus de questions sur la composition des Sparks 2024 maintenant qu’il y a une semaine. La plupart auraient supposé qu’Ogwumike reviendrait probablement dans l’équipe dans laquelle elle a joué pendant toute sa carrière professionnelle et que Jordin Canada porterait également de l’or et du violet, en particulier après avoir été éliminé. Mais le Canada est probablement à la recherche d’un accord de signature et d’échange, selon Andraya Carter d’ESPN, et les deux départs marquent un coup dur pour une équipe de Los Angeles qui était si proche de revenir aux séries éliminatoires l’année dernière malgré de nombreuses blessures et les maladies. Une fois ces deux disparus, Los Angeles pourrait opter pour une voie de reconstruction davantage.

Azurá Stevens, Dearica Hamby et Stephanie Talbot sont les seules joueuses ayant des contrats protégés avec les Sparks, tandis que Lexie Brown, Zia Cooke et Nia Clouden ont des contrats non protégés. Le front office pourrait également chercher à faire revenir des personnalités comme Layshia Clarendon et les sœurs Samuelson, Karlie et Katie Lou.

Los Angeles a perdu Gray, Parker et maintenant Ogwumike depuis sa sortie au deuxième tour en 2020 sous Derek Fisher. Peut-être qu’à l’ère du sport moderne, en particulier avec la véritable agence libre de la WNBA de nos jours, ce genre de mouvement des joueurs ne devrait pas être aussi choquant. Néanmoins, cela semble être le coup final dans un ralentissement relativement rapide pour l’une des organisations les plus emblématiques de la ligue, et cela met en évidence le travail nécessaire pour la ramener vers l’échelon supérieur.

Quel est l’héritage d’Ogwumike avec les Sparks ?

Voix : On se souviendra d’elle comme ayant tout donné pendant une douzaine d’années, dont certaines ont été chaotiques en coulisses. Les Sparks l’ont repêchée dans l’espoir qu’elle s’intégrerait bien à Parker et deviendrait un autre visage de la franchise, et c’est ce qui s’est produit. Je doute que les fans des Sparks soient en colère contre Ogwumike pour son départ ; ils savent à quel point elle a été loyale et qu’elle doit le faire pour elle-même.

Mais je suis sûr qu’il y a beaucoup de tristesse, et ça va faire mal aux fans de la voir porter un autre uniforme. Elle sera considérée comme l’une des plus grandes stars de tous les temps des Sparks, aux côtés de Leslie et Parker.

Pelton : Je pense que son héritage est le championnat WNBA 2016, remporté lors d’un match passionnant de cinq matchs contre le champion en titre des Minnesota Lynx, qui avait éliminé les Sparks des séries éliminatoires l’année précédente. Parker et Kristi Toliver, MVP de la finale, méritent également beaucoup de crédit, aux côtés des acteurs et entraîneur de Los Angeles, Brian Agler, mais c’est la saison où Ogwumike s’est imposée en tant que MVP de la saison régulière de la ligue et a marqué le panier gagnant avec 3,1 secondes à jouer. 5. Le trophée 2016 est le seul que les Sparks ont remporté au cours des deux dernières décennies, et cela n’aurait pas eu lieu sans Ogwumike.