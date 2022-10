Quelle équipe remportera sa première victoire de l’année ? – Section locale de Shaw

Les Blackhawks de Chicago termineront leur voyage de trois matchs sur la côte ouest pour ouvrir la saison avec un affrontement contre les Sharks de San Jose ce soir. Le concours débutera à 21 h CT et sera diffusé sur NBCSCH et ESPN +.

L’année 1 de l’ère Luke Richardson a commencé avec un départ de 0-2, mais c’était à prévoir compte tenu de qui les Blackhawks ont affronté. Ils ont commencé l’année avec une défaite de 5-2 contre l’Avalanche du Colorado lors du premier match, suivi d’une défaite 1-0 contre les Golden Knights de Vegas jeudi.

Ce n’est un secret pour personne que les Blackhawks sont une équipe en reconstruction, mais ils ont en fait montré quelque chose dans chacune de leurs deux défaites. Leur combat dans une explosion, particulièrement en troisième période, contre les champions en titre a été admirable. Alex Stalock a ensuite arrêté 36 des 37 tirs dans une défaite serrée contre les Golden Knights la nuit suivante.

Les parieurs pensent que c’est la meilleure chance des Blackhawks d’obtenir une victoire à ce jour. Césars Sportsbook, le partenaire officiel des cotes de Bet Chicago Sports, fait des Blackhawks un léger outsider à +122 sur la moneyline. Le total est fixé à six buts, avec le moins de -120 et le plus de +100.

Nous sommes 2-0 lorsque nous parions sur les matchs des Blackhawks pour commencer l’année, mais il sera difficile de rester invaincu car ce match est honnêtement difficile à handicaper.

Point difficile pour les Sharks

Comme leur adversaire, les Sharks sont toujours à la recherche de leur première victoire de la saison. Ils ont commencé l’année avec des défaites consécutives contre les Predators de Nashville à Prague, en République tchèque, lors de la Série mondiale 2022 de la LNH le week-end dernier.

Ils sont revenus à la maison pour perdre de façon déchirante face aux Hurricanes de la Caroline hier soir. Sebastian Aho a marqué le but du feu vert avec 1:58 à faire, et les Hurricanes de la Caroline ont battu les Sharks de San Jose 2-1 au SAP Center vendredi.

Les Sharks ont maintenant une fiche de 0-3 et devront rebondir rapidement avec un autre match consécutif. C’est généralement un endroit où les parieurs pourraient faire disparaître aveuglément les Sharks, et je pense que c’est pourquoi vous pourriez voir de l’argent arriver tôt sur les Blackhawks.

Historique de la série

Les Blackhawks et les Sharks se sont affrontés à trois reprises l’an dernier, ces derniers ayant une fiche de 2-1 dans de telles rencontres. Ces deux équipes se sont affrontées 106 fois au total, alors que les Blackhawks ont une fiche de 45-47-5 contre les Sharks.

Le concours de ce soir sera la première de trois batailles entre ces deux équipes. Les Sharks viendront à Chicago le 1er janvier, tandis que les Blackhawks reviendront pour le match final le 25 février.

Le choix de Shane Jackson

J’ai eu du mal avec ce pari, je ne vais pas vous mentir. J’ai considéré les paris sous le total pour un deuxième match de suite, d’autant plus qu’ils ont facilement encaissé une défaite de 1-0 contre les Golden Knights. J’ai également été tenté par le prix de +100 sur moins de 2,5 buts pour les Blackhawks, qui ont eu du mal à faire avancer les choses offensivement pour commencer l’année.

Mais j’ai un dossier parfait à maintenir, et il est difficile de ne pas parier contre les Blackhawks lorsque le prix est aussi favorable. Je crois que c’est la meilleure chance de victoire des Blackhawks, mais ce voyage d’ouverture de trois matchs sur la route en quatre jours a toujours été censé être difficile. Et maintenant, les Sharks sont tout aussi désespérés d’entrer dans la colonne des victoires.

Cela pourrait finir par être un concours compétitif qui se résume au fil, mais je me rangerai du côté de l’équipe à domicile pour finalement l’emporter. Inscrivez-vous avec Caesars Sportsbook aujourd’hui en utilisant ce lien pour suivre mon pari sur ce match des Blackhawks.

Pari: Moneyline des requins (-135) – 0,54 unités pour gagner 0,4 unités

Comment nos paris sur les Blackhawks se sont comportés

Bilan de la saison : 2-0 (+0,85 unités)

Match 1 au Colorado : Avalanche -1,5 ligne de rondelle — Victoire (+0,35 unités)

Match 2 à Las Vegas : Moins de 6,5 buts au total — Gagner (+0,5 unités)