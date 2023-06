Le calendrier de la NFL a atteint la mi-juin et les fans attendent avec impatience de voir quelle équipe sera présentée sur « Hard Knocks » cette année.

« Hard Knocks », produit par NFL Films et HBO, suit une équipe tout au long du camp d’entraînement alors qu’elle se prépare pour la saison à venir. Cette année, quatre équipes sont éligibles pour la série primée aux Emmy Awards – les Chicago Bears, les New Orleans Saints, les Washington Commanders et les New York Jets.

Cependant, il semble qu’aucun d’entre eux ne soit très intéressé par le concert.

Selon la formule « Hard Knocks », une équipe peut refuser d’être le sujet de l’émission si l’une de ces trois règles s’applique à elle : Elle a fait les séries éliminatoires au cours des deux dernières saisons ; L’équipe a un entraîneur-chef de première année; L’équipe a été présentée sur « Hard Knocks » au cours de la dernière décennie.

Après avoir entendu parler de leur éligibilité, quelques joueurs – et même un entraîneur-chef – des équipes susmentionnées ont exprimé leur désintérêt à participer à la production.

Le demi défensif des Jets Justin Hardee a clairement indiqué en avril qu’il était opposé à l’idée que son équipe fasse le spectacle. « Mec, vous pouvez donner des coups durs à un autre membre de l’équipe sur lequel nous essayons de nous concentrer et de gagner, c’est une distraction », il a écrit sur les réseaux sociaux.

Les Jets apporteraient probablement le plus d’attrait national étant donné l’acquisition par l’organisation du quart-arrière vétéran Aaron Rodgers cette intersaison. Cependant, l’entraîneur-chef Robert Saleh a clairement indiqué lors d’un entretien récent avec des journalistes que son équipe n’était pas intéressée à figurer dans la série.

« Je sais qu’il y a plusieurs équipes qui aimeraient que ‘Hard Knocks’ soit dans leur bâtiment. Nous ne sommes tout simplement pas l’une d’entre elles », a déclaré Saleh.

L’entraîneur des Saints, Dennis Allen, n’est pas non plus favorable à ce que son équipe fasse partie de la production en raison des distractions potentielles que cela pourrait causer.

« Je n’aimerais pas ça parce que je veux juste me concentrer sur notre équipe de football et m’améliorer, et toutes les distractions sont exactement cela, des distractions qui vous empêchent, en fin de compte, d’atteindre votre objectif », a déclaré Allen mardi.

Le président des Bears, George McCaskey, a évoqué l’idée d’être sur « Hard Knocks » lors d’une réunion annuelle tenue plus tôt cette année, suggérant qu’une autre équipe devrait être au centre, selon L’athlétisme.

« Nous pensons qu’il y a un certain nombre d’équipes qui ont des histoires captivantes à raconter sur ‘Hard Knocks' », a déclaré McCaskey. « Trente et un autres. »

Les commandants pourraient constituer un sujet intéressant cette année, car l’équipe a de nombreuses intrigues autour de la franchise qui pourraient se dérouler pendant le tournage. Le plus gros étant la vente de 6,05 millions de dollars de l’équipe à Josh Harris et son groupe, qui oblige toujours les propriétaires de la NFL à voter dessus.

Les sujets de l’année dernière, les Lions de Detroit, ont aurait refusé l’offre de la NFL de réapparaître cette saison, ce qui a laissé la ligue dans une véritable impasse alors que les camps d’entraînement approchent à grands pas.

Les équipes sont autorisées à se porter volontaires pour participer à l’émission, mais le fait que nous soyons à la mi-juin et qu’aucune annonce n’ait encore été faite signifie que la NFL devra probablement faire une sélection bientôt.

