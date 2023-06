Quelle équipe de la LNH devrait remporter le Conned Smythe 2023 pour le pire échange des Golden Knights?

Il y a environ un an, j’ai proposé un nouveau prix de la LNH : le Conned Smythe, gagné par l’équipe qui a fait l’échange le plus stupide avec le plus grand impact sur un vainqueur de la Coupe Stanley. Nous avons passé en revue tous les gagnants de l’ère des casquettes, jusqu’à et y compris l’Avalanche de l’année dernière, et avons rétroactivement décerné le Conned Smythe à l’équipe dont ils avaient profité. Certains des appels étaient plus difficiles que d’autres, et tout le monde s’est bien amusé.

Ce qui nous amène à cette année : les Golden Knights de Vegas et ce qui pourrait être la course Conned Smythe la plus férocement disputée de tous les temps.

La plupart des gagnants ont eu au moins quelques candidats, mais les Chevaliers sont empilés avec eux. Cela a du sens, puisque cette équipe est partie de zéro il y a à peine six ans, n’a jamais vraiment eu de choix élevés et a été notoirement agressive sur le front commercial. Nous avons donc une tonne d’options à choisir. Peut-être trop.

Qui gagne? Essayons de comprendre.

Tout d’abord, un rappel des critères. Voici ce que j’ai écrit l’année dernière : « Les facteurs clés pour déterminer le gagnant de chaque année seront l’importance du joueur et le déséquilibre du métier. L’accord peut dater de cette saison ou des années précédentes, mais nous ne comptons pas les échanges pour les choix de repêchage qui sont devenus des joueurs. Et j’espère qu’il va sans dire que nous pouvons utiliser tous les pouvoirs du recul pour pointer et rire des accords qui n’ont pas fonctionné.

En lisant le post de l’année dernière, j’ai précisé que, contrairement au véritable Conn Smythe pour le MVP des séries éliminatoires, le commerce Conned Smythe devait présenter l’équipe gagnante, même si quelqu’un de l’autre finaliste avait une course dominante. Cela signifie que les Flames sont tirés d’affaire pour l’échange de Matthew Tkachuk. Mais nous avons encore au moins une demi-douzaine de candidats solides de Vegas, alors allons-y.

Il lui a fallu huit saisons pour se qualifier pour les séries éliminatoires. Il lui en faudra au moins neuf pour y perdre.

L’échange: Le 4 novembre 2021, les Sabres ont envoyé Eichel et un troisième aux Knights pour un premier, un deuxième, Peyton Krebs et Alex Tuch. À l’époque, le consensus était que les Sabres avaient bien joué, même s’ils avaient peut-être mal joué une main déjà perdante.

Le cas pour : Eichel a été fantastique en séries éliminatoires, menant la ligue avec 26 points dont huit en finale. Sa performance lors de la victoire de mardi était son quatrième match à trois points des séries éliminatoires, et il n’a jamais été tenu à l’écart de la feuille de pointage pour des matchs consécutifs. Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, il a été la force motrice des Knights du début à la fin, ressemblant tout à fait au joueur de franchise qu’ils pensaient obtenir lorsqu’ils se sont précipités pour le sortir d’une mauvaise situation à Buffalo.

Le dossier contre : Le commerce Eichel a évidemment bien fonctionné pour Vegas, mais était-ce mauvais pour Buffalo? Ou, pour appliquer la terminologie de la description originale de Conned Smythe, y a-t-il autant de « déséquilibre » à trouver ici ?

En d’autres termes : les fans des Sabres voudraient-ils une refonte de ce commerce ? Compte tenu des circonstances difficiles, d’une saison en petits groupes de Tuch et du rôle que Krebs pourrait jouer dans l’avenir de l’équipe et / ou comme appât dans certains échanges à venir, je ne suis pas sûr qu’ils le feraient. Avez-vous vraiment été dupé si vous êtes parfaitement d’accord avec les résultats ? Peut-être, mais je pense que nous devons regarder d’autres candidats.

Le capitaine des Knights les a aidés à conclure la série avec le premier tour du chapeau de la Finale de la Coupe Stanley en 27 ans.

L’échange: Le 25 février 2019, les Sénateurs ont envoyé Stone et Tobias Lindberg aux Chevaliers pour Erik Brannstrom, Oscar Lindberg et un second.

Le cas pour : Est-ce mal quand votre GM doit immédiatement s’excuser d’avoir dit qu’il est fier d’un échange ? Cela semble mauvais.

Aussi mauvais : Lorsque le défenseur de premier ordre qui est censé être la pièce maîtresse de l’affaire n’est toujours pas devenu bien plus qu’un joueur de profondeur quatre ans plus tard. Il est encore temps que les perceptions changent, mais contrairement à Buffalo et à l’accord Eichel, il est difficile de considérer cela comme positif pour Ottawa.

Le dossier contre : Bien qu’il ait été surprenant que les Sénateurs ne puissent pas obtenir plus pour l’un des meilleurs ailiers à double sens du match, il est possible que le jeu ait été contre eux. Stone avait besoin d’un nouveau contrat, et bien qu’il y ait un différend sur le nombre d’équipes avec lesquelles il était prêt à en envisager un, la liste n’était pas longue (et n’était peut-être que Vegas). Cela ne fait pas de l’entente une victoire pour Ottawa, mais cela la rend au moins plus compréhensible, ce qui atténue l’ambiance de pointage et de rire que nous recherchons avec un prix comme celui-ci.



Marc Pierre. (Stephen R. Sylvanie / USA Today)

Candidat n°3 : Capitals de Washington, pour Chandler Stephenson

Jusqu’à l’arrivée d’Eichel, Stephenson a été le centre n ° 1 le plus méconnu de la ligue.

L’échange: Le 2 décembre 2019, les Capitals ont envoyé Stephenson à Vegas pour un choix de cinquième ronde. Ouais, c’était tout le commerce.

Le cas pour : Contrairement à Eichel et Stone, il n’y a pas vraiment de question sur la sévérité de juger cet accord. Avec le recul, que nous sommes encouragés à utiliser ici, les Capitals se sont fait arnaquer par un jeune joueur bon marché qui était sur le point de faire un grand pas en avant. Il a eu des saisons consécutives de plus de 60 points, et les Capitals l’ont essentiellement donné gratuitement. (Washington a retourné le cinquième aux Flyers pour 14 matchs de Michael Raffl, qui n’est plus dans la ligue.)

Le dossier contre : Stephenson est un bon joueur, mais la question ici serait de savoir s’il est assez bon pour mériter à son ancienne équipe les honneurs de Conned Smythe. Il est probablement plus proche que vous ne le pensez ; il était à un point derrière Eichel pour la tête de l’équipe au cours de la saison et quatrième en séries éliminatoires. Mais avec tout le pouvoir de star que cette équipe a acquis via le commerce, peut-être que Stephenson n’est pas assez sexy.

Attendez, je pensais que les accords commerciaux sur les délais n’étaient plus payants ?

L’échange: Le 26 février 2023, les Blues ont envoyé Barbashev à Vegas pour le prospect Zach Dean. À l’époque, nous avons tous haussé les épaules.

Le cas pour : Il n’y a rien dans le livre de règles de Conned Smythe qui dit que nous devons favoriser les échanges plus récents, mais c’est toujours plus amusant si vous pouvez indiquer un accord qui a porté ses fruits immédiatement. Celui-ci l’a fait, car Barbashev était un ajustement presque parfait à Vegas, affichant 16 points en 23 matchs de saison régulière, puis 18 points en 22 matchs éliminatoires. Il était aussi une présence physique, semblant toujours se montrer chaque fois que les équipes essayaient de courir sur les Knights.

Le dossier contre : Ce recul qui nous rend si intelligents n’a pas encore vraiment fait effet, car Dean est un ancien choix de premier tour qui n’a que 20 ans et qui pourrait encore rapporter pour les Blues. Étant donné le statut de Barbashev en tant qu’UFA en attente et sa production médiocre à Saint-Louis, je ne suis pas convaincu qu’ils regrettent vraiment ce déménagement.

Vous souvenez-vous quand nous avons découvert que Robin Lehner allait rater la saison et que nous nous sommes demandé si les Knights auraient suffisamment de profondeur de gardien de but pour passer l’année? Eux aussi, apparemment.

L’échange: Le 29 août 2022, les Sharks ont envoyé Hill aux Knights pour un choix de quatrième ronde.

Le cas pour : Hill a été l’histoire des séries éliminatoires, passant de l’option de profondeur des Knights au héros de la Coupe Stanley. Il n’a même pas vu la glace au premier tour, mais une fois qu’il a pris la relève, il a joué le meilleur hockey de sa vie. Pendant ce temps, l’équipe des Sharks qui a décidé qu’elle n’avait pas besoin de lui a terminé 30e pour les buts accordés. Oops.

Le dossier contre : Hill a également été bon pendant la saison, mais Logan Thompson et Laurent Brossoit aussi, donc il y a lieu de prouver que le vrai héros ici est Bruce Cassidy et son système défensif. En dehors de cela, Hill est un choix très solide.

Candidat n° 6 : Gary Bettman et la LNH, pour avoir truqué le système d’expansion afin de s’assurer que les Knights seraient tout de suite en lice

Non. Arrêtez ça. Je jure que je vais finir par combattre tous ceux qui continuent à faire ça. Considérez ceci comme votre dernier avertissement.

C’est OK – bon sang, c’est encouragé – d’être salé que les Golden Knights aient été plus agressifs, plus performants et tout simplement plus intelligents que votre équipe préférée. Ne faites pas partie de ces personnes tristes qui doivent essayer de revenir à la réalité pour se sentir mieux. Si le système a été mis en place pour que Vegas soit bon tout de suite, nous avons apparemment tous raté le mémo, car tout le monde pensait que les Knights seraient mauvais avant leur première saison. Sérieusement, sois en colère si tu en as besoin, mais arrête d’inventer des trucs.

OK, un autre candidat de Conned Smythe… en quelque sorte.

C’est presque trop évident, non ? Et poétique aussi, étant donné que la Floride est l’équipe que les Knights viennent de battre.

Le cas pour : Marchessault vient de remporter le véritable Conn Smythe, il est donc tout à fait normal que le roulement et la transaction qui l’ont amené à Vegas obtiennent également le Conned Smythe.

Nous connaissons tous l’histoire maintenant. Il y a six ans, Dale Tallon et les Panthers ont décidé de réparer les dégâts de l’ère des Computer Boys en concluant un accord qui enverrait Marchessault et Reilly Smith à Vegas. Cela s’est retourné contre nous de façon spectaculaire, et maintenant la boucle est bouclée en coûtant la coupe Stanley aux Panthers.

Je pensais que c’était censé être difficile, mais cela s’est avéré être la décision la plus simple possible. Que faisons-nous ici?

Le dossier contre : Marchessault n’a pas été échangé.

Pas vraiment. Les Panthers ont échangé Reilly Smith, mais Marchessault était un choix de repêchage d’expansion, comme 29 autres gars. Retournez et lisez les rapports sur le commerce, et vous n’y trouverez pas le nom de Marchessault. Vous ne trouverez même rien sur les « considérations de projet d’expansion », comme vous le feriez avec certains des autres métiers des Chevaliers. C’était juste Smith pour un quatrième. Même si vous entendez dire à quel point les Panthers ont été stupides d’échanger ce type à Vegas, les faits sont très clairs : cela ne s’est tout simplement pas produit.

Sauf que… eh bien, c’est en quelque sorte le cas, n’est-ce pas? Marchessault ne faisait techniquement pas partie de l’échange, mais les deux équipes savaient qu’il serait exposé au repêchage d’expansion une fois l’accord conclu avec Smith. Il semble prudent de supposer que les deux équipes en auraient discuté lors de la négociation. Peut-être qu’il n’y avait pas d’entente formelle en place selon laquelle les Chevaliers prendraient Marchessault, mais tout le monde savait que c’était ce qui se passait. (Revenez en arrière et revisitez n’importe quel projet fictif de l’époque. Ils ont tous cloué le choix de Marchessault.) Donc, même s’il ne s’agissait peut-être pas d’un accord global formel, c’est comme si c’était le cas, et peut-être devrions-nous le traiter de cette façon.

Est-ce suffisant pour faire de Marchessault le choix? Faut-il assouplir les critères de Conned Smythe pour aller au-delà des métiers ? Cela correspond-il toujours à l’esprit de l’ensemble ?

Je ne suis pas sûr, alors je vous laisse la décision. Votez pour le Conned Smythe 2023 dans le sondage ci-dessous.

Chargement…

(Photo du haut de Jack Eichel soulevant la Coupe Stanley : Bruce Bennett / Getty Images)