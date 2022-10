LE nouveau parti politique des premiers ministres est peut-être bleu, mais en matière de football, la loyauté de Rishi Sunak est fermement du côté rouge.

Mais quelle équipe de foot supporte-t-il ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Rishi Sunak est un passionné de football Crédit : Dan Charity / Le Soleil

Quelle équipe de football supporte Rishi Sunak ?

Le nouveau Premier ministre soutient le club de Premier League Southampton FC, également surnommé les Saints.

Et ce n’est pas une surprise car, comme beaucoup, Rishi soutient le club au cœur de sa ville natale – il est né à Southampton en 1980.

Rishi Sunak soutient le club de football de Southampton Crédit : Getty

Son joueur préféré est la légende des Saints Matt Le Tissier.

Lorsque Sunak avait 18 ans, son père Yashvir possédait un abonnement pour regarder le Southampton FC, et Sunak a déclaré qu’il avait reçu une carte signée par toute l’équipe pour les célébrations de son 18e anniversaire.

Cette carte est devenue ”l’un de ses biens les plus précieux”.

Est-ce que Rishi Sunak aime le football ?

Sunak a ouvertement exprimé son intérêt pour le football – et le Premier ministre est un grand fan de ce sport.

Lors d’une campagne électorale qui a eu lieu à Exeter en 2022, on a demandé à Sunak quel type de travail il aurait été intéressé s’il n’était pas entré dans le monde de la politique.

Suank a répondu: ” Je suis un grand fan de football, je viens de Southampton et si je pouvais diriger Southampton [I would do that],”

En entendant sa réponse, un autre fan des saints a applaudi de la foule.

Sunak a ajouté: ” Oh, wow, y a-t-il un fan des Saints ici? Regarde ça, brillant.

”Eh bien, il y en a trois. Étonnante. Eh bien, si je pouvais diriger le Southampton Football Club, je serais un homme très heureux.

Sunak a également tweeté à propos de Southampton dans le passé, par exemple en novembre 2020, lorsque les saints étaient assis en tête du classement de la Premier League.

S’adressant à Twitter, Sunak a écrit: ” Pris 32 ans mais ça vaut le coup d’attendre.

”Maintenant, espérons que ça dure.”

Son tweet était également accompagné d’un cliché du classement de la Premier League, montrant visiblement que Southampton était assis au sommet, en dessous de Liverpool.

Quelles équipes de football les anciens premiers ministres soutiennent-ils ?

Le nouveau Premier ministre est peut-être un fan de Southampton, mais tous ses prédécesseurs politiques ne partageaient pas son amour pour le sport – ou l’équipe.

Voici un aperçu des équipes de football que les premiers ministres précédents ont soutenues.