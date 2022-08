ELON Musk est un nom que beaucoup associent à l’argent, à la technologie et à la vision – et maintenant c’est un nom que beaucoup associent au football britannique.

De nombreux fans de football du monde entier, et en particulier du Royaume-Uni, se sont tournés vers les réseaux sociaux pour demander à l’homme le plus riche du monde d’acheter leurs clubs de football préférés.

Quelle équipe de football soutient Elon Musk ?

On ne sait pas quelle équipe le milliardaire soutient actuellement.

Cependant, enfant, son équipe préférée était le Manchester United Football Club.

Le mercredi 17 août 2022, dans un fil Twitter concernant l’achat de la populaire équipe britannique, Musk a tweeté: “Bien que, s’il s’agissait de n’importe quelle équipe, ce serait Man U. Ils étaient mon équipe préférée quand j’étais enfant.”

Elon Musk a déclaré qu’il soutenait le club de football de Manchester United

Elon Musk achète-t-il Manchester United ?

De nombreux fans de football seront déçus d’apprendre qu’Elon Musk n’achète pas réellement le Manchester United Football Club.

Le patron de Tesla a envoyé les médias sociaux dans une frénésie le mercredi 17 août 2022 – lorsqu’il a tweeté “De plus, j’achète Manchester United, tu es le bienvenu”.

Le tweet de Musk a envoyé des fans frénétiques partout dans le monde, avec un utilisateur de Twitter tweetant : ” Vous n’avez absolument aucune idée de la quantité d’espoir que vous venez de donner à un million de fans dans le monde.

”S’il vous plaît, achetez-nous.”

Un fan a même fait l’effort de créer un maillot de Manchester United, simulé avec le logo Tesla sur le devant.

Cependant, Musk n’a pas tardé à confirmer dans un tweet suivant que ce n’était en fait pas vrai, il a déclaré: ” Non, c’est une blague de longue date sur Twitter. Je n’achète aucune équipe sportive.”

Musk a l’habitude de publier des tweets irrévérencieux dans le passé, ce qui rend difficile de savoir quand il plaisante.

Le 24 avril 2022, il a tweeté: ”Ensuite, j’achète du Coca-Cola pour remettre la cocaïne.”

Mais le mercredi 17 août 2022 – Musk a mis fin à toute spéculation lorsqu’il a tweeté : ” Et je n’achète pas de Coca-Cola pour remettre la cocaïne, malgré l’extrême popularité d’une telle décision.”

Elon Musk fait-il du sport ?

Pendant son temps au lycée, Musk s’est essayé à un certain nombre de sports différents.

À 15 ans, Musk a commencé le karaté, le judo et la lutte – et voici pourquoi.

Adolescent, Musk a toujours été le plus petit et le plus jeune enfant de la classe.

Il était également connu comme un enfant “livre” – et cela l’a amené à être victime d’intimidation jusqu’à l’âge de 15 ans.

Alors, quand il a eu une poussée de croissance surprenante, Musk a décidé de s’essayer au sport – juste pour qu’il puisse apprendre à se défendre.