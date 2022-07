Quelle équipe a le meilleur milieu de terrain de Premier League ?

Par Josh Barker









La Premier League regorge d’innombrables stars de premier plan sur tout le terrain.

Parmi les positions les plus fortes de l’élite anglaise à l’heure actuelle se trouve le milieu de terrain.

Kevin De Bruyne est l’un des meilleurs milieux de terrain créatifs au monde.

N’Golo Kante et Fabinho font également partie des milieux de terrain à l’esprit défensif qui exercent actuellement leur métier en Europe.

Mais quel club a actuellement le meilleur milieu de terrain ? 101 ont jeté un coup d’œil sur les meilleurs milieux de terrain d’Angleterre à l’heure actuelle pour essayer de prendre une décision définitive.

Les prétendants

Il y a plusieurs équipes qui pourraient avoir leur mot à dire dans le débat pour le meilleur milieu de terrain de la Premier League, bien qu’en vérité il n’y ait qu’un seul vainqueur clair.

L’un des prétendants en bas de la liste est Tottenham Hotspur. Il y a un an, le milieu de terrain des Spurs était rempli de joueurs qui ne correspondaient pas à leur système ou qui ne convenaient pas très bien à la Premier League.

Maintenant, cependant, après les signatures de Rodrigo Bentancur et, plus récemment, d’Yves Bissouma, les Spurs ont un certain nombre de milieux de terrain centraux de qualité.

Rodrigo Bentancur et Oliver Skipp, lorsqu’ils sont en forme, sont d’excellentes options de meneurs de jeu box-to-box / profonds, tandis que Pierre-Emile Hojbjerg et Bissouma sont tous deux de grands milieux de terrain défensifs qui ajoutent également quelque chose dans le tiers offensif.

La prochaine étape est Liverpool. Comme mentionné ci-dessus, Fabinho est actuellement l’un des meilleurs milieux de terrain défensifs au monde. Plus loin, Thiago est, pour la plupart, un excellent créateur.

La forme de Jordan Henderson a plongé ces derniers temps, mais l’Anglais devrait être remplacé prochainement par le très prometteur Harvey Elliott.

Pour terminer, Chelsea continuent de se vanter d’avoir une sélection de milieu de terrain très solide. Certes, N’Golo Kante est devenu quelque peu sujet aux blessures dans sa vieillesse, mais en son temps, rares sont ceux qui peuvent rivaliser avec le Français.

Jorginho est également l’un des meilleurs passeurs du ballon en Premier League, tandis que Mateo Kovacic reste quelque peu sous-estimé à ce jour.

Et s’il reste à voir si Thomas Tuchel l’utilise cette saison, Conor Gallagher a clairement un bel avenir devant lui après un excellent prêt avec Crystal Palace.

Le gagnant

En vérité, il n’y avait qu’un seul vrai vainqueur en ce qui concerne le meilleur milieu de terrain de la Premier League.

Manchester City compte actuellement deux des meilleurs milieux de terrain défensifs d’Angleterre après avoir obtenu les services de Kalvin Phillips en tant que remplaçant / partenaire de Rodri.

Plus loin, pendant ce temps, les Sky Blues ont deux des joueurs les plus grands et les plus créatifs de la division sous la forme de Kevin De Bruyne et Bernardo Silva.

Et tandis que son avenir reste incertain cet été, Ilkay Gundogan est une excellente option de sauvegarde dont les courses en profondeur sont un sérieux cauchemar pour les défenses adverses.

Cet article a été édité par

Ben Browning.