Quelle différence une seule semaine peut faire! Des plages laissées vides alors qu’un temps gris misérable couvre le Royaume-Uni après une chaleur torride à 29 ° C

LES PLAGES ont été laissées vides aujourd’hui une semaine seulement après que des températures caniculaires ont vu les Britanniques se prélasser sous le soleil de 29°C.

Les étendues de sable étaient aujourd’hui dépourvues de chercheurs de soleil après des jours d’orages – avec la pluie qui devrait continuer jusqu’à la fin de la semaine.

🔵 Lisez notre blog météo britannique en direct pour les dernières prévisions

La plage de Southend-on-Sea avait à peine un pouce carré libre le week-end dernier Crédit : ROB WELHAM / McLELLAN

Southend-on-Sea était bondé le week-end dernier, maintenant la pluie a repoussé tous les promeneurs de chiens sauf un Crédit : ROB WELHAM / McLELLAN

Certaines parties du Royaume-Uni ont été trempées tout au long du week-end avec des températures plus basses et des averses persistantes, ce qui a mis fin à la semaine.

Mais certains passionnés de course n’ont pas été découragés, enfilant des ponchos imperméables par-dessus leurs plus beaux atours samedi pour la dernière journée du Royal Ascot.

Et les fans de foot se sont bien trempés alors que l’Angleterre affrontait l’Écosse en Euros vendredi soir – ce qui était un avant-goût de ce que le reste du week-end allait réserver.

Les supporters écossais se rassemblent sur la place pluvieuse de Leicester avant le match de l’UEFA Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Écosse vendredi Crédit : PA

Les fans de Leicester Square ne sont pas découragés par la pluie de montrer leur soutien à l’Écosse Crédit : PA

À l’approche de la semaine prochaine, le temps semblait un peu plus sec – bien que l’été ne semble pas encore tout à fait revenir.

Les prévisionnistes de Netweather ont déclaré: « L’été est certainement en pause en ce moment, après de fortes pluies dans l’est et le sud hier ».

Aujourd’hui, des nuages ​​sont attendus pour une grande partie du Royaume-Uni, avec de fortes pluies continuant tout au long de la journée pour certaines régions.

Le temps sera particulièrement humide dans le nord de l’Écosse et de l’Irlande du Nord, ainsi que dans l’est de l’Angleterre.

Et comme demain étant le jour le plus long de l’année, les températures dans la majeure partie de l’Angleterre ne seront qu’au milieu de l’adolescence, inférieures à la moyenne pour la période de l’année ainsi qu’humides et bruineuses, a déclaré le météorologue du Met Office, Dan Stroud.

Quatrième jour de Royal Ascot 2021, vendredi à l’hippodrome d’Ascot Crédit : James Whatling

Vendredi, une ambulance traverse les eaux de crue sur l’A20 Aylesford près de Maidstone dans le Kent Crédit : LNP

Il a ajouté que nous ne devrions pas nous attendre à des températures supérieures à la vingtaine pour le reste de la semaine également, avec des « pluies légères et persistantes ».

Lundi sera notre jour le plus pluvieux, avec environ 5 à 15 mm de précipitations attendues dans le sud, atteignant jusqu’à 20 mm à certains endroits.

Dans les régions du nord de l’Écosse et du nord de l’Angleterre, une crête de haute pression du nord et de l’ouest signifie qu’elles resteront un peu plus sèches.

Mais nous verrons une amélioration progressive au cours de la semaine, la pluie se dissolvant sur le continent mercredi, menant à une « belle journée » avec des éclaircies dans la vingtaine, de 20C à 22C, le meilleur jour de la semaine.

En ce qui concerne le week-end et au-delà, la pluie s’abattant sur l’Écosse et l’île du nord se poursuivra dans le reste de la semaine, ce qui signifie que davantage de bruine et d’averses intermittentes et que davantage de températures douces doivent rester dans le prévisible.

Mais Dan Stroud nous assure que nous verrons « certainement des périodes plus sèches arriver » dans les semaines à venir.

Les personnes arrivant le premier jour du Download Festival à Donington Park dans le Leicestershire Crédit : PA

Un festivalier se couvre de la pluie le premier jour du Download Festival à Donington Park dans le Leicestershire vendredi Crédit : PA