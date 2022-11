Quelle devrait être l’étendue d’une fourchette de salaire ? Les entreprises et les travailleurs ne sont pas d’accord

Mais tout au long de la semaine, les New-Yorkais ont publié des offres d’emploi avec des fourchettes de plus de 100 000 $, se demandant si une tranche de salaire à six chiffres comptait comme une fourchette de “bonne foi”.

Depuis mardi, les employeurs qui embauchent à New York doivent indiquer la fourchette de rémunération minimale et maximale sur toutes leurs offres d’emploi. La loi sur la transparence des salaires de la ville stipule que les entreprises doivent afficher une “échelle salariale de bonne foi”, définie comme celle que l’employeur “croit sincèrement, au moment où il publie l’offre d’emploi, qu’il est prêt à payer le(s) candidat(s) retenu(s)”. déclare la Commission des droits de l’homme de la ville de New York qui applique la loi.

Les entreprises et les travailleurs de New York s’affrontent sur ce qui est considéré comme une fourchette de salaires acceptable.

Mais les employeurs disent qu’ils sont dans une situation difficile et qu’ils sont peu guidés par la Commission des droits de l’homme de New York, déclare Domenique Camacho Moran, avocate basée à New York chez Farrell Fritz.

Walker et d’autres partisans de la transparence des salaires affirment que cela peut être une solution gagnant-gagnant pour les travailleurs et les entreprises – les candidats gagnent du temps en postulant uniquement aux emplois qui correspondent à leurs attentes salariales et se sentent plus en mesure de négocier les salaires plus tard, tandis que les entreprises gagnent du temps en examinant la qualité candidats qui s’alignent sur leur budget salarial.

Le déploiement chaotique de la loi n’est “en fin de compte pas surprenant” pour Victoria M. Walker, 29 ans, journaliste de voyage indépendante à New York qui devenu viral plus tôt cette année pour avoir divulgué le salaire d’un emploi qu’elle a quitté. Mardi, elle a entamé une Fil Twitter des échelles de rémunération des entreprises sur les ouvertures, comme une fourchette de 50 000 $ à 145 000 $ pour un rôle de journaliste technologique.

“Mieux vaut se tromper du côté d’une large gamme que de créer une gamme artificiellement étroite”, déclare Camacho Moran.

Les deux agences qui enquêtent sur d’éventuelles violations de la nouvelle loi – la Commission des droits de l’homme de la ville et le Bureau de l’application de la loi – peuvent déterminer si un large éventail n’a pas été fait de bonne foi, déclare Tony Guadagni, directeur principal de la recherche chez Gartner.

Mais c’est aux enquêteurs de montrer qu’une fourchette de salaire n’est pas de bonne foi – pas aux entreprises de le prouver.

D’autres disent de larges plages, comme ceux qui approchent de la barre des six chiffres, ne feront que causer plus de confusion et de friction. “L’esprit de la loi est de créer de la transparence, et toute entreprise ayant de larges échelles salariales comme celle-ci ne crée aucune transparence”, déclare Beverly Neufeld, présidente de PowHer New York et partisane de la nouvelle loi.

Walker est d’accord et espère que les entreprises deviendront plus précises avec leurs fourchettes de « bonne foi » avec le temps : « J’espère que nous cesserons de voir des échelles de salaire astronomiques et que les entreprises diront aux gens ce à quoi ils peuvent s’attendre dans le rôle. Une fourchette de 50 000 $ à 140 000 $ n’est pas me dire beaucoup. Je dirais que c’est plus déroutant.

L’examen public pourrait également jouer un rôle, car les travailleurs “interrogent et défient les entreprises qui ne s’engagent pas”, ajoute-t-elle.