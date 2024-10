De nos jours, « populiste » signifie simplement écouter ce que veut le peuple, mais les dirigeants autrichiens et les médias tentent de donner à cela une apparence proche du nazisme.

Un autre parti de droite contestataire vient de remporter le vote populaire dans un autre pays européen, cette fois aux élections parlementaires autrichiennes. Mais tant que les élites de l’establishment parviennent à trouver un moyen de se maintenir au pouvoir en s’accrochant les unes aux autres malgré leurs différences idéologiques nominales, elles s’en moquent vraiment. Cela semble être une stratégie brillante. Voyons où ça va, d’accord ?

Les élites autrichiennes, comme ailleurs en Europe, considèrent qu’il est de leur devoir de défendre la démocratie en veillant à ce que le parti qui obtient le plus de voix soit complètement mis à l’écart. Pourquoi? Parce que Hitler. Euh.

Selon le Presse associéele Parti de la Liberté autrichien a obtenu le « Première victoire électorale nationale d’extrême droite depuis la Seconde Guerre mondiale. » Et nous savons tous quel célèbre Autrichien est synonyme de la Seconde Guerre mondiale. Comme c’est subtil.

« L’UE secouée par la victoire du parti d’extrême droite fondé par des vétérans nazis de la Seconde Guerre mondiale » a noté un tabloïd britannique, le Exprimer. «Selon les premières projections, le Parti de la Liberté d’Herbert Kickl est en passe de remporter une immense victoire en Autriche.» Il est intéressant de voir comment l’histoire nazie est entièrement omise lorsque le mouvement néo-nazi Azov d’Ukraine se promène avec des drapeaux et des tatouages ​​​​symbolisés nazis pour saluer les félicitations du même établissement.















Pour ceux qui cherchent une autre façon de diffamer les électeurs autrichiens que de les comparer à Hitler, il y a apparemment aussi une opportunité ici de les comparer aux ennemis du Führer pendant la Seconde Guerre mondiale : la Russie. BNC appelle ce « extrême droite » vote des Autrichiens moyens fatigués des pitreries de l’establishment et « un coup de pouce pour Poutine. »

On dirait que tout « méchant » les bases sont couvertes par tout le spectre de la propagande de l’establishment occidental.

Alors, comment ce parti a-t-il réellement gagné ? L’ancien ministre autrichien qui a pris la tête du Parti de la liberté en 2021 parlait constamment du citoyen moyen souffrant d’une incapacité à payer les nécessités de base, comme l’électricité et la nourriture. Ne comprend-il pas que si les Autrichiens parviennent à mettre de la nourriture sur la table, alors Poutine gagnera ? Apparemment non. Et il ne semble pas non plus que les électeurs comprennent. Et comme ce type et son parti sont de plus en plus en résonance avec la réalité objective des électeurs tandis que les élites s’en dissocient, cela se traduit par des victoires électorales.

C’est aussi simple que des électeurs qui jettent un regard autour de leur vie et arrivent à la conclusion que son évaluation s’aligne davantage sur la leur que sur la version présentée par les partis de l’establishment.

Un autre problème majeur pour l’Autriche est le grand nombre de réfugiés par habitant, l’un des plus élevés d’Europe, ce problème se reflétant dans des incidents tels que les menaces de l’État islamique contre le concert de Taylor Swift à Vienne au cours de l’été, les descentes de police avant l’anniversaire. des attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis et des émeutes de réfugiés à Halloween il y a quelques années.

La question de l’asile en particulier est une question que Kickl, l’ancien ministre de l’Intérieur qui dirige aujourd’hui le Parti de la Liberté, serait bien placé pour s’attaquer. Qu’est-ce qui, exactement dans son passé, pourrait le qualifier pour cela dans l’esprit des électeurs ? Peut-être le fait qu’il ait été contraint de démissionner en 2019 pour avoir déclaré vouloir tester les paramètres des règles européennes en matière de droits de l’homme qui « empêchez-nous de faire le nécessaire » avec les demandeurs d’asile – un sujet que même la gauche officielle a dû admettre comme un problème, mais en disant seulement qu’elle réduirait simplement les demandes d’asile. Il y a beaucoup de lumière du jour entre les positions de « nous sommes rassasiés » et « sortir »Cette dernière étant déjà la position défendue par les soi-disant gauchistes au cœur saignant, qui n’ont réussi à obtenir que 21% des voix.















De toute évidence, un grand nombre d’Autrichiens n’ont pas adhéré aux remarques de Kickl comme l’a fait l’establishment autrichien, lui accordant près de 29 % des suffrages populaires. Kickl a qualifié Ursula Von der Leyen, la présidente non élue de la Commission européenne, de belliciste. Et bien, les électeurs autrichiens ont également donné à son Parti de la Liberté le plus grand nombre de voix lors des élections parlementaires européennes du début de cette année. Joli petit cadeau qui réchauffe le trône, là.

Le mandat donné par les électeurs au parti semble clair : s’en prendre aux institutions nationales et européennes qui ont semé tant de dégâts. Comme partout en Europe où les partis contestataires se multiplient, notamment à droite. Alors avec qui vont-ils former un gouvernement, dans le respect du choix du peuple ? Selon le chancelier de droite, personne. Parce que bon, on s’en fout.

«J’ai clairement indiqué avec qui il n’était pas possible de former un gouvernement responsable et durable. L’actuel leader du FPÖ ne répond pas à ces critères, je l’ai donc exclu.” » a déclaré le chancelier Karl Nehammer. Son propre parti de centre-droit est arrivé en deuxième position avec 26 % des voix, mais couplé au centre-gauche, il peut encore s’accrocher au pouvoir.

Tous les autres partis autrichiens ont dit qu’ils rejoindront le chancelier à sa table de déjeuner à la cafétéria et laisseront le Parti de la Liberté seul dans un coin comme un Billy No Mates, parce que ce n’est pas comme si c’était censé être une démocratie où le vote populaire compte, ou quoi que ce soit. Le président du pays a également déclaré qu’il n’était pas obligé de donner au parti ayant obtenu le plus de voix la première chance de former un gouvernement. Je suppose qu’il a pensé qu’il devait sauver la démocratie en la plaçant sur un radeau et en la regardant flotter comme Jack l’a fait avec Rose dans Titanic.

La chancelière ressent apparemment le besoin de protéger le pays de son propre peuple. Tout comme a tenté de le faire récemment le président français Emmanuel Macron avec des manipulations électorales si nombreuses et épuisantes qu’elles auraient pu constituer un nouveau sport d’endurance aux Jeux Olympiques de Paris. Il s’agirait carrément d’une collusion de vol d’élections si cela s’était déroulé à huis clos. Ils l’ont plutôt fait à la vue du public.

Macron a déclenché une crise lorsque la droite populiste a remporté le vote européen, et a déclenché des élections juste après, qui ont permis à la droite populiste de remporter le vote populaire et à la gauche populiste de remporter le plus de sièges, grâce à l’accord du parti de Macron avec la gauche de se retirer stratégiquement en faveur d’un candidat unique entre les deux partis dans les circonscriptions où le Rassemblement national de droite risquait de l’emporter en raison du partage des voix.















Il s’avère que Macron ne voulait en réalité qu’aucun des deux partis ne forme réellement un gouvernement. Il a donc confié le rôle de Premier ministre au négociateur européen pour le Brexit, le technocrate Michel Barnier, du parti de l’establishment de centre droit qui a été largement rejeté par les électeurs et réduit à un chiffre à un chiffre. aux élections. Le nouveau gouvernement français représente une tentative de représenter les positions populistes de droite et de gauche, mais avec des ministres qui ne sont pas réellement issus des partis choisis par les électeurs.

Lors des récentes élections régionales allemandes, bloquer la droite populiste, qui a remporté deux voix sur trois, a également été la règle du jeu pour ceux qui considèrent apparemment le vote populaire comme une tuerie qu’il suffit de gratter des roues de leur voiture de clown avant de le transporter. sur.

Alors, quelle est la prochaine étape pour la démocratie européenne ? Que diriez-vous simplement de laisser les mêmes hackers de l’establishment au pouvoir à perpétuité et de simplement laisser la plèbe voter sur un programme à mettre en œuvre. Parce que c’est presque là où nous en sommes actuellement.

Pour l’électeur européen moyen, tout est question d’économie, de coût de la vie, de migration et d’élimination de tout esprit belliqueux qui enrichit les intérêts particuliers tout en appauvrissant le citoyen moyen. Une poignée de politiques l’ont compris. Parce que ce n’est vraiment pas sorcier. « Populiste, » de nos jours, cela signifie simplement avoir les yeux et les oreilles ouverts, ce que vous ne pouvez faire que si votre tête n’est pas coincée dans les fesses de l’Oncle Sam. Peut-être – juste peut-être – que cette conscience de base est ce qui attire tant les électeurs avec ces soi-disant politiques d’extrême droite – et pas, vous savez, Hitler.