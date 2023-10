Quelle crise ? Man City revient à la normale après la victoire de l’UCL Leipzig

LEIPZIG, Allemagne — Crise ? Quelle crise ?

Manchester City n’a perdu que cinq matchs consécutifs sous le règne de Pep Guardiola en tant qu’entraîneur et cela ne s’est transformé qu’une seule fois en trois matchs consécutifs.

Le RB Leipzig aurait pu doubler cette statistique mercredi en Ligue des champions, après les défaites consécutives de Man City contre Newcastle et les Wolves. Alors que Leipzig marquait juste après la mi-temps, cela semblait possible, mais l’équipe de Guardiola a traversé en toute sécurité son match à l’extérieur le plus difficile du Groupe G avec une victoire 3-1.

Juste comme ça, tout est revenu à la normale pour Man City.

Les vainqueurs en titre de la Ligue des Champions ont pris l’habitude de traverser la phase de groupes de cette compétition, atteignant au moins les huitièmes de finale au cours de chacune des 10 dernières années. Après avoir récolté six points en deux matches, ils restent bien partis pour récidiver.

Le défenseur central de Man City, Rúben Dias, a déclaré mardi que « la seule chose plus belle qu’une Ligue des champions, c’est deux », un clin d’œil que City envisage déjà de répéter après avoir soulevé le trophée à Istanbul en juin.

« Je suis vraiment satisfait », a déclaré Guardiola après la victoire de mercredi. « C’était un match difficile. Il y a trois ou quatre jours, ce n’était pas bon parce que nous avons perdu contre les Wolves. C’était important de briser ça…

« Je compte inconditionnellement sur ces gars-là, qu’ils gagnent ou non, parce que je connais leur mentalité à l’entraînement. J’espère que nous pourrons arriver en mars, avril, mai étant proches des compétitions. J’ai le sentiment que ce ne sera pas une tâche facile. adversaire à battre. »

City a perdu l’expérience du milieu de terrain Ilkay Gündogan et de l’ailier Riyad Mahrez au cours de l’été, et le capitaine Kevin De Bruyne a été exclu en raison d’une blessure aux ischio-jambiers jusqu’à la nouvelle année. Mais cela signifie que des jeunes comme Phil Foden et Rico Lewis peuvent jouer un rôle plus central. Les deux hommes, tous deux diplômés de l’académie de City, ont été les meilleurs joueurs sur le terrain en première mi-temps.

Foden, jouant au centre en l’absence de De Bruyne, a presque inscrit un but précoce pour Bernardo Silva – de retour dans l’équipe après une blessure – avec une passe qui a dérapé à travers le but de Leipzig, mais il a ensuite trouvé lui-même le chemin des filets 10 minutes plus tard. sur.

Lewis, jouant également haut au milieu de terrain, a rebondi sur les passes de Silva, a continué à courir, puis a centré pour Foden pour faire rebondir son arrivée dans le filet.

Lewis n’a encore que 18 ans, mais pendant de longues périodes de la première mi-temps, il a dirigé le match contre l’une des meilleures équipes de la Bundesliga. La capacité de Foden à dériver dans les brèches des lignes de Leipzig et à prendre possession dans des zones restreintes a rendu les choses plus faciles qu’elles n’auraient dû l’être. Mais c’était encore une nuit où Lewis a surpassé l’autre jeune milieu de terrain présent, Xavi Simons, 20 ans, prêté à Leipzig par le Paris Saint-Germain.

Phil Foden a ouvert le score pour Manchester City lors de sa victoire 3-1 contre le RB Leipzig en UEFA Champions League. Lexy Ilsley/Manchester City FC via Getty Images

« Il a bien joué, hein ? » a déclaré Guardiola, interrogé sur l’impact de Lewis. « Quel joueur. Quel joueur – 18 ans. Je suis manager depuis des années, entraînant des joueurs incroyables, pour trouver un joueur comme lui dans les poches, il est l’un des meilleurs que j’ai jamais entraîné.

« J’ai parlé aux autres et ils l’aiment bien. Quand tu gagnes, tu gagnes le respect de tes potes. C’est plus important que les médias ou autre. Si tes potes peuvent compter sur toi, tu es au paradis. C’est le plus chose importante.

« Il l’a et c’est le point clé. Ils savent qu’ils peuvent compter sur lui. Quand vous jouez à l’intérieur, vous avez 360 degrés. [vision] et c’est la position la plus difficile à jouer. C’est un grand talent. Il mérite tous les éloges. »

Il a semblé pendant un certain temps en seconde période que, tout comme lors des huitièmes de finale ici en février, le bon départ de City serait annulé par un retour de Leipzig après la mi-temps, mais même quand Erling Haaland – qui en a désormais cinq Matchs de Ligue des Champions sans but – ce n’est pas aussi intense que d’habitude, Guardiola a encore le luxe de faire appel à Julián Álvarez, vainqueur de la Coupe du Monde.

En seulement 11 minutes sur le terrain après son entrée à 1-1, l’Argentin a marqué un superbe but en enroulant son tir dans la lucarne depuis un espace restreint de la surface de réparation, puis s’est enfui pour marquer le troisième but de Jérémy Doku. dans les arrêts de jeu.

« En 10 ou 15 minutes, son impact est massif », a déclaré Guardiola. « Un joueur qui est champion du monde, c’est parce que c’est un bon joueur. C’était un but exceptionnel. »

L’une des choses qui rendent City si formidable est que même lorsque tout le monde n’est pas tout à fait à son meilleur, il semble toujours y avoir quelqu’un qui l’est.

À eux deux, Foden, Lewis et Alvarez ont suffi à s’assurer qu’il n’y avait jamais de possibilité réaliste d’une troisième défaite consécutive et ont permis à Guardiola et à ses joueurs de se rendre à Arsenal dimanche avec la normalité rétablie.