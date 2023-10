Quelle crise bancaire ? Les dirigeants misent sur la Renaissance parisienne

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Cette semaine, l’horizon de Paris était totalement différent de celui du mois de mars, lorsque des volutes de fumée provenant des manifestations contre la réforme des retraites ont rempli l’air et que le roi Charles III a été contraint d’annuler une visite prévue. Alors que la capitale française accueillait mercredi un événement de JPMorgan Chase & Co. au Centre Pompidou, les participants ont pu admirer les grues livrant de nouveaux projets de construction, la ville se préparant pour les Jeux olympiques de l’année prochaine et les nouveaux sièges sociaux de banques qui se développent sur le continent après le Brexit. – dont un pour JPMorgan lui-même.

Faisant écho au paradoxe qui a vu l’économie française croître à un rythme décent malgré la morosité de la récession parmi les consommateurs, les banquiers réunis étaient plus obsédés par la renaissance financière optimiste de Paris après le Brexit que par les malheurs politiques d’Emmanuel Macron ou la popularité croissante de Marine Le Pen. Ils ont salué le vivier de talents français issus des écoles d’ingénieurs d’élite – qui ne sont plus librement accessibles depuis Londres – et le soutien du gouvernement à la recherche et au développement qui a aidé le pays à figurer en tête des enquêtes sur les investissements étrangers et a récemment séduit un projet de gigantesque usine à Taiwan d’une valeur de 5,2 milliards d’euros (5,7 milliards de dollars). ). « Il y a une dynamique à Paris », m’a dit un banquier.

Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître compte tenu des niveaux d’endettement élevés, des troubles sociaux et de la hausse des taux d’intérêt, l’ambiance laisse présager une nouvelle expansion européenne pour les banques américaines qui surveillent la résilience économique plutôt que de se contenter de coups de fouet des régulateurs. Vanessa Holtz, de Bank of America Corp., a déclaré lors d’un autre événement Bloomberg plus tôt dans la semaine que son entreprise prévoyait de continuer à accroître sa présence à Paris, même après que les effectifs aient été multipliés par huit en quatre ans. Le « changement de régime » caractérisé par une inflation plus rapide et un coût de la vie plus élevé dans de nombreuses villes occidentales signifie que les grèves régulières ne sont plus considérées comme une spécificité française – comme l’attestera tout visiteur récent au Royaume-Uni.

Tout cela sera de la musique pour Macron, même s’il préfère aujourd’hui se concentrer publiquement sur l’idée populaire de « réindustrialiser » la France plutôt que de stimuler la finance ou les startups technologiques.

Mais en même temps, les débats ont une ambiance de verre à moitié vide et de verre à moitié plein : alors que Paris a été l’un des grands bénéficiaires des quelque 7 000 emplois estimés quittant Londres pour l’Union européenne, et a commencé à se retirer Chez un plus grand nombre de gestionnaires de fonds ainsi que de banquiers d’investissement et de traders, il n’y a pas encore de signe d’un renversement évident de la couronne de Londres en tant que capitale financière de l’Europe. Le système financier de la zone euro reste plus fragmenté qu’avant la crise financière de 2008, et aucun pôle ne peut encore rivaliser avec les 200 000 emplois financiers de la capitale britannique. Les principaux décideurs et gestionnaires de fonds sont restés sur place ; certaines sociétés financières se sont également développées à Londres.

Peut-être que ceux qui voient le verre à moitié plein ont raison de penser que « l’élan » parisien l’emportera. Il y a plus de banquiers aux revenus élevés en France qu’il n’y en avait autrefois – un signe que déménager dans la capitale française n’est plus un tueur de carrière, mais plutôt un endroit où l’on pourrait réellement vouloir vivre avec des commodités de style londonien et une sécurité sociale. net au cas où votre employeur commencerait à supprimer des emplois. « Francfort est un village, Milan est une mode, Paris est le nouveau Londres », comme le disait récemment un article concis sur le site efinancialcareers.

Mais beaucoup dépendra de la fermeté avec laquelle les régulateurs serreront la vis sur les banques mondiales pour garantir que leurs avant-postes continentaux ne se résument pas à des hubs « vides » trop dépendants de Londres. L’UE reste clairement dépendante des infrastructures commerciales basées à Londres, telles que la compensation, que les décideurs politiques continentaux ont hésité à délocaliser trop hâtivement si cela signifiait imposer des coûts supplémentaires aux entreprises nationales et aux régulateurs.

En fin de compte, le meilleur moyen pour Paris de continuer à attirer des emplois, des investissements et des talents sera de travailler avec d’autres villes, de Dublin à Amsterdam, à l’intégration des 27 marchés disparates et des 450 millions de consommateurs d’Europe dans un tout plus unifié. Jusqu’à présent, l’UE n’a pas réussi à éliminer les cloisonnements nationaux, avec une union bancaire encore incomplète et un marché des capitaux encore fragmenté. Avec des milliers de milliards d’euros de financement potentiel en jeu et une longue liste d’investissements à financer, depuis les énergies renouvelables jusqu’aux soins de santé, il y a plus d’opportunités en unissant 27 pôles qu’en essayant d’en choisir un pour rivaliser avec la City. En plus ça change, pourrait-on dire.

Cette chronique ne reflète pas nécessairement l’opinion du comité de rédaction ou de Bloomberg LP et de ses propriétaires.

Lionel Laurent est un chroniqueur de Bloomberg Opinion qui couvre les monnaies numériques, l’Union européenne et la France. Auparavant, il était journaliste pour Reuters et Forbes.