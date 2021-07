Quelle crème solaire convient le mieux aux peaux foncées ou à tendance acnéique ?

Au milieu d’un été avec une chaleur historique et des vacances tant attendues, les experts en soins de la peau sont de retour pour dire : n’oubliez pas d’appliquer un écran solaire.

Mais trouver la crème solaire qui vous convient n’est pas toujours facile.

« En tant que femme noire, je sais que la plupart des marques ne s’adressent malheureusement pas aux personnes à la peau foncée », a déclaré l’esthéticienne agréée Angela Bowe à USA TODAY. « Mais j’ai appris à trouver ce qui fonctionne le mieux pour moi. »

Bien qu’il faille du temps pour trouver les bons produits pour vous, les esthéticiennes qui se sont entretenues avec USA TODAY ont déclaré qu’il était possible de trouver des lotions, des sérums ou des sprays qui peuvent protéger la peau des rayons UV nocifs et qui font également partie de la routine quotidienne.

De plus, un éclat de crème solaire peut même aider avec cette « lueur estivale », a déclaré Bowe.

Avec d’innombrables options de protection – et avec des dizaines de marques de crème solaire rappelées en juin – les experts disent que ces crèmes solaires sont parmi vos meilleures options cet été :

Quelle crème solaire convient le mieux aux peaux plus foncées ?

La première étape consiste à tester un SPF avant de l’acheter, surtout s’il contient de fortes concentrations de filtres minéraux comme l’oxyde de zinc ou le dioxyde de titane. Ces ingrédients provoquent généralement un aspect crayeux ou une dominante blanche. Bowe recommande d’utiliser des échantillons de crème solaire pour tester la fonte blanche.

Les deux esthéticiennes recommandent des versions teintées de crème solaire, bien qu’il puisse être difficile de trouver une correspondance exacte. Bowe a déclaré qu’elle se penchait sur les écrans solaires transparents à texture gel ou les brumes transparentes pour le visage.

J’ai une peau à tendance acnéique, que dois-je utiliser ?

Il est préférable d’éviter les écrans solaires lourds et gras et de rechercher des formules de texture plus légère telles que des sérums, des gels ou des lotions légères. L’esthéticienne agréée Jordana Mattioli recommande d’utiliser des poudres SPF pour la réapplication, même si cela ne devrait pas être votre seule source. Les FPS avec des ingrédients ajoutés comme la niacinamide pour son effet anti-inflammatoire sur l’acné peuvent être bénéfiques.

Combien de fois dois-je réappliquer ma crème solaire ?

La réapplication de la crème solaire dépend de la fréquence à laquelle vous êtes exposé au soleil et de votre inquiétude face au vieillissement prématuré et au cancer de la peau. Si vous travaillez à l’intérieur pendant la majeure partie de la journée, une seule application le matin suffit. Si vous allez être exposé à la lumière directe du soleil, une nouvelle application toutes les 2 heures vous offrira une protection maximale.

En termes de quantité à appliquer et où, Bowe a déclaré qu’elle utilisait la règle des trois doigts. Elle applique trois doigts de crème solaire sur son visage et trois autres doigts sur son cou et ses mains. Elle a dit qu’elle réappliquait un écran solaire deux fois par jour sur tout son corps, c’est-à-dire son cou, ses mains, ses jambes, son dos et sa poitrine. Pour son corps, elle préfère utiliser une brume ou un spray de protection solaire.

« Si vous êtes à l’extérieur, appliquez deux fois par jour. Si vous êtes à l’intérieur, je dirais qu’une fois par jour est d’accord. Si vous ne voulez pas réappliquer, vous pouvez toujours simplement porter un chapeau de protection pour vous couvrir le visage aussi, » a déclaré Bowe.

Quel SPF dois-je obtenir ?

Mattioli recommanderait d’obtenir un SPF 30 ou plus, car la plupart des gens n’en appliquent pas suffisamment pour obtenir une « véritable protection SPF 30 ». Soyez à l’affût du SPF « à large spectre » qui indique le niveau de protection contre les coups de soleil fourni et la valeur SPF est mesurée contre les coups de soleil causés par les rayons UVB.

Si une étiquette n’indique pas « SPF à large spectre », il se peut qu’elle ne protège pas à la fois contre les rayons UVA et UVB.

Quelle est la plus grande différence entre un écran solaire chimique et minéral ?

Les ingrédients des écrans solaires minéraux sont l’oxyde de zinc et le dioxyde de titane, tandis que les ingrédients des écrans solaires chimiques comprennent tout le reste, comme l’oxybenzone, l’avobenzone, l’octisalate, l’octocrylène, etc.

Une autre différence est que le SPF uniquement minéral sera généralement légèrement plus opaque que les blocs chimiques, c’est pourquoi de nombreuses marques proposent des options teintées, a déclaré Mattioli.

Bowe a déclaré que la plupart des marques incluent une combinaison d’ingrédients minéraux et chimiques de protection solaire. Mattioli a déclaré que certaines personnes pensent que les écrans solaires minéraux sont « entièrement naturels », ce qui est faux. Les écrans solaires minéraux passent toujours par plusieurs étapes de traitement, tout comme les écrans solaires chimiques.

Dois-je porter un écran solaire à l’intérieur ou assis près d’une fenêtre ?

Le verre à vitre standard, comme celui des voitures et des avions, laisse passer une partie de la lumière UV-A et UV-B. Bowe et Mattioli ont dit qu’il est préférable d’ajouter un écran solaire à votre routine quotidienne au cas où. En cas de doute, appliquez un écran solaire.

La crème solaire est-elle nocive ?

Une étude publiée dans la revue médicale à comité de lecture JAMA a révélé que plusieurs ingrédients actifs de différents écrans solaires pénètrent dans la circulation sanguine à des niveaux dépassant de loin le seuil recommandé par la FDA sans inspection de sécurité gouvernementale. Mais les médecins ne recommandent pas d’éviter complètement l’utilisation d’un écran solaire au lieu de se limiter à ces ingrédients – avobenzone, oxybenzone, octocrylène et ecamsule.

Mattioli a déclaré que la peau n’est pas une éponge et agit en fait comme une barrière éliminant tout risque. Bowe a déclaré que la sécurité des écrans solaires consiste à trouver les bonnes marques, à faire des recherches au préalable et à consulter un expert ou un médecin au préalable.

« Il existe un dicton en toxicologie selon lequel » la dose fait le poison « , ce qui signifie qu’une substance ne peut produire l’effet nocif associé à ses propriétés toxiques que si elle atteint un système biologique sensible dans le corps à une concentration suffisamment élevée », a déclaré Mattioli.

Il existe également des préoccupations environnementales concernant les écrans solaires, en particulier les produits chimiques, l’oxybenzone et l’octinoxate, présents dans la plupart des produits. À Hawaï, la vente de crèmes solaires contenant des produits chimiques nocifs pour les coraux est interdite.

