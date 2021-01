Quelle consommation de carburant propre dans chaque ménage signifie pour l’autonomisation des femmes

Par Vandana Tyagi, Dr Ajay Singh Nagpure, Bhavay Sharma, Anandi Mishra

En 2019, environ trois femmes lakh sont décédées prématurément de maladies attribuables à la pollution de l’air domestique due à l’utilisation de combustibles de cuisine polluants en Inde. Bien que les femmes et les enfants soient plus exposés à la pollution de l’air domestique, elle ne se limite pas à eux. Une moyenne Un citoyen indien passe 80% de son temps à l’intérieur. L’utilisation de combustibles polluants, c’est-à-dire le bois de chauffage, la bouse de vache et les résidus de cultures, contribue non seulement à la pollution de l’air intérieur mais représente également 17 à 30% de la pollution de l’air ambiant en Inde. Institut indien de technologie de DelhiL’étude de l’Inde affirme que l’Inde peut atteindre la norme des normes nationales de qualité de l’air ambiant (NAAQS) pour les PM2,5 en remplaçant uniquement tous les combustibles de cuisson polluants par des combustibles de cuisson propres. Ainsi, réduire l’utilisation de combustibles solides pour la cuisine réduira la pollution de l’air intérieur et ambiant tout en offrant plusieurs autres avantages connexes tels que la sécurité énergétique, les bienfaits pour la santé des femmes et des enfants, l’autonomisation, la réduction des inégalités et le gain de temps.

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) est l’un des projets réussis du gouvernement remplaçant les combustibles de cuisine polluants par du GPL pour plus de huit crores de ménages, contribuant à un mode de vie sain pour environ 40 crore personnes (compte tenu d’une taille moyenne de ménage de cinq). Malgré le succès du PMUY, une part importante de ces utilisateurs hésite encore à utiliser le GPL comme carburant exclusif, ce qui nous oblige à nous demander si nous avons atteint tous les objectifs du programme PMUY.

Une analyse détaillée des données et des enquêtes disponibles sur le programme PMUY révèle que 25% des consommateurs n’ont même pas bénéficié d’une seule recharge. L’analyse indique que ces consommateurs utilisent toujours des combustibles solides comme combustible principal lorsqu’ils empilent du GPL et ne l’utilisent que pour des activités de cuisson limitées. Le contrôleur et vérificateur général de l’Inde (CAG, 2019) rapport sur PMUY, souligne que les consommateurs de 1,93 crore PMUY (qui ont terminé plus d’un an au 31 mars 2018) n’ont utilisé que 3,66 recharges par an, beaucoup moins que les consommateurs généraux de GPL (7 à 12 bouteilles par an).

Le coût élevé de la recharge est l’une des raisons courantes pour lesquelles les ménages BPL ne sont pas disposés à passer au GPL même après avoir obtenu des connexions subventionnées. L’enquête nationale par sondage (2018) montre que 20% des dépenses mensuelles moyennes par habitant (MPCE) d’un ménage de l’échantillon en Inde s’élevaient à 1065 INR. Un coût de recharge de bouteille de 500 INR comprendrait près de la moitié du MPCE d’un ménage, ce qui n’est pas abordable pour eux. Ainsi, les consommateurs ne se tournent pas entièrement vers le GPL et continuent à utiliser des combustibles solides.

D’autres facteurs incluent la disponibilité facile et gratuite de combustibles solides pour la cuisine, le goût des aliments, etc. En raison du manque de connaissances, les gens considèrent uniquement l’accessibilité facile et gratuite du combustible comme un facteur important lorsqu’ils décident d’utiliser des combustibles solides. Bien que les connexions GPL soient créditées femmes des membres de la famille, les hommes étant les principaux décideurs, estiment qu’il n’est pas pertinent de dépenser leurs revenus pour des options de cuisson plus propres lorsque des combustibles de remplacement sont disponibles gratuitement. Cependant, ce sont les femmes et les enfants qui sont confrontés aux répercussions importantes des carburants traditionnels. Une enquête a révélé que dans seulement 14% parmi les ménages interrogés (9 000 ménages ruraux), les femmes décident du combustible de cuisson à utiliser.

Nous devons prendre des mesures pour rendre l’utilisation de carburant propre obligatoire dans chaque foyer. Les émissions réelles provenant de l’empilement de combustibles (c’est-à-dire l’utilisation de plus d’un combustible pour la cuisson, par exemple, l’utilisation du GPL et du bois pour la cuisson), qui ne sont pas prises en compte lors de l’estimation des émissions, sont essentielles pour comprendre la dynamique de la pollution de l’air et les solutions probables pour le même. Le rapport CAG suggère une bouteille de GPL de 5 kg comme une option abordable pour les ménages à faible revenu. Nous devons également mener de vastes campagnes dans le cadre du PMUY étendu (EPMUY2) pour sensibiliser les nouveaux et les anciens bénéficiaires du PMUY. Outre l’octroi de subventions, la sensibilisation au niveau du terrain est également primordiale et contribuera à atteindre l’objectif du programme PMUY et justifiera les investissements du gouvernement dans l’octroi de subventions sur les combustibles de cuisine.

En Inde, avec des prix internationaux du pétrole et du gaz instables, 50% de la demande intérieure de GPL est satisfaite par l’importation. Fournir du GPL à lui seul ne suffira pas à un pays comme le nôtre avec une population approximative de 138 crore. Par conséquent, nous devons également travailler sur d’autres options de combustibles comme l’électricité grâce aux cuisinières à induction. Les ménages qui empilent des combustibles solides peuvent être invités à empiler des combustibles plus propres, c’est-à-dire des poêles électriques / à induction avec du GPL, dans des endroits bien approvisionnés en électricité. Même si un ménage rural cuisine un ou deux de ses repas quotidiens dans des foyers électriques / à induction, cela contribue à réduire les émissions intérieures. L’augmentation de l’utilisation de l’électricité dans la cuisine dans les zones rurales augmentera la demande, tout en augmentant également l’offre. Cela conduira ensuite au développement tout en réduisant les niveaux de pollution.

L’utilisation continue de carburants propres réduira la pollution intérieure et extérieure, renforcera l’autonomisation des femmes et garantira une meilleure santé pour tous. Le temps gagné en les utilisant peut être mieux utilisé, par exemple pour éduquer les enfants et les femmes, qui peuvent, en retour, contribuer économiquement au bien-être de leur famille.