Quelle configuration de cabine Qantas utilisera-t-il pour son service ultra-long-courrier ?

Résumé Qantas s’apprête à lancer des vols ultra-long-courriers sans escale entre Sydney, Londres et New York à l’aide d’Airbus A350.

Une configuration de quatre cabines révélée : 140 sièges économiques, 40 sièges économiques premium, 52 suites en classe affaires et 6 pods de première classe.

Des espaces de bien-être uniques qui seront inclus sur l’Airbus A350 offriront aux passagers la possibilité de faire de l’exercice pendant le vol.







La compagnie nationale australienne Qantas pourrait bien se lancer dans l’initiative la plus ambitieuse de l’histoire de l’aviation commerciale, tentant de relier des villes situées aux extrémités opposées du globe avec des vols sans escale. Selon une analyse de CNNles services entre Londres, New York et Sydney devraient être lancés l’année prochaine, avec des vols sans escale entre l’aéroport Kingsford Smith de Sydney (SYD) et Londres Heathrow (LHR).

Ces vols ne ressembleront à aucun autre jamais réalisé dans le ciel. Il leur faudra plus de 19 heures pour parcourir près de la moitié de la circonférence terrestre, ce qui n’est possible que grâce au rayon d’action impressionnant des Airbus A350 que le transporteur déploiera sur ces routes. En raison d’un service incroyablement long, la compagnie aérienne devra réfléchir attentivement à la manière dont elle configurera ses cabines et devra mettre l’accent sur le confort des passagers.





Photo : Airbus

En conséquence, Qantas a déployé énormément d’efforts dans la conception des configurations intérieures de ses jets A350 et a fait des choix qui feront certainement sourciller. Les vols ultra-long-courriers sont difficiles à rentabiliser, et un élément clé du potentiel de rentabilité d’une compagnie aérienne réside dans la manière dont elle aménage ses cabines. Dans cet article, nous explorerons les A350 du projet Sunrise de Qantas et ce à quoi les passagers s’attendront sur ces vols incroyablement longs.





Quatre classes de service

Alors que beaucoup spéculaient que le transporteur ne choisirait probablement pas de proposer une cabine en classe économique sur ces routes, l’annonce faite par le transporteur en juin 2023 sur la configuration cabine de l’A350 indiquait qu’une configuration à quatre cabines serait sélectionnée. Les détails sont les suivants :





140 sièges en classe économique

40 sièges en classe économique premium

52 suites semi-privées classe affaires

6 pods de première classe entièrement fermés

Les sièges des classes économique et premium suivront une disposition assez standard, avec une configuration économique dans une configuration 3-4-3 et une classe économique premium dans une configuration 2-3-2. Ces cabines comporteront toutes les fonctionnalités typiques des sièges d’avion de ligne modernes, notamment de grands écrans de divertissement au dossier et des prises de courant USB-C. Compte tenu de l’accent mis sur le confort des passagers, il n’est pas surprenant que la compagnie aérienne ait également conçu ces sièges avec le plus d’espace pour les jambes en classe économique et premium au sein de sa flotte.





La cabine de classe affaires comprendra des modules semi-privés, tous équipés de sièges-lits plats, et améliorera les autres sièges de classe affaires long-courriers de la flotte de la compagnie aérienne. En première classe, les six suites entièrement fermées de la compagnie aérienne seront les plus beaux produits en vol disponibles dans la flotte de Qantas, avec des lits de deux mètres de long et des sièges inclinables séparés.

Tenter d’équiper quatre cabines de service sur un avion de la taille d’un Airbus A350 est un choix intéressant en soi. Pour commencer, les compagnies aériennes choisissent souvent contre ces configurations car elles introduisent de grands « espaces » ou espaces entre les cabines, réduisant ainsi l’espace au sol disponible pour les sièges des passagers payants. En conséquence, relativement peu de compagnies aériennes exploitent des A350 avec une telle configuration à quatre classes, et seule une poignée le font avec le Boeing 777.





Mais Qantas a un plan spécial pour ces espaces entre les cabines séparées. Plus précisément, le transporteur a l’intention d’inclure des espaces de bien-être, les premiers en leur genre, qui offriront aux passagers la possibilité de faire de l’exercice et de quitter leur siège pendant les longs voyages, selon Airways Magazine.

Photo de : Qantas

L’une de ces installations se situera entre les cabines de première classe et la classe affaires, tandis que l’autre se situera entre les cabines économique et premium. Certains ont remis en question l’utilité d’inclure des salles de sport à bord sans douches, mais les passagers apprécieront probablement toujours la possibilité de se détendre.





Les leçons du passé

Les vols ultra-long-courriers sont uniques par nature et repoussent souvent les limites de ce que les compagnies aériennes peuvent faire. Ces types de services représentent un défi d’un point de vue technologique et nécessiteront que les compagnies aériennes effectuent une planification approfondie pour maintenir des opérations sûres.

Cependant, les vols ultra-long-courriers repoussent également les limites de l’économie d’exploitation des compagnies aériennes pour plusieurs raisons clés. Pour commencer, les avions deviennent moins efficaces sur de longues distances, car le poids du carburant transporté commence à nécessiter une consommation de carburant plus importante par passager et par mile.

En conséquence, les compagnies aériennes, qui opèrent déjà avec des marges extrêmement minces, se retrouvent confrontées à une situation financière encore plus difficile concernant ces liaisons. Ainsi, les compagnies aériennes qui ont repoussé les limites des voyages long-courriers ont été contraintes de réfléchir attentivement à la configuration de leurs cabines.





Le vol commercial ultra-long-courrier le plus long au monde est le service de Singapore Airlines entre l’aéroport de Singapour Changi (SIN) et l’aéroport international John F. Kennedy (JFK) de New York. Ce vol est opéré par un Airbus A350-900ULR, modèle exclusivement exploité par la compagnie aérienne pour ces services.

Singapour a lancé pour la première fois un service ultra-long-courrier sans escale avec l’Airbus A340-500 en 2008, équipant ses avions d’une configuration de 100 sièges en classe affaires, selon Travel Weekly. Aujourd’hui, la compagnie aérienne exploite une configuration de 161 sièges comprenant 67 sièges en classe affaires et une cabine économique premium de 94 sièges.

Singapore Airlines a connu le succès en opérant des vols ultra-long-courriers en se concentrant sur les passagers premium, une stratégie que Qantas est en train de modifier. L’introduction d’une classe économique sur les vols du Projet Sunrise est intéressante, car elle démontre la conviction de la compagnie aérienne de pouvoir vendre de tels billets à un prix qui lui permettrait de réaliser des bénéfices.





L’Airbus A350-1000 que Qantas utilisera est plus grand que l’A350-900ULR de Singapour, ce qui leur laisse plus d’espace pour expérimenter différentes configurations de cabine. Il est également important de noter que les marchés entre Singapour et New York et entre Sydney et New York présentent des différences susceptibles d’affecter les décisions de configuration des cabines de la compagnie aérienne.