« Quelle compétition est numéro un au monde ? La Premier League répond à la question à un milliard de dollars de la FIFA

La FIFA a publié ses chiffres sur les dépenses liées aux transferts internationaux cet été – et la Premier League est toujours en tête.

L’instance dirigeante du football mondial a révélé qu’un montant record de 7,36 milliards de dollars (5,89 milliards de livres sterling) avait été dépensé pour des accords impliquant des joueurs évoluant entre des ligues de différents pays.

Un peu plus de 25 % de cette dépense – 1,98 milliard de dollars (1,58 milliard de livres sterling) – provenait de clubs anglais, qui ont recruté à eux deux 449 joueurs de ligues non anglaises.

La signature par Manchester United de Rasmus Hojlund de l’Atalanta pour 64 millions de livres sterling était parmi les plus chères d’un club anglais cet été (Crédit image : Getty Images)

Pour mettre en contexte à quel point les dépenses estivales de l’Angleterre (et principalement de la Premier League) ont été extraordinaires, même la Pro League saoudienne – dont les efforts pour tenter une pléthore de grands noms d’Europe au Moyen-Orient – ​​a craché moins de la moitié de ce montant. montant.

Néanmoins, les dépenses de transfert combinées de 875 millions de dollars (700 millions de livres sterling) des clubs de Pro League ont permis à l’élite saoudienne de se classer deuxième sur la liste – au-dessus des dépenses totales des clubs français, suivie par l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.

La dernière fenêtre a vu l’Arabie Saoudite émerger comme un acteur majeur sur le marché des transferts avec le poids financier nécessaire pour véritablement bouleverser le football mondial tel que nous le connaissons.

Le transfert de 90 millions d’euros de Neymar du PSG à Al Hilal a été le plus important, mais la Pro League saoudienne regorge désormais des meilleurs talents d’Europe, d’Amérique du Sud et d’Afrique.

Pendant ce temps, les frais les plus élevés payés par un club de Premier League pour recruter un joueur étranger cet été étaient les 77 millions de livres sterling dépensés par Manchester City pour recruter Josko Gvardiol du RB Leipzig.

Cependant, deux frais nettement plus élevés ont été payés pour les transferts entre clubs de Premier League, Chelsea et Arsenal déboursant chacun respectivement 100 millions de livres sterling pour Moises Caicedo et Declan Rice.

