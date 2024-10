Quelle campagne présidentielle ? Le Collège électoral met la plupart des électeurs américains sur la touche

WAUKEGAN, Illinois — Sur une table du bureau des démocrates du canton de Waukegan se trouve une boîte de cartes postales avec des adresses du Wisconsin qui ont été collectées lors d’une soirée pizza d’écriture de cartes postales pour aider à attirer les électeurs là-bas. Adossées à la table se trouvent des pancartes Harris-Walz faites maison.

« Nous savons qu’ils en distribuent partout dans le Wisconsin », a déclaré Matt Muchowski, président du club démocrate. « Ici à Waukegan, il a été plus difficile de se procurer des panneaux de signalisation Harris, alors nous imprimons les nôtres. »

L’une des raisons pour lesquelles ils sont rares : Waukegan se trouve dans l’Illinois, qui n’est pas un État charnière pour le président. Il se trouve juste de l’autre côté de la frontière.

Muchowski a déclaré que cela est emblématique de l’attention limitée que les villes en dehors des États swing reçoivent de la part des campagnes présidentielles. Le système unique de collège électoral des États-Unis, qui remplace le vote populaire, place un pouvoir de vote disproportionné entre les mains d’un nombre relativement restreint d’États politiquement divisés à parts égales et garantit que la majorité des dollars de campagne – et l’attention des candidats à la présidentielle – va à ces états.

Le manque d’attention donne aux électeurs dans une grande partie du pays le sentiment qu’eux-mêmes et les questions qui les préoccupent ont été mis à l’écart. C’est une ligne de démarcation qui se ressent avec acuité dans des endroits comme Waukegan, l’une des banlieues les plus éloignées de Chicago.

La dernière fois qu’un candidat à la présidentielle a mis les pieds dans la classe ouvrière, ville à majorité latino, c’était lorsque l’ancien président Donald Trump a atterri à son aéroport en 2020. Trump a quitté Air Force One, a fait un seul signe de la main, puis est immédiatement monté dans un SUV en direction de l’aéroport. la frontière avec Kenosha, Wisconsin.

À Racine, une ville du Wisconsin de taille similaire située à seulement 80 kilomètres au nord de Waukegan, Trump a accueilli un rassemblement en juin près d’un port surplombant le lac Michigan, où il s’est réjoui du développement le long des rives du lac, a parlé des efforts de revitalisation à Racine et dans la région métropolitaine de Milwaukee et a souligné l’importance de leurs électeurs dans sa tentative de retour à la Maison Blanche.

À peine un mois plus tôt, avant d’abandonner la course, le président Joe Biden avait fait l’éloge d’un nouveau centre Microsoft dans le comté de Racine lors de l’événement. un arrêt de campagne en ville. La ville située juste au sud de Milwaukee est devenue un lieu de prédilection pour les candidats à la présidentielle, car le Wisconsin, l’un des sept États clés susceptibles de déterminer la course à la présidentielle de cette année, reste fortement ciblé par les campagnes de Trump et de la vice-présidente Kamala Harris.

Des villes comme Waukegan se « perdent dans la conversation nationale » lors des élections présidentielles, a déclaré Muchowski, qui a vécu dans la région la majeure partie de sa vie.

« Ce ne sont pas tant les candidats qui sont en cause, mais plutôt le collège électoral antidémocratique », a-t-il déclaré. « … Il est frustrant que les votes de certains électeurs comptent davantage, et qu’ils écartent et discréditent les votes d’électeurs plus urbains et de couleur. »

L’Illinois est un État démocrate fiable : il n’a pas voté pour un candidat républicain à la présidentielle depuis George HW Bush en 1988. Cette prévisibilité se reflète dans les campagnes présidentielles tous les quatre ans.

À l’exception des collectes de fonds, les billets pour les présidentielles républicaine et démocrate n’ont été envoyés dans l’Illinois que deux fois cette année – une fois pour une comparution de Trump devant un groupe représentant des journalistes noirs et une fois pour Harris lorsqu’elle est venue à Chicago pour la convention nationale de son parti. À titre de comparaison, ils s’étaient rendus dans le Wisconsin 27 fois jusqu’à mardi, y compris lorsque Biden était le candidat présumé.

Les États du champ de bataille présidentiel de cette année – l’Arizona, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie et le Wisconsin – représentent 18 % de la population du pays, mais ont dominé l’attention des candidats démocrates et républicains à la présidentielle et de leurs colistiers.

Jusqu’à mardi, ils ont eu un peu plus de 200 arrêts de campagne au total, dont les trois quarts dans ces sept États, selon une base de données des événements de campagne basée sur les rapports d’Associated Press. La Pennsylvanie à elle seule a été visitée 41 fois, soit le plus grand nombre de tous les États.

Mais il ne s’agit pas seulement des visites d’État : les campagnes présidentielles adaptent leur présence à des pays spécifiques qu’elles estiment essentiels à leur succès. La base de données de l’AP montre que les événements de campagne dans les sept États du champ de bataille ont été concentrés dans des comtés comptant 22,7 millions d’électeurs inscrits, soit seulement 10 % de tous les électeurs inscrits au niveau national pour l’élection présidentielle de cette année.

De nombreux habitants de Waukegan souhaiteraient que cela figure également sur le radar des candidats. Ils se sont dits fiers de la façon dont le multiculturalisme a façonné leur ville, un endroit où près de 60 % des habitants sont latinos et plus de 16 % sont noirs, selon les données du recensement américain de 2020.

La communauté ouvrière s’est en grande partie bâtie sur des emplois en usine qui offraient autrefois aux résidents une vie confortable de classe moyenne. Mais après que les entreprises eurent abandonné les rives du lac de la ville, à partir des années 1960, des dizaines de milliers d’emplois ont disparu.

Waukegan ne s’est jamais complètement remis.

Ses taux de pauvreté et de chômage dépassent largement les moyennes nationales et nationales. Son district scolaire est l’un des moins bien financés du comté, souffre de manque de personnel et affiche des taux d’obtention de diplôme lamentables. Et ses rives du lac rappellent l’apogée de la ville : une usine de fabrication d’amiante, une usine de charbon et une usine de gypse sont toutes silencieuses à côté des plages publiques. À côté d’eux se trouve un réseau entrecroisé de voies ferrées abandonnées.

Les industries ont apporté avec elles un autre problème : un héritage de dommages environnementaux. La ville d’environ 86 000 habitants compte cinq sites fédéraux du Superfund. En 2019, le comité de contrôle de la pollution de l’État a statué que la centrale au charbon de Waukegan violait les réglementations environnementales et contaminait les eaux souterraines, et elle a été fermée trois ans plus tard.

La scène de Waukegan contraste avec la marina immaculée au bord du lac de Racine, où des condos de luxe côtoient des cafés, des restaurants et des hôtels.

Thomas Maillard, membre du Comité central de l’État démocrate pour le 10e district du Congrès de l’Illinois et résident de longue date du comté de Lake, a déclaré que le contraste entre les deux villes était clair. À Waukegan, il a déclaré qu’il s’inquiétait de la violence armée et de l’accès à des emplois bien rémunérés, à des logements abordables, à des services de garde d’enfants et à des soins de santé.

« L’histoire de Waukegan, malheureusement, est l’histoire de la négligence de ce pays à l’égard des communautés de la Ceinture de la rouille, en particulier le long des Grands Lacs », a-t-il déclaré. « … Les gens sont en difficulté. »

Maillard a pointé du doigt le système du Collège électoral, le qualifiant de « système de négligence potentielle ».

Sam Cunningham, ancien maire de Waukegan, a déclaré que les gens se sentent oubliés dans la ville où il habite depuis l’école primaire. Il est clair, a-t-il dit, que l’agenda national donne la priorité à certains États plutôt qu’à d’autres.

« Ils se demandent probablement : « Pourquoi devrions-nous investir de l’argent ici alors que nous en avons besoin dans ces États en conflit ? » a-t-il déclaré. «Je comprends la logique, mais je comprends ce que nous ressentons. Est-ce que nous nous sentons lésés ? Bien sûr que nous le faisons. Cela ne veut pas dire que ça ne fait pas mal.

Margaret Padilla Carrasco, qui a vécu toute sa vie dans la région de Waukegan, s’est rendue à Milwaukee en août pour voir Harris parler. Si Harris devait visiter Waukegan, Carrasco a déclaré qu’elle l’emmènerait dans les maisons en détérioration du sud de la ville, dans des résidences-services où les personnes âgées ont du mal à payer leurs factures et dans un refuge pour sans-abri près de chez elle.

Son message à Harris, a-t-elle dit, est de ne pas compter sur leurs votes. Aux prises avec des pertes d’emplois et une hausse du coût de la vie, les habitants de Waukegan sont frustrés, a-t-elle déclaré. Même si elle envisage toujours de voter pour Harris, Carrasco entend parler de plus en plus d’électeurs de Waukegan se retirant du Parti démocrate, qui a depuis longtemps remporté la part du lion des voix de la ville.

« Si vous ne passez pas de temps avec nous, n’espérez pas que nous votions pour vous », a déclaré Carrasco, 65 ans, qui entraîne de jeunes Latinas à Waukegan à monter à cheval dans le style traditionnel mexicain Charro. « Vous devez nous entendre. Vous devez nous parler. »

James Richard Wynn, 35 ans, père de neuf enfants, a déclaré qu’il se sentait doublement oublié à Waukegan en tant que conservateur dans cette ville à majorité démocrate. Il a déclaré que lui et les questions qui lui tiennent le plus à cœur – l’enseignement à la maison, les restrictions à l’avortement, les droits du deuxième amendement et les dépenses gouvernementales – sont souvent ignorés par les candidats à la présidentielle.

« Il existe probablement un état d’esprit parmi de nombreux conservateurs, notamment dans l’Illinois, qui pensent que cela ne sert à rien de dire quoi que ce soit », a-t-il déclaré.

Malgré une attention politique limitée, plusieurs résidents ont loué ce qu’ils ont décrit comme l’esprit de bricolage de Waukegan, qui se traduit souvent par une organisation politique populaire autour de questions telles que le logement et la justice environnementale.

Récemment, par un mardi ensoleillé, la pasteur Julie Contreras, qui aide à soutenir les nouveaux immigrants dans la ville, avait une longue liste de choses à faire. Elle rassemblait des membres de la communauté pour reconstruire le toit d’un couple sans papiers dont la maison avait été endommagée par une tempête. Elle a ensuite dû collecter des dons de couches pour une femme qui venait d’accoucher.

C’est le Waukegan que la plupart des gens ne voient pas, a déclaré Contreras, un défenseur de l’organisation locale à but non lucratif United Giving Hope. Elle a réprimandé les candidats qui se sont simplement présentés à l’aéroport de la ville avant de se rendre au Wisconsin, sans discuter avec les électeurs de leurs difficultés.

«Ils passent à côté d’une merveilleuse communauté ici», a-t-elle déclaré.

Muchowski, du parti démocrate du canton de Waukegan, a déclaré que lorsque la ville se sent ignorée, ses habitants prennent soin les uns des autres. C’est quelque chose auquel ils se sont habitués, dit-il.

« Waukegan, pour beaucoup de gens, est une ville de courage et d’imagination », a déclaré Muchowski. «Je ne connais pas beaucoup de gens qui disent: ‘Je veux déménager à travers le pays à Waukegan.’ Mais les gens qui viennent ici voient vraiment le potentiel.

Si seulement, dit-il, les candidats verraient eux aussi le potentiel.

___

Le journaliste multimédia d’Associated Press, Kevin S. Vineys, à Washington, a contribué à ce rapport.

___

L’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées pour améliorer sa couverture explicative des élections et de la démocratie. En savoir plus sur l’initiative démocratique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.