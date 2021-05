Quelle aide financière aux petites entreprises est disponible pendant la reprise de Covid

Tobi Parks surveille les boissons dans sa salle d’arts et de musique récemment rouverte, xBk, à Des Moines, Iowa. Lily DeTaeye

Comme beaucoup de propriétaires de petites entreprises, Tobi Parks a vu son entreprise dévastée par la pandémie de Covid. Parcs a dû fermer les portes de ses arts et musique indépendants venu, e xBk, à Des Moines, Iowa, en mars 2020. Il n’a rouvert que plus d’un an plus tard. «C’était terrifiant», a déclaré Parks, âgé de 44 ans, qui était en affaires depuis six mois seulement avant que la crise ne frappe. Elle a profité d’autant de programmes qu’elle a pu – le financement de l’État, le prêt en cas de catastrophe économique et le programme de protection des chèques de paie. Pourtant, cela ne suffisait pas pour couvrir tous ses frais généraux, y compris le loyer, les assurances et les services publics. En avril, elle a lentement commencé à rouvrir: un soir par semaine et à une très petite capacité – faisant assez pour payer le personnel, les musiciens et l’inventaire pour la soirée.

xBk, une salle de spectacle à Des Moines, Iowa a été fermée pendant plus d’un an pendant la pandémie. Lucius Pham

Maintenant, les parcs et les autres propriétaires de sites sont soulagés. L’administration des petites entreprises Subvention aux opérateurs de sites fermés programme a commencé à accepter des demandes la semaine dernière pour les 16 milliards de dollars de subventions disponibles. Les candidats éligibles peuvent prétendre à des subventions égales à 45% de leurs revenus bruts gagnés, avec un montant maximum disponible de 10 millions de dollars pour une seule bourse. La SBA a déclaré qu’elle avait reçu plus de 9 800 candidatures vendredi midi et qu’elle les examinait.

Il y a une lumière au bout du tunnel – cette lumière étant le déploiement d’un vaccin. C’est encore un long tunnel. « Tom Sullivan Chambre de commerce américaine

Parks a déclaré que les fonds sauveraient son entreprise. «C’est en mai que nous devions exploiter nos lignes de crédit bancaires», a déclaré Parks, membre de la Association nationale des sites indépendants, qui a fait pression pour le soulagement. Elle dirige également son groupe de travail sur la diversité, l’équité et l’inclusion. « Nous sommes passés par tous les autres flux de financement que nous pouvions. »

Récupération fractionnée

Parks a de la chance. Près de 980000 entreprises ont fermé définitivement pendant la pandémie, selon les données de septembre publié par Yelp. Cela représente 60% des affaires fermées qui ne rouvriront pas. En général, environ 20% des petites entreprises échouent dans un délai d’un an et environ la moitié survivent cinq ans ou plus, selon le SBA. Maintenant, l’optimisme des propriétaires de petites entreprises commence à remonter, selon un nombre d’enquêtes. Près des deux tiers (64%) des entrepreneurs affirment désormais que leur entreprise peut survivre plus d’un an dans les conditions commerciales actuelles, contre 55% au dernier trimestre, selon le deuxième trimestre. CNBC | Enquête SurveyMonkey sur les petites entreprises.

De plus, Yelp a constaté qu’il y avait plus de 500 000 nouvelles entreprises qui ont ouvert au cours de l’année écoulée, en baisse de seulement 11% d’une année sur l’autre. Ouverture de nouvelles entreprises au premier trimestre 2021, ils ont atteint leur plus haut niveau des 12 derniers mois. «Il y a une lumière au bout du tunnel – cette lumière étant le déploiement de vaccins», a déclaré Tom Sullivan, vice-président de la politique des petites entreprises à la Chambre de commerce des États-Unis. « C’est encore un long tunnel. » Alors que certains secteurs se rétablissent, d’autres sont laissés pour compte dans ce qu’on appelle une reprise «en forme de K». Il existe également une division démographique, les propriétaires de petites entreprises minoritaires étant également en difficulté, a déclaré Sullivan. le Indice des petites entreprises MetLife / Chambre de commerce des États-Unis Une enquête pour le premier trimestre a révélé que 86% des petites entreprises appartenant à des minorités sont préoccupées par l’impact de la pandémie sur l’avenir de leur entreprise. En comparaison, 72% des petites entreprises non minoritaires étaient concernées.

Soulagement ciblé

Les gens s’assoient dans la salle à manger extérieure d’un restaurant Ruby’s Diner Inc. à Carlsbad, en Californie, le jeudi 22 avril 2021. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images