Quelle action est la meilleure après les bénéfices ?

Les trois plus grandes sociétés du S&P 500 par capitalisation boursière – Apple, Microsoft et Alphabet – ont mené les marchés à la hausse ce mois-ci. Tous ont progressé de plus de 5% en juillet, doublant au moins les gains de l’indice de référence.

Ces trois-là ont annoncé des bénéfices et des revenus impressionnants plus tôt cette semaine, la direction fournissant également des perspectives optimistes.

Cela a inspiré la « Trading Nation » de CNBC à demander à ses commerçants ce qu’ils appelleraient le GOAT – le plus grand de tous les temps – du commerce de la technologie mégacap.

« Je pense que nous devons aller avec Alphabet », a déclaré mercredi le président de Joule Financial, Quint Tatro. « Ce rapport était absolument exceptionnel, en haut et en bas. Plus important encore, je pense, c’était à quel point la société était en avance sur les attentes des analystes. »

Tatro a ajouté que les estimations de croissance future de l’entreprise semblaient être sous-estimées, et il a souligné un bilan « stellaire » comme raison d’être haussier.

Mais après le gain de 55% d’Alphabet cette année, Tatro a déclaré que les investisseurs cherchant à se lancer dans l’action et les autres noms de mégacap devraient attendre la faiblesse.

« Peut-être que ces [stocks] recule un peu. C’est à ce moment-là que vous entrez et achetez et que vous cherchez à les ajouter à votre portefeuille, mais courir après n’est jamais une chose à faire », a-t-il déclaré.

Alphabet et Microsoft ont atteint des records mercredi. Apple a atteint le sien il y a deux semaines, bien qu’il ait depuis chuté de 3%.

Todd Gordon, directeur général de TradingAnalysis.com, a utilisé un modèle de rotation unique pour déterminer lequel est le mieux positionné actuellement. En suivant les trois noms par rapport au S&P 500, Gordon a constaté qu’Alphabet semble « montrer un meilleur élan et une force relative par rapport à ce S&P de référence ».