Quelle action de divertissement de Vegas est la meilleure ?

Las Vegas n’est pas seulement une oasis au milieu du désert où les gens prennent l’avion pour se procurer leur dose de jeu. Bien que les casinos viennent immédiatement à l’esprit lorsque l’on entend parler du Strip de Las Vegas, ce n’est pas la seule chose qui rend l’endroit vraiment unique. En fait, vous n’avez même pas besoin de jouer pour passer un moment inoubliable à Vegas, avec le nombre croissant d’options de divertissement à Las Vegas.

Par conséquent, dans cet article, nous nous concentrerons sur deux des meilleures actions de divertissement de Vegas sur le Strip et nous nous renseignerons auprès de Outil de comparaison de TipRanks pour voir lequel (SPHR ou WYNN) offre le plus d’avantages pour 2024.

Sphère Divertissement (NYSE : SPHR)

The Sphere est un type de lieu de divertissement unique en son genre, disponible uniquement à Las Vegas. Le lieu possède l’écran de la plus haute résolution au monde, avec son écran de 160 000 pixels sur 160 000 pixels. Vous avez peut-être vu des photos du lieu de l’extérieur, mais c’est ce qu’il y a à l’intérieur, je crois, qui fait que l’expérience vaut bien le prix d’entrée élevé. Même si je suis impressionné par le lieu, je dois rester neutre jusqu’à ce que le récit de la croissance à long terme soit plus clair.

La salle, qui a ouvert ses portes fin 2023, diffuse actuellement U2 et les billets ne sont pas bon marché. À moins que vous ne soyez un grand fan de ceux qui se produisent ou que vous ayez de la chance avec les machines à sous, les billets pour le Sphere peuvent être inabordables par rapport aux autres options de divertissement du Strip de Vegas. Malgré cela, les gens n’hésitent pas à se rassembler dans la salle de 18 000 places. En effet, une partie de l’attrait de la Sphère réside dans la nouveauté.

Cela dit, seul le temps nous dira comment le lieu se comportera par rapport à ses rivaux de la scène de Vegas. Personnellement, je considère la Sphère et ses technologies révolutionnaires comme une réinvention de l’expérience événementielle en direct. Il semblerait que l’UFC (Ultimate Fighting Championship) ait réservé le lieu pour un futur combat. C’est une grosse affaire qui pourrait tester ce dont le lieu futuriste est capable.

Ce n’est pas seulement l’organisation d’événements qui fait de Sphere une pièce intrigante. L’extérieur de la Sphère agit comme un panneau d’affichage géant capable d’attirer de grosses sommes d’argent. Il semblerait que les entreprises puissent louer une publicité à l’extérieur de la Sphère pour environ 450 000 dollars par jour.

L’histoire continue

Pour l’instant, il semble un peu trop tôt dans le jeu pour faire le plein de stock simplement en raison de son apparence impressionnante, à l’extérieur ou à l’intérieur. La Sphère espère se développer au-delà de Las Vegas. Cependant, étant donné à quel point l’extérieur du lieu peut être incroyablement lumineux (et peut-être distrayant), je pense qu’il sera difficile de se développer sur de nouveaux marchés après le récent blocage par le maire de la tentative de Sphere de se développer sur le marché de Londres.

En effet, Sphere semble être quelque chose que seul Las Vegas peut rendre possible à ce stade. Aussi bon que cela puisse être pour Vegas, je le considère comme un obstacle potentiel à la croissance à long terme de l’entreprise. C’est pour cette raison que j’hésite à faire pression sur le titre si tôt dans la partie.

L’action SPHR est-elle un achat, selon les analystes ?

L’action Sphere Entertainment est un achat modéré, selon les analystes, avec deux achats et trois prises attribués au cours des trois derniers mois. Le objectif de cours moyen de l’action SPHR de 35,00 $ implique un potentiel de hausse de 11,6 %.

Complexes hôteliers Wynn (NASDAQ: WYNN)

Si vous recherchez le luxe dans un hôtel de Vegas et une expérience de jeu, il est difficile de surpasser Wynn Resorts, la société derrière le Wynn Resort et son compagnon Encore. Bien entendu, Wynn est également fortement exposé à Macao, qui ne se porte pas bien dans le contexte de l’horrible ralentissement de la Chine. Néanmoins, je considère la force continue de Vegas comme un potentiel moteur pour les actions. En tant qu’acteur premium de la scène des stations balnéaires, je reste optimiste sur le titre pour 2024.

L’action WYNN a été un raté au cours des cinq et dix dernières années, en baisse de 14% et 47%, respectivement. La nature cyclique des voyages à Vegas entre en jeu. Cependant, à mesure que l’environnement macro se rétablit avec le temps, je pense que Wynn, peut-être le meilleur complexe hôtelier de Vegas (et de Macao), vaut un pari important.

La Deutsche Bank (NYSE :DB) Carlo Santarelli a récemment fait l’éloge de Wynn Resorts comme l’un des principaux titres de jeux de l’année, citant l’expansion des ventes comme l’un des facteurs potentiels du cours de l’action. Santarelli a un objectif de cours de 124 $ sur l’action, ce qui implique une hausse de plus de 31 % pour l’année à venir.

WYNN Stock est-il un achat, selon les analystes ?

L’action Wynn est un achat fort, selon les analystes, avec neuf achats et trois prises attribués au cours des trois derniers mois. Le objectif de cours moyen de l’action WYNN de 112,14 $ implique un potentiel de hausse de 19,2 %.

Les plats à emporter

Des matchs de hockey à l’arène T-Mobile au lieu à couper le souffle du MSG Sphere, les spectacles ne manquent pas pour attirer un nombre massif de voyageurs vers l’intemporel Strip de Vegas. Sphere et Wynn sont des options de divertissement remarquables que je considère comme des jeux intrigants pour 2024. Néanmoins, à ce stade, les analystes s’attendent à davantage de hausse (19,2 %) de l’action WYNN.

Divulgation