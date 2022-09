Quelle a été votre année préférée ? Les écrivains du soleil révèlent leur favori 365 jours après que l’auteur a qualifié 1995 d ‘«année dorée»

HIER, Dylan Jones a écrit que 1995 a été l’année du boom culturel britannique. Mais certains auteurs du Sun ne sont pas d’accord.

Ici, ils partagent les 365 jours qui, selon eux, ont changé la culture du pays.

Farrah Fawcett était la meilleure pin-up en 1979 Crédit : Alamy

Britney Spears et Justin Timberlake portent le double denim en 2001 Crédit : Getty

1971 : Par Tony Parsons

“Toutes les promesses créatives des années 60 ont atteint un glorieux accomplissement”

Jimmy Page sur scène au Wembley Empire Pool à Londres le 23 novembre 1971 Crédit : Getty

David Bowie a sorti Hunky Dory Crédit : DOCUMENT

EN 1971, certains des plus grands musiciens qui aient jamais vécu ont sorti leur plus grande musique.

C’est l’année où toutes les promesses créatives des années 1960 ont atteint leur glorieux accomplissement. C’était l’année de Sticky Fingers des Rolling Stones, Blue de Joni Mitchell, Imagine de John Lennon, What’s Going On de Marvin Gaye Who’s Next de The Who, LA Woman by the Doors et Led Zeppelin IV – Stairway To Heaven.

Ces géants avaient encore de la bonne musique en eux, mais le temps était déjà compté. Jim Morrison serait mort à 27 ans avant la fin de l’année.

John Lennon se retirerait dans le bonheur domestique au Dakota à New York, tandis que les luttes de Keith Richards contre la dépendance à l’héroïne étaient à venir.

Mais en 1971, la musique était incroyablement bonne.

Et les stars montantes des années 70 commençaient à grandir en 1971. David Bowie a sorti Hunky Dory et Marc Bolan a choqué la nation en portant des paillettes sur son visage quand T. Rex a fait Hot Love sur Top Of The Pops.

Et ce n’était pas seulement la musique. The Two Ronnies, The Old Grey Whistle Test et Upstairs, Downstairs ont tous fait leurs débuts à la télévision, tandis que les films à succès A Clockwork Orange, Dirty Harry et The French Connection ont tous été réalisés.

1971 a été une glorieuse éruption de génie créatif.

Les Deux Ronnies ont fait leurs débuts à la télévision Crédit : Alamy

1979 : Par Ulrika Jonsson

“Ce fut un choc culturel, mais cela reste gravé dans mon esprit et mon cœur”

Nous venons d’élire notre première femme Premier ministre, Maggie T Crédit : Getty – Contributeur

La chanteuse Debbie Harry du groupe de punk rock américain Blondie, 1979 Crédit : Getty

L’année qui a changé à jamais le cours de ma vie a été 1979. Je suis arrivé en Angleterre en juin et ce n’était rien de moins qu’un choc culturel.

Je suis arrivée vêtue de mon baggy Levi’s 501 alors que toutes les filles anglaises étaient encore en jean super skinny et boob-tubes. Je me sentais en avance sur mon temps. Vous veniez d’élire votre première femme Premier ministre, Maggie T.

Tout le monde semblait être en grève, mais vous veniez de sortir de votre hiver de mécontentement et les choses semblaient s’améliorer.

Sony a sorti son Walkman qui a changé toutes nos vies – je pouvais écouter Blondie, The Village People, Ian Dury, Gloria Gaynor, The Police, Leo Sayer et, bien sûr, mon ABBA partout où j’allais.

Farrah Fawcett, Olivia Newton-John, Christie Brinkley étaient mes icônes féminines. Alors que tout le monde aimait David Cassidy, j’étais plutôt fan de Ryan O’Neal.

J’ai découvert des pubs – en fait, le tout premier Wetherspoons venait d’ouvrir et les gens conduisaient des Ford Cortinas. L’inflation était peut-être de 13,4 %, mais The Life Of Brian venait de sortir et j’ai ri comme un drain.

Vous avez eu une demi-journée de fermeture dans les magasins un mercredi après-midi, ce qui m’a laissé perplexe. Et le lait était livré dans des bouteilles en verre à votre porte.

Ce n’était peut-être pas le meilleur des cas. Mais ce n’étaient pas les pires moments. Et 1979 restera à jamais gravé dans mon esprit et mon cœur.

1981 : De Jane Moore

“Les hommes en savaient plus sur le maquillage et les produits capillaires que les femmes”

J’ai rencontré le pionnier de la mode Steve Strange Crédit : Fonctionnalités Rex

Le prince Charles a épousé la princesse Diana. Iconique Crédit : Getty – Contributeur

EN 1981, j’étais quelques mois au Journalism College de Cardiff lorsque j’ai rencontré le pionnier de la mode Steve Strange.

Dirigeait déjà le Blitz Club à Londres, il se rendait régulièrement chez lui au Pays de Galles et traînait au magasin de vêtements cool Paradise Garage, où nous affluions tous le week-end.

Là, il nous a dit qu’il amenait le «groupe maison» du Blitz – Spandau Ballet – pour jouer dans une petite salle des docks alors sous-développés de Cardiff.

Leur premier single To Cut A Long Story Short vient d’atteindre la cinquième place des charts, mais leur visite – et l’influence de Steve – ont placé Cardiff à l’avant-garde du mouvement New Romantic qui a défini 1981.

Duran Duran en est sorti, tout comme The Human League, ABC, le Japon, Soft Cell, Culture Club et le groupe de Steve Visage.

Les tubes de cette année-là étaient des classiques, toujours chantés avec brio aujourd’hui. Don’t You Want Me, Tainted Love, Vienne, Ghost Town, Every Little Thing She Do Is Magic et l’exquis Lately de Stevie Wonder.

OK, nous allons contourner Shaddap You Face et Birdie Song de Joe Dolce, mais chaque année a ses ratés.

La mode était aux culottes en velours, aux chemises blanches à froufrous et aux chaussures ornées à boucles – et les hommes en savaient plus sur le maquillage et les produits capillaires que les femmes.

Raiders Of The Lost Ark est sorti, Dudley Moore le tuait en tant qu’Arthur, Gregory’s Girl était un succès local et le prince Charles a épousé la princesse Diana. Iconique.

2001 : Par Clemmie Moodie

« La vie était ringard, la vie était belle. . . si seulement nous pouvions remonter le temps’

On nous a présenté Donkey (et Shrek) Crédit : Alamy

J-Lo et P Diddy se sont séparés Crédit : Getty

POUR l’essentiel, la vie en 2001 ne se prenait pas trop au sérieux. La vie était ringard. Surtout, la vie était belle.

On nous a présenté Donkey (et Shrek), Britney Spears et Justin Timberlake ont enfilé leurs tenues en denim coordonnées aux American Music Awards, et la cassette Now 49 était remplie de banger après banger.

Blue – l’un des groupes les plus sous-estimés de tous les temps – a sorti All Rise.

Et Gabrielle, qui a porté un cache-œil comme aucune autre chanteuse dans l’histoire du chant, nous a donné Out Of Reach.

Un morceau qui figurait sur Bridget Jones’s Diary – lui-même un phénomène culturel – c’était aussi la bande originale de mon tout premier chagrin d’amour. Bien sûr, je n’étais pas le seul à faire du dumping cette année-là.

Tom Cruise et Nicole Kidman se sont séparés après 11 ans de mariage tandis que, tragiquement, J-Lo et P Diddy se sont séparés. Moments tristes.

Politiquement aussi, les choses bougeaient.

Ici, Tony Blair était toujours en poste, tandis que le président Bill Clinton a purgé ses derniers jours avant de passer le relais à George Bush Jr.

Incontestablement, le 11 septembre a été le nadir de 2001.

Cela a changé à jamais le paysage politique mondial et a brisé l’espoir, la bonne volonté et l’esprit pur et joyeux de la pop bubblegum des neuf mois précédents.

Pour reprendre les mots de Cher – toujours aussi fort en 2001 – si seulement nous pouvions remonter le temps…

2010 : Par Kevin Adjei-Darko

‘Adieu les jeans baggy True Religion et bonjour les t-shirts et chinos slim fit’

Et One Direction a continué à dominer les charts Crédit : Fonctionnalités Rex

Rihanna s’amusait aussi de sa vie avec son époque Loud Crédit : Reuters

LE début des années 2010 a sans doute été la meilleure année pour plusieurs raisons.

J’étais encore à l’université, vivant une vie insouciante en tant que journaliste en herbe.

L’esthétique de ma première voiture, une Vauxhall Tigra, achetée en juin de cette année-là, m’a vraiment fait me sentir comme un pilote de F1.

Mon sens de la mode a été complètement repensé – c’était au revoir aux jeans baggy True Religion et bonjour aux chinos et aux t-shirts ajustés.

C’était aussi l’année où Instagram est arrivé. J’avais un Blackberry, qui était incompatible, j’ai donc dû emprunter l’iPhone d’un pote pour mettre à jour mes photos.

Musicalement, nous avons été bénis avec des joyaux incroyables tels que l’album Thank Me Later de Drake et des chansons comme Airplanes de BoB et California Gurls de Katy Perry et Snoop Dogg.

Rihanna passait aussi le meilleur moment de sa vie avec son époque Loud. Cee Lo Green a donné à tous les ex amers un hymne contagieux avec Forget You. Et bien que One Direction n’ait peut-être pas remporté X Factor cette année, ils ont continué à dominer les charts.

Sur le plan sportif, il y avait beaucoup à célébrer alors que l’Angleterre battait ses vieux rivaux australiens pour remporter la Coupe du monde T20.

Et nous avions notre gouvernement de coalition alors que le chef conservateur David Cameron et les Lib Dems de Nick Clegg partageaient le pouvoir. Alors levons un verre à la rugissante 2010 – après tout, c’était l’année du tigre.

2022 : par Adrian Chiles

“La réalité est maintenant plus dramatique, édifiante et, oui, plus étrange que la fiction”

Le décès de la reine et le rassemblement national qui s’ensuivit Crédit : Reuters

Les Lionnes ont remporté un glorieux triomphe à l’Euro cet été Crédit : Getty

CULTURELLEMENT, il n’y a pas de meilleur moment que le présent. Ici, maintenant, tous les jours. Il n’y en a jamais eu autant.

Et je ne parle pas de films, de drames, de comédies, de musique ou de tout autre genre dont Love Island est considéré comme faisant partie.

Oui, tout cela est produit en abondance. Je parle de la vraie vie, de ce qui se passe tout autour de nous.

Allumez les informations et vous verrez qu’il y a autant de tragédie, de comédie, de drame et de farce que nous pouvons en consommer.

Le décès de la reine et le rassemblement national qui s’ensuivit ; les horreurs de l’Ukraine et la menace sérieuse d’utilisation d’armes nucléaires ; les chaises musicales au sommet de notre gouvernement ; le bouleversement financier vertigineux qui a suivi le mini budget de la chancelière la semaine dernière ; l’effrayante perspective de l’hiver qui s’annonce.

La liste continue.

La culture, en un sens, est devenue inutile.

Plus personne n’a à le créer. Ça se passe quand même. Tu ne pouvais pas inventer tout ça. Les faits sont maintenant plus dramatiques, édifiants, effrayants, imprévisibles et, oui, plus étranges que la fiction.

Cela dit, de tout ce chaos, une grande culture émergera. Je ne sais pas comment les artistes de n’importe quel genre rendront justice au monde, mais ils le feront sûrement. Ça va être fascinant de les voir essayer.

Et après le glorieux triomphe des Lionnes à l’Euro cet été, les hommes pourraient-ils en faire un doublé “le football rentre à la maison” ?