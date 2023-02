Quelle a été l’ampleur du tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie ?

Lundi, un 7.8–un tremblement de terre de magnitude 7,5 et un tremblement de terre de magnitude 7,5 en Turquie et en Syrie ont fait plus de 15 000 morts, et de nombreuses autres sont toujours portées disparues. Selon les estimations actuelles, plus de 400 bâtiments se sont effondrés et au moins 1 300 autres ont été endommagés en Syrie et au moins 5 600 structures ont été détruites en Turquie.