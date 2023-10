Quelle a été la stratégie d’Elon Musk pour Twitter ?

Le jour où les archives publiques ont révélé qu’Elon Musk était devenu le plus grand actionnaire de Twitter, un expéditeur inconnu a envoyé un texto au milliardaire et lui a recommandé un article l’implorant d’acquérir purement et simplement le réseau social.

L’achat de Twitter par Musk, selon l’article anonyme de 3 000 mots, équivaudrait à une « déclaration de guerre contre l’empire mondialiste américain ». L’expéditeur des textes proposait au PDG de Tesla et SpaceX un guide pour le rachat et la transformation de Twitter. À l’approche de l’anniversaire du rachat de la plateforme par Musk, l’identité de l’expéditeur reste inconnue.

Les trois textes ont été envoyés le 4 avril 2022. Au cours des près de 18 mois qui ont suivi, bon nombre des décisions prises par Musk après l’achat de Twitter semblent avoir suivi de près cette feuille de route, y compris ses attaques continues contre la Ligue anti-diffamation. une organisation à but non lucratif fondée par des Juifs américains pour lutter contre la discrimination.

Les messages texte décrivaient une série d’actions que Musk devrait entreprendre après avoir pris le contrôle total de la plateforme de médias sociaux : « Étape 1 : blâmer la plateforme pour ses utilisateurs ; Étape 2 : Campagne de pression coordonnée ; Étape 3 : Exode des Bluechecks ; Étape 4 : Déplateforme.

Les messages de l’expéditeur inconnu ont été révélés dans un dossier judiciaire l’année dernière, comme preuve dans le cadre d’un procès intenté par Twitter contre Musk après qu’il ait tenté de renoncer à l’achat de l’entreprise. Le documents expurgés ont été découverts pour la première fois par Le Quotidien de la Chancellerieune publication juridique indépendante couvrant les procédures devant la Cour de chancellerie du Delaware.

La rédaction des textes correspond aux sous-titres de l’article «La bataille du siècle : voici ce qui se passera si Elon Musk achète Twitter», qui avait été publié trois jours plus tôt sur le site de droite revolver.news.

Cet article a été publié sans signature, une pratique courante sur le site où les auteurs semblent également utiliser des pseudonymes, tels que « Moxie Russo ».

Le site est géré par le blogueur d’extrême droite Darren Beattie, ancien rédacteur de discours de Trump à la Maison Blanche qui a été licencié en 2018 pour avoir pris la parole dans un panel. aux côtés des nationalistes blancs. Après l’attaque du Capitole le 6 janvier 2021, Beattie a promu le affirmation sans fondement que le FBI avait placé des agents dans la foule qui les avaient incités à prendre d’assaut le bâtiment.

Lorsque les messages texte envoyés à Musk ont ​​été révélés dans le dossier judiciaire du printemps dernier, les observateurs suggéré sur Twitter que Beattie lui-même les a peut-être envoyés. Interrogé par NBC News s’il savait qui avait envoyé les textes et qui avait écrit l’article, Beattie a refusé de commenter et a plutôt suggéré que l’ADL fasse l’objet d’une enquête, sans donner de détails.

« Je pense que je le connais, mais je ne suis pas en mesure de commenter cela », a déclaré Beattie à propos des messages texte. « J’aimerais pouvoir te donner autre chose, mais tu devrais te pencher sur l’ADL. »

Musk n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires par courrier électronique et sur Twitter. La PDG de Twitter, Linda Yaccarino, ancienne cadre de la société mère de NBC News, NBC Universal, n’a pas non plus répondu aux demandes de commentaires. Alex Spiro, l’avocat de Musk, n’a pas répondu à une demande de commentaire sur la question de savoir si Musk envisageait toujours de porter plainte contre l’ADL.

Après la publication de l’article le 1er avril 2022, Beattie a passé des semaines à exhorter Musk à racheter purement et simplement Twitter et à promouvoir son plan de transformation sur les podcasts et les émissions de télévision de droite, notamment sur War Room de Steve Bannon et l’émission Fox News de Tucker Carlson, annulée depuis.

« J’espère vraiment qu’Elon ira de l’avant, qu’il n’est pas juste un homme riche comme les autres, que c’est quelqu’un qui veut être un grand homme », Beattie a dit dans l’émission de Carlson le 12 avril 2022. « Il existe une variété de mécanismes mais tout se résume à ceci : une déclaration de guerre au régime. »

Environ quatre semaines après la mise en ligne de l’article du site de Beattie et deux semaines après l’interview de Beatty dans l’émission de Carlson, Musk a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars le 25 avril 2022 et a privatisé l’entreprise, selon la suggestion de l’article. Il a depuis renommé l’entreprise en « X », mais fait référence à l’entreprise sous le nom de X/Twitter dans les publications sur le réseau. Plusieurs des mesures prises par Musk ressemblent à celles décrites dans l’article de revolver.news.

Une feuille de route

L’article sur le site de Beattie commence par une affirmation sans fondement selon laquelle la censure sur Twitter aurait coûté à Trump l’élection de 2020. « La liberté d’expression en ligne est ce qui a permis la révolution Trump en 2016 », a écrit l’auteur anonyme. « Si Internet avait été aussi libre en 2020 qu’il l’était quatre ans auparavant, Trump aurait été réélu. »

L’auteur a déclaré que « l’étape 1 » après le rachat de Musk serait de « rendre la plateforme responsable de ses utilisateurs ». Ils ont prédit que « Twitter serait blâmé pour tout soi-disant acte de « racisme », de « sexisme » et de « transphobie ». se produisant sur sa plateforme.

Après la finalisation de l’achat de Twitter par Musk en octobre 2022, il a autorisé le retour des comptes précédemment suspendus sur Twitter. Parmi ceux-ci, il a restauré le compte de l’ancien président Donald Trump, que Twitter avait interdit après l’insurrection du Capitole du 6 janvier, ainsi que les comptes personnels de la représentante d’extrême droite Marjorie Taylor Greene et de la fondatrice d’un site néo-nazi, Andrew Anglin.

L’article prédisait que « l’étape 2 » impliquerait une « campagne de pression coordonnée » de la part de l’ADL et d’autres groupes à but non lucratif pour amener Musk à rétablir les interdictions. « Une vaste constellation d’activistes et d’organisations à but non lucratif » entreront en action pour « mettre de plus en plus de pression sur l’entreprise pour qu’elle change ses habitudes », peut-on lire dans l’article.

La prochaine étape, prédisait l’article de Revolver, serait « l’exode des chèques bleus ». Le terme « bluechecks » fait référence à un ancien système de vérification d’identité sur Twitter qui confirmait l’authenticité des comptes de célébrités, de personnalités publiques et de journalistes.

Musk a expérimenté et finalement éliminé le système de vérification des « bluechecks » de Twitter. Comme le prédisait l’article, la suppression a entraîné une réaction négative du public et une baisse exponentielle du nombre d’annonceurs et des revenus. D’autres développements, notamment la réduction drastique du nombre d’employés qui surveillent les tweets et l’augmentation des discours de haine, ont également contribué à cette dynamique.

L’article de Revolver prédisait que la dernière étape, « l’étape 4 », serait la « déplateforme » de Twitter lui-même. Il a déclaré qu’un Twitter appartenant à Musk connaîtrait le même sort que Parler, une plateforme qui se présente comme un foyer de « liberté d’expression » pour la droite. Après que de nombreux appels à la violence aient été publiés le 6 janvier sur Parler, Google et Apple l’ont supprimé de leur App Store au motif qu’il avait autorisé trop de publications faisant la promotion de la violence, du crime et de la désinformation.

L’histoire anonyme publiée par Beattie, qui se décrit comme un « Juif fier » dans sa poignée Xattaque également à plusieurs reprises la Ligue anti-diffamation.

Il a qualifié l’organisation à but non lucratif de « danger » pour la propriété de Musk et a déclaré que l’ADL était l’un des nombreux « puissants groupes militants de gauche » qui avaient « assiégé » Twitter avant l’achat de Musk. Il a affirmé que le PDG de l’ADL, Jonathan Greenblatt, « avait mis Twitter au pas » en disant à la plateforme : « Jouez au ballon, ou soyez prêt à vous mettre de mèche avec les nazis ».

L’article exprimait ensuite sa sympathie pour les médias contrôlés par le gouvernement russe Russia Today et Sputnik, affirmant qu’ils avaient été injustement « annulés » après l’invasion russe de l’Ukraine. Plus tôt cette année, Musk a mis fin à l’utilisation des étiquettes de « médias parrainés par l’État » sur Twitter, les supprimant de Russia Today, Spoutnik et de nombreuses autres organisations publiques. Le changement aurait incité Margarita Simonyan, rédactrice en chef de RT pour envoyer à Musk une note d’appréciation.

La présentation par Beattie des idées qui semblaient avoir été adoptées par Musk s’est poursuivie après que son site Web a publié l’article anonyme d’avril 2022. Le lendemain du rachat officiel de Twitter par Musk en octobre 2022, Beattie est apparu sur le podcast de l’ancien stratège en chef de Trump à la Maison Blanche, Steve Bannon, et a appelé Musk à rendre publics les e-mails internes de la direction de Twitter.

Un mois plus tard, Musk a publié les « Twitter Files » – une publication partielle d’e-mails internes rédigés par des employés de Twitter et sélectionnés par des écrivains amis de Musk.

Cibler les AVQ

La carrière politique de Beattie semblait terminée lorsqu’il a été démis de ses fonctions de rédacteur de discours du président Trump à la Maison Blanche en 2018. Sa destitution est intervenue après CNN a révélé qu’il a pris la parole lors d’un panel aux côtés de Peter Brimelow, le fondateur du site nationaliste blanc VDare.

Au cours de son mandat, Beattie a travaillé pour Vince Haley, responsable de la rédaction des discours à la Maison Blanche, et pour Stephen Miller, conseiller de Trump. En 2019, Beattie était embauché comme rédacteur de discours par le républicain de Floride Matt Gaetz. Et Beattie a été réembauchée par l’administration Trump peu de temps après que Trump ait perdu les élections de 2020, nommée à une commission chargée de préserver les mémoriaux de l’Holocauste à l’étranger.

Cette embauche a suscité la colère de l’ADL et de Greenblatt, qui ont exhorté l’administration à annuler sa nomination. Beattie a été contraint de démissionner de la commission par l’administration Biden en janvier 2022. Beattie a tweeté que le licenciement était « mieux qu’un Pulitzer ».

Beattie a continué à diriger revolver.news depuis lors et est apparu dans divers programmes de droite accusant le FBI de inciter à la prise d’assaut du Capitole le 6 janvier. Musk, quant à lui, a continué de blâmer l’ADL pour la baisse des revenus de X.

Le 4 septembre, Musk a menacé de poursuivre l’ADL en justice. affirmant, sans fournir de preuves, que les revenus publicitaires aux États-Unis sont « en baisse de 60 %, principalement en raison de la pression exercée par @ADL sur les annonceurs ». Le message est paru la même semaine que le hashtag #BanTheADL, poussé en partie par des nationalistes blancs, était à la mode sur Twitter, et Musk a tweeté que « l’ADL a essayé très fort d’étrangler X/Twitter ».

Le même jour, Musk a blâmé l’organisation à but non lucratif pour avoir provoqué l’antisémitisme. « L’ADL, parce qu’elle est si agressive dans ses demandes d’interdiction des comptes de réseaux sociaux, même pour des infractions mineures, est ironiquement le plus grand générateur d’antisémitisme sur cette plateforme ! »

Quatre jours plus tard, Musk a posté un mème avec la légende « Lâchez l’Anti. Juste une ligue de diffamation. C’est plus propre.

Le texte d’avril 2022 adressé à Musk, qui comprenait l’article de Beattie, se termine par quelques suggestions finales : laissez « le patron lui-même », vraisemblablement une référence au fait de laisser Donald Trump revenir sur Twitter. (Musc a finalement autorisé Trump à revenir sur la plateforme, mais l’ancien président a rarement tweeté depuis sa réintégration.) Ensuite, indique le texte, embauchez un cadre « avisé/culturel » pour travailler sur « l’application ».

« Ce sera un jeu délicat de laisser les gens de droite revenir sur Twitter et de savoir comment s’y retrouver », a écrit l’auteur, ajoutant que Musk devrait embaucher quelqu’un qui « a une vision culturelle/politique avisée » pour être « le vice-président de l’application réelle ». Un type Blake Masters. »