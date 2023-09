Quel vœu de silence et d’absence de technologie m’a appris sur le bonheur

À un moment donné, j’ai accidentellement dit « excusez-moi » à un voisin qui faisait la lessive derrière moi – mais sinon, j’ai passé deux jours entiers sans parler ni utiliser la technologie. Et j’ai appris quelque chose qui a bouleversé mon sentiment de bonheur et comment y parvenir : moins c’est souvent plus.

Trente jours, ce serait dur : mon travail dépend de ma voix, de mon téléphone et de mon ordinateur portable. Ainsi, fin août, j’ai fait vœu de silence et d’absence de technologie pendant 48 heures, du dimanche après-midi au mardi après-midi.

Le but n’est pas de guérir ou de prévenir la tristesse, a déclaré McDaniel. C’est avoir moins peur d’être triste et avoir plus confiance en sa capacité à gérer ses émotions.

Le cours officiellement intitulé « Vivre délibérément » exige que les étudiants « observent une loi du silence » et « s’abstiennent d’utiliser toute communication électronique » pendant un mois, selon le site Internet de l’université. Les moines croient que le silence libère de l’espace cérébral, vous rendant ainsi plus disponible pour les épiphanies religieuses, m’a dit Justin McDaniel, le professeur de la classe, en juin.

Ma disposition ensoleillée, pour la plupart involontairement, masque mon monologue intérieur . Mais au cours de mon expérience, j’ai trouvé plus facile d’écouter mon discours intérieur. Sans accès à « Gilmore Girls », à Instagram ou au podcast « Armchair Expert », j’ai remarqué les pensées intrusives et je les ai rejetées plus facilement.

« Cela me surprend », dit-elle. « Tu es tellement pétillant et confiant. »

Chaque fois que je commence à me sentir dépassé, je prends généralement mon téléphone, j’allume la télévision ou j’écoute quelque chose. Je ne sais pas vraiment pourquoi – c’est peut-être un espoir que me distraire assez longtemps m’aidera à surmonter cela.

Pendant mon séjour en « mode moine », je pensais encore de temps en temps : « Woah. Est-ce que tous ceux que je connais me détestent secrètement ? Me permettre d’observer la pensée sans appeler un ami pour la psychanalyser s’est avéré d’une efficacité choquante. Je pouvais comprendre ce qui avait déclenché ce sentiment et regarder mes émotions objectivement.

C’était beaucoup. Les appels quotidiens avec un ami m’ont gardé en un seul morceau. Nous avons passé des heures à rire et à pleurer ensemble au téléphone. Sans doute, l’expérience m’a appris la mauvaise leçon : chaque fois que je ressens quelque chose de négatif, je dois passer en mode crise et exprimer mes émotions à quelqu’un.

Les célébrités, les PDG et les moines jurent que la méditation change la vie. Il existe même des « preuves modérées » selon lesquelles il améliore l’anxiété, la dépression et la douleur physique, un Méta-analyse de l’Université Johns Hopkins 2014 trouvé.

Mais comme beaucoup d’autres, je ne sais pas rester assis. J’ai essayé de m’asseoir en silence, le dos contre un mur, en écoutant des enregistrements sur une application de méditation. Au bout de cinq minutes, ma situation est pire qu’avant, ennuyée de ne pas pouvoir rassembler mon esprit vagabond.

McDaniel a proposé une stratégie alternative : à la maison, lui et ses enfants consacrent 30 minutes par jour à s’asseoir ou à marcher en silence.

« Pendant cette demi-heure, vous ne pouvez pas lire, vous ne pouvez pas apprendre, vous ne pouvez pas écouter de musique », a-t-il déclaré. « Il vous suffit de vous asseoir avec vos pensées, de respirer et de regarder votre environnement. »

Au cours de mes deux jours, j’ai marché en silence pendant bien plus de 30 minutes. Cela ne m’a pas convaincu de rester en dehors de TikTok pour toujours – je n’ai pas la maîtrise de soi pour cela – mais je découvre maintenant que me promener sans mes AirPod peut m’aider à surveiller mon anxiété.

McDaniel avait raison. Je n’ai pas besoin de me sentir bien tout le temps. J’ai juste besoin de rendre le fait de prendre soin de moi moins intimidant et, j’espère, de me sentir un peu plus heureux en conséquence.

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Vous voulez gagner plus et décrocher l’emploi de vos rêves ? Rejoignez l’événement virtuel gratuit CNBC Make It: Your Money le 17 octobre à 13 h HE pour apprendre à améliorer vos compétences en entretien et en négociation, à construire votre carrière idéale, à augmenter vos revenus et à accroître votre patrimoine. Registre gratuitement aujourd’hui.