Quel verre se remplira en premier ? Vous avez 20 secondes

Ce casse-tête avec sept verres pourrait révéler à quel point votre QI (quotient intellectuel) est bon. Considérez-le comme un court test de QI.

Pour le savoir, il suffit de regarder les connexions par lesquelles la boisson va s’écouler dans les différents verres et de savoir quel verre se remplit en premier. Mais vous n’avez que 20 secondes et votre réponse et le temps pris indiqueront votre niveau de QI. Pendant ce temps, seuls quelques-uns ont été en mesure de donner la bonne réponse à cette énigme en 20 secondes.

L’image du puzzle cérébral a été partagée par la star de TikTok, Hectic Nick, alors qu’il mettait les téléspectateurs au défi de le résoudre en 20 secondes.

Le puzzle a laissé les internautes dans les commentaires se gratter la tête alors que beaucoup ont révélé leurs résultats.

Cependant, si vous en avez assez de le découvrir, voici un indice :

Regardez attentivement les tuyaux, qui sont reliés aux verres les uns avec les autres. Certains d’entre eux sont bloqués.

Prêt à vérifier la réponse ?

Verre non. 6 seront remplis en premier.

Explication de la réponse :

L’eau commencera à couler du verre 1 dans le verre 2 en premier. Il ne se déversera pas dans le verre 3 car son connecteur est bloqué à mi-chemin. Ensuite, à partir de 2, l’eau se déversera d’abord dans 6 car 7 a un trou au fond.

