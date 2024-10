Quel type de petit-déjeuner est le meilleur pour perdre du poids chez les femmes par rapport aux hommes ?

Ce qui est le plus significatif, disent les auteurs de l’étude, c’est que ces différences de métabolisme peuvent entraîner des différences dans les réponses métaboliques et dans le risque de maladie. Il est donc important que nous les comprenions mieux.

L’étude propose que pour des niveaux d’énergie et une santé optimaux, le métabolisme des hommes pourrait mieux répondre à un petit-déjeuner riche en glucides après ne pas avoir mangé pendant la nuit, tandis que les femmes pourraient bénéficier davantage de repas contenant un pourcentage plus élevé de graisses au réveil.

Pour les femmes, Routhenstein recommande « des graisses saines pour le cœur et riches en graisses insaturées ». Cela peut inclure des choses comme du pudding au chia, une omelette végétarienne aux œufs ou du fromage cottage avec des graines de lin et des pommes.

« Choisir des petits-déjeuners riches en glucides, équilibrés en macronutriments et contenant des fibres solubles peut être bénéfique pour les hommes. Cela peut inclure des choses comme des flocons d’avoine, un smoothie bien équilibré ou un bol de baies, de noix et de yaourt », a-t-elle conseillé.

« Cependant, le foie féminin conserve davantage le glycogène que le foie masculin, ce qui entraîne une glycogénolyse réduite – [the breakdown of glycogen] – et une production de glucose inférieure à celle du modèle masculin. Cette réduction du glucose artériel favorise l’oxydation des acides gras libres par d’autres organes et tissus, ce qui entraîne un métabolisme global plus élevé des graisses », a-t-elle détaillé.

« Les connaissances existantes semblent présenter un paradoxe : les femmes ont tendance à conserver plus de graisse que les hommes pendant la période d’absorption, mais présentent une oxydation des graisses significativement plus élevée pendant la période post-absorption. Notre modèle peut guider des recommandations alimentaires adaptées et spécifiques au sexe qui optimisent la santé métabolique et préviennent les complications telles que l’hyperglycémie ou l’hypoglycémie postprandiale. Des simulations peuvent être réalisées pour voir comment un corps spécifique peut réagir à des repas de toutes sortes de compositions.

Investigateur principal de l’étude Anita T. Layton, Ph.D. titulaire de la chaire de recherche en biologie mathématique et médecine et professeur de mathématiques appliquées, d’informatique, de pharmacie et de biologie à l’Université de Waterloo, a déclaré Actualités médicales aujourd’hui que:

En termes simples, « les femmes stockent plus de graisses », a déclaré Layton, « mais brûlent également plus de graisses lors d’un exercice prolongé et métabolisent les graisses plus efficacement lors d’un repas après un jeûne ».

« Les graisses sont une excellente source d’énergie, nécessaire pour faire face aux coûts nutritionnels élevés de la grossesse et de l’allaitement », a noté Layton. « Ces différences entre les sexes », a-t-elle ajouté, « sont probablement dues aux œstrogènes, car les femmes supportent des coûts plus élevés en nutriments pendant la reproduction et l’allaitement. »

Elle a suggéré de considérer la complexité de la vie d’une femme d’un point de vue biologique, notamment par rapport à celle d’un homme. « La durée de vie d’un homme est assez simple : il passe d’un enfant à un jeune adulte, puis à un adulte plus âgé. »

« Les femmes, en revanche, peuvent tomber enceintes puis allaiter, ce qui nécessite d’énormes besoins nutritionnels et impose des changements majeurs dans le corps féminin. […] et ils peuvent répéter ces étapes plusieurs fois avant de passer par la ménopause et le reste du processus de vieillissement », a-t-elle souligné.

« Beaucoup de différences entre les sexes », a noté Layton, « ont pour but de préparer les femmes aux exigences superflues imposées par la grossesse et l’allaitement. »