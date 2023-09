Quel TTRPG devriez-vous utiliser pour jouer à Baldur’s Gate 3 ?

Il se passe beaucoup de choses dans La porte de Baldur 3: je options de réponse incroyablement détaillées, se faire des amis avec vos compagnons, des combats intenses, et des scènes de romance parfois encore plus intenses après les batailles. Lariane S les studios mettent vraiment beaucoup de profondeur dans BG3et tandis que la base du chemin le jeu bouge même si le monde est enraciné dans Donjons & Dragons F si la éditionLe plus j’en ai entendu parler moins j’étais convaincu que si tu voulais jouer un jeu de rôle sur table qui a imité La porte de Baldur 3 à votre propre table, vous voudriez en fait choisir 5e.

Tout d’abord, une divulgation : je n’ai pas joué La porte de Baldur 3. Avant de rejeter mes opinions sur cette seule base (ce qui… juste, je suppose), Je tiens à vous assurer que j’ai fait des recherches. J’ai parlé avec plusieurs personnes qui ont joué au jeu et j’ai regardé quelques heures de T ruisseaux de sorcières . Et après une bonne quantité de réflexion et de tri dans une bibliothèque de jeux et des heures de jeu, je suis arrivé à une réalisation clé pour les besoins de cette exploration : La porte de Baldur 3 ce sont deux jeux différents. Il y a un jeu de combat et puis il y a un jeu relationnel. Commençons par les combats.

Combattre dans BG3 utilise le jeu de règles 5e, mais en pratique, très peu de joueurs jouent au 5e avec le degré de spécificité qu’un jeu vidéo reproduit. Ce que vous voulez faire, c’est jouer à une version modifiée de Donjons & Dragons 3.5e qui utilise également le Éclaireur système d’économie à trois actions. 3,5e mis beaucoup d’accent sur le combat miniature et la distance— les gens ont sorti des règles pour aider à déplacer leurs personnages sur le terrain— ce qui aide à imiter ce que BG3 fait avec le positionnement des personnages. De plus, au lieu de compter sur D&D cadre d’action prête/réaction-action-bonus, vous souhaiterez instituer un système modifié Éclaireur système qui permet d’effectuer trois actions au cours d’un tour de combat. C’est en partie parce que la version 3.5e est déjà extrêmement lourde en règles, mais aussi parce qu’elle facilitera le rappel de toutes les actions qu’un personnage peut entreprendre pendant le combat, permettant ainsi aux joueurs de mieux contrôler le déroulement et le rythme de la bataille.

Un autre argument en faveur de la version 3.5 ici est que les règles de la magie dans cette édition ne concernent pas seulement comment et quand utiliser la magie, mais pourquoi la magie opère. Il a un peu plus de contexte que 5e, qui, encore une fois, est une simulation de combat très indulgente. Si vous voulez vraiment entrer dans la complexité de BG3C’est magique, ma voix est toujours de 3,5.

Ce qui signifie que nous sommes lancés dans le jeu relationnel. Discutablement BG3Le plus grand exploit de est son histoire et toutes les relations interpersonnelles qui se déroulent . Larian Studios a déclaré dans un Steam poster avant lancement qu’il s’agissait d’un investissement massif : «La porte de Baldur 3 a plus de dialogues cinématographiques que trois fois les trois le Seigneur des Anneaux romans réunis. Il compte 174 heures de cinématiques, soit plus du double de la durée de chaque saison de Game of Thrones combiné. » Maintenant, voici où nous aborderons les opinions épineuses et objectives. Il n’existe pas de véritables règles pour les interactions sociales D&D, en grande partie parce que toutes les interactions sont traitées comme un prélude au combat. Ou, comme nous le savons tous (et comme BG3 les joueurs le savent particulièrement bien), un prélude au baiser.

La raison pour laquelle BG3 Si nous avons pu faire tant de choses en ce qui concerne le dialogue et le choix des personnages, c’est précisément parce qu’il y a si peu de « vraies » règles pour les interactions sociales, et que toutes les interactions sont basées sur les mêmes règles que celles sur lesquelles repose le combat. Sans règles, BG3 était libre de repousser les limites de ce qu’un jeu vidéo pouvait offrir en matière de dialogue et de relation. Il traite également les relations comme une matrice d’approbation, où tous vos choix cochent des cases d’approbation ou de désapprobation, ce qui ouvre différentes voies au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu.

L’une des plaintes dont j’ai entendu parler BG3 c’est que si vous n’avez pas un grand charisme (ou si vous roulez comme une merde quand vous parlez aux gens dans le jeu), vous vous retrouvez sur des pistes de jeu que vous avez vraiment vraiment je ne veux pas y participer, avec peu d’issue. Une amie à qui j’ai parlé m’a dit qu’elle économisait avant de lancer des tests de charisme et qu’elle redémarrait si elle obtenait un jet particulièrement défavorable. Ce que cela me dit, c’est que les relations dans BG3 sont déjà artificiellement manipulés parce que les gens veulent pouvoir contrôler la façon dont ils réagissent dans la dynamique interpersonnelle, même s’ils ne peuvent pas totalement contrôler les résultats.

Lors du tri des TTRPG à émuler BG3 Je voulais rester fidèle à la fois à la structure du jeu… une matrice d’approbation qui a un impact sur le scénario : et comment les joueurs manipulent le jeu en « contrôlant » les réactions de leurs propres personnages, même si on leur demandait de lancer des tests de statistiques pour ce faire. Mon premier instinct : quelque chose propulsé par l’Apocalypse. Ce cadre (développé par D. Vincent et Meguey Baker dans Monde apocalyptique) vous donne des falaises narratives d’où sauter et vous laisse une grande marge de manœuvre avec votre approche et vos résultats. De nombreux jeux PbtA utilisent également une sorte de suivi des relations pour aider à informer et influencer les résultats. Et bien sûr, il y a l’excitation sous-jacente. J’ai relu les règles de pas mal de TTRPG différents : le Avatar TTRPG, Interstitiel, Ombres urbaines, Coeurs de monstres 2, Passion des passions… mais en fin de compte, il n’y avait qu’une seule option. Des lesbiennes assoiffées d’épée.

J’ai choisi TSL pour plusieurs raisons ; il s’agit d’un jeu incroyablement ouvert qui n’a aucun lien avec une source unique ou un trésor de traditions, et il reste en partie axé sur des rencontres personnellement intenses et à enjeux élevés. Il contient des règles pour l’interaction des personnages et des PNJ dans lesquelles les joueurs peuvent personnaliser leur approche, mais ne déterminent pas nécessairement entièrement le résultat. De plus, un Le thème principal du jeu est de bâtir la confiance. TSL utilise également un mécanisme appelé « Cordes » qui représente « l’influence émotionnelle sur une autre personne », que vous pouvez gagner et perdre en jouant. Les mouvements que vous utilisez avec ces cordes peuvent également aider à dicter les réactions : une autre façon d’aider à émuler certains des résultats les plus restreints observés dans BG3 lorsque vous choisissez vos réponses. Tout au long du jeu, vous tentez d’atteindre les objectifs de chaque joueur qui sont explicitement déterminés au début du jeu lors de la création du personnage. Et, pour ne pas ignorer l’éléphant très assoiffé dans la pièce, il existe des mouvements spécifiques qui permettent de séduire les gens.

Alors que TSL n’est pas un bon choix pour le combat de BG3, il fonctionne parallèlement aux structures narratives établies du jeu et à la manière dont les joueurs tentent d’influencer leurs lancers. Ce n’est pas une façon parfaite d’imiter BG3mais c’est bien mieux que D&D, qui n’a littéralement aucune règle pour les interactions entre les personnages au-delà des contrôles lancés qui sont également utilisés au combat. (Ce manque de règles concernant les interactions et les émotions des personnages est naturellement la raison pour laquelle certaines personnes se sentent attirées par l’utilisation de D&D jouer des arcs de personnages étendus ; pas de règles = plus de liberté.)

Il n’existe pas un seul TTRPG vraiment capable d’émuler un jeu vidéo, j comme s’il n’y avait pas de jeu vidéo là-bas qui est capable d’émuler un TTRPG. En ce qui concerne La porte de Baldur 3à moins que tu veuilles être bizarre (et j’adorerais voir un La porte de Baldur jeu joué avec quelque chose comme Passion des passionsce qui pourrait être assez fou pour fonctionner), vous devriez probablement vous en tenir à D&D 5e et ignorez les pédants comme moi qui identifient les problèmes de ce choix. Mais honnêtement, si vous comptez vous asseoir à une table avec vos amis, pourquoi ne pas essayer quelque chose de nouveau ? j’ai entendu Lesbiennes assoiffées d’épée vous laissera baiser la Bête si vous lancez correctement vos dés.

