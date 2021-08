Quel téléphone gagne votre argent ?

En ce qui concerne les téléphones Google Pixel, étant donné que Google publie généralement deux téléphones presque identiques qui ne diffèrent que par la taille, je gravite souvent vers le plus petit des deux. Vous savez, parce que les téléphones baleines géantes sont une sorte de casse-tête à utiliser. Cependant, avec la sortie du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro, Google ne nous offre pas exactement le même ensemble d’options de taille.

D’après ce que nous savons aujourd’hui, Google lance deux téléphones de taille très similaire avec le même processeur Tensor qui diffèrent plutôt par l’appareil photo, la résolution d’affichage et le taux de rafraîchissement, la configuration de la mémoire et les finitions du corps. Ils pourraient avoir des tailles de batterie radicalement différentes, bien que ce soit surprenant. Pour la plupart, cependant, Google va clairement séparer le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro en tant qu’appareils différents, probablement à des prix très différents.

Le Pixel 6 comportera un écran OLED plat de 6,4 pouces avec une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le Pixel 6 Pro, quant à lui, rehaussera le jeu avec un écran OLED incurvé de 6,7″ avec une résolution QHD et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le 6 Pro aura également un troisième appareil photo offrant un zoom 4x et un cadre en métal poli par rapport au cadre en métal mat du 6.

Je pense qu’il est sûr de dire que le Pixel 6 régulier obtient également les options de couleurs amusantes, et que le Pixel 6 Pro est plus costume-cravate.

Ainsi, en fonction de la comparaison des options de RAM et de stockage, ainsi que des prix, le choix cette année est bien plus que le simple choix d’une taille. Un téléphone a l’ensemble de fonctionnalités «pro» et l’autre supprimera certaines fonctionnalités pour, espérons-le, garder le prix plus raisonnable.

Dans quel sens penchez-vous, Pixel 6 ou Pixel 6 Pro ?