Quel sport pour viser une perte de graisse ?

La pratique régulière d’une activité sportive présente de nombreux avantages. Vous dépenser de la sorte permet de lutter contre le stress et l’anxiété, de prévenir une grande variété de maladies chroniques, etc. Mieux encore, si vous choisissez la bonne discipline, vous pouvez brûler plus de graisses. Ce qui est bénéfique, tant pour la perte de poids que pour la forme physique.

La marche sportive pour brûler les calories

Certainement l’activité physique la plus accessible au plus grand nombre, la marche permet de brûler environ 200 calories par heure. Il convient cependant de distinguer la marche normale à 4 km/h de la marche rapide dite « sportive » à 7 km/h. Cette dernière aide à brûler jusqu’à 370 calories par heure. Si vous la pratiquez en côte, son efficacité est encore meilleure avec des dépenses caloriques proches de 500 calories par heure. Afin d’optimiser le résultat, il est préconisé de calculer un déficit calorique au préalable. En effet, il n’existe pas de mystère pour perdre de la masse graisseuse. Il est nécessaire de réduire les apports caloriques. Ce qui oblige votre organisme à puiser dans vos réserves. Avant de commencer et d’élaborer un programme d’entraînement, vous devez donc définir un objectif précis.

L’aviron ou le rameur pour perdre de la graisse

Parmi les disciplines les plus complètes, l’aviron ou le rameur associe cardio-training et musculation. Ce qui en fait l’un des meilleurs sports pour perdre de la graisse. Pour information, le rameur désigne un appareil d’entraînement ergométrique. En d’autres termes, il reproduit les mouvements de l’aviron le plus fidèlement possible. Il vous donne la possibilité de vous entraîner à la maison comme dans une salle de sport selon vos envies. En plus de brûler les graisses, l’aviron ou le rameur offre l’avantage de faire travailler l’ensemble des muscles de votre corps, du haut (épaules, abdominaux, etc.) comme du bas (fessiers, cuisses, etc.). Pour faire basculer le corps de l’avant à l’arrière, puis revenir, vous devez effectuer d’importants efforts. Ne générant pas de choc, ce sport n’endommage pas les articulations.

Le vélo elliptique pour être en forme avec un corps sculpté

À l’heure actuelle, le vélo elliptique fait aussi partie des appareils d’entraînements les plus appréciés du grand public dans les salles de sport comme à la maison. La raison en est simple : son efficacité à brûler les graisses associée à sa facilité d’utilisation. En prime, il n’occasionne pas le moindre choc sur vos articulations comme le rameur. Sur un vélo elliptique, vous faites travailler 80 % des muscles de votre corps et pouvez brûler jusqu’à 800 kcal/h. En plus de perdre de la masse graisseuse, vous allez vous amuser et renforcer votre musculature. Contrairement aux idées reçues, cet appareil n’a rien à voir avec un vélo. En réalité, il reproduit les mouvements du ski de fond grâce à sa roue d’inertie, ses pédales et ses leviers que vous actionnez avec vos bras.

Le High Intensity Interval Training pour éliminer les graisses

Couramment abrégé HIIT, le High Intensity Interval Training n’est pas un sportif à proprement parler, mais plutôt une méthode d’entraînement cardiovasculaire. Il consiste à alterner de courtes périodes d’exercices intenses et périodes de récupération moins intenses sur une durée de 10 à 30 minutes. Il s’agit d’un entraînement particulièrement efficace pour perdre rapidement de la masse graisseuse et du poids par la même occasion. Une séance HIIT vous permet d’augmenter jusqu’à 30 % le nombre de calories brûlées par rapport à la grande majorité des disciplines sportives pratiquées à intensité modérée. En revanche, il est assez contraignant. À cet effet, cette méthode d’entraînement n’est pas accessible à tout le monde. Enfin, il faut observer une période de repose entre 48 et 72 heures entre 2 séances.