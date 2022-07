‘Quel siècle sommes-nous ?’ Homme souffrant, effrayé et attendant 4 jours dans le couloir d’un hôpital de l’Ontario pour réparer une jambe cassée

Un homme de 76 ans avec un os de jambe brisé croupit sur une civière dans le couloir d’un hôpital d’une petite ville depuis dimanche, en attente d’une intervention chirurgicale à London, en Ontario.

Ron Prickett de Sault Ste Marie a eu un accident de vélo à Sauble Beach. Il est tombé après avoir fait une embardée sur une route de gravier pour éviter une moto et son pneu a glissé sur des cailloux.

Prickett a été transporté en ambulance à l’hôpital Wiarton, qui fait partie des services de santé Grey Bruce. Il souffre atrocement dans une minuscule pièce de fortune dans l’un des couloirs de l’établissement, sans rien pour le distraire et sans pouvoir allumer ou éteindre les lumières.

“J’ai une lumière fluorescente au-dessus de ma tête qui fonctionne de l’extérieur dans le couloir”, a-t-il déclaré à CBC News mercredi. “Il y a des bâches en plastique sur les murs. Ce n’est pas un vrai lit. Il n’y a pas de télévision ou quoi que ce soit, juste des os nus.”

La pénurie de lits laisse un patient bloqué à Wiarton

Prickett devait être transféré au London Health Sciences Centre, le plus grand hôpital du sud-ouest de l’Ontario. Il dispose des installations et de l’expertise chirurgicale dont il a besoin pour réparer sa jambe – sauf, a-t-il dit, qu’une pénurie de lits à Londres l’a empêché de quitter Wiarton.

Prickett attendait d’entrer au London Health Sciences Centre, illustré ici dans une photo d’archive. Le plus grand hôpital du sud-ouest de l’Ontario possède les installations et l’expertise chirurgicale dont il a besoin, mais il dit qu’on lui a dit qu’il y avait une pénurie de personnel. (Colin Butler/CBC)

« Je suis époustouflé qu’en Ontario, nous ayons ces installations et que je ne puisse pas faire réparer un os cassé. Je dois rester allongé avec un os cassé dans le corps pendant quatre jours », a-t-il déclaré. “C’est tellement frustrant. Je n’ai aucun contrôle.

“Ma famille fait tout ce qu’elle peut pour moi, mais elle n’a rien à faire. Tout se passe dans une salle de conférence à Londres.”

Un porte-parole du London Health Sciences Centre a déclaré que l’hôpital “était confronté à un taux d’occupation de près de 100% depuis des mois”, mais n’a pas précisé pourquoi Prickett était contraint de rester à Wiarton.

Mary Margaret Crapper, chef des communications et des affaires publiques de Grey Bruce Health Services, a déclaré mercredi à CBC News par e-mail que l’hôpital ne pouvait pas discuter du cas de Pricket pour des “raisons de confidentialité”.

Elle a déclaré que l’hôpital de Wiarton est “à pleine capacité” et “connaît des pénuries de personnel”, et que trouver un lit peut “prendre du temps”.

“Ceux qui attendent dans nos soins d’être transférés dans un autre établissement sont étroitement surveillés. Nous reconnaissons que cette attente peut être stressante pour les patients et pour leurs familles.”

L’expérience de Prickett est le dernier exemple d’un système de santé provincial mis à rude épreuve par les pénuries de personnel et les problèmes de capacité, alors que les travailleurs hospitaliers fatigués et sous-payés quittent l’épuisement de la lutte contre la pandémie de COVID-19 dans un système de santé sous-financé pendant plus de deux ans.

“Fais-le”, dit un patient au gouvernement Ford

Plus tôt ce mois-ci, le premier ministre Doug Ford a demandé au gouvernement fédéral d’ouvrir son portefeuille et de fournir davantage de dépenses de santé aux provinces. Mais l’opposition ontarienne blâme carrément le premier ministre, arguant que ses politiques de pincement d’un sou ont causé le problème en premier lieu.

Un employé d’un hôpital de Toronto transporte un patient en dialyse à l’hôpital Humber River. Des histoires de surpeuplement, d’épuisement professionnel et de troubles ont émergé récemment dans les hôpitaux de l’Ontario. (Nathan Denette/La Presse canadienne)

Prickett, qui était toujours allongé sur la même civière que les ambulanciers paramédicaux l’ont amené à l’hôpital dimanche, a emprunté une phrase bien usée de la récente campagne électorale de Ford pour exhorter les politiciens à mettre la politique de côté et à résoudre le problème.

« Faites-le. Soutenez les infirmières, soutenez les médecins et surveillez-le, rendez-le responsable pour que ces choses ne se produisent pas. Dans quel siècle sommes-nous ? C’est insensé », a-t-il déclaré dans un message téléphonique enregistré qu’il a demandé à CBC News de livrer. à la ministre de la Santé de l’Ontario, Sylvia Jones.

Mercredi, CBC News a envoyé le message audio par courriel au personnel des communications du ministère de la Santé de l’Ontario.

Anna Miller, conseillère principale en communication au ministère, a écrit dans un e-mail que le message avait été transmis au bureau du ministre de la Santé, mais il n’a pas été précisé si Jones l’avait écouté.

Miller a déclaré dans le courriel que la province faisait des «investissements historiques», dont 3,3 milliards de dollars supplémentaires dans les hôpitaux en 2022-2023, pour mettre fin aux soins de santé de couloir.