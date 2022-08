Quel service de streaming est le meilleur rapport qualité-prix pour les fans de football ?

Pour le fan de football ultime, regarder les ligues de football européennes nécessite un mélange de services et d’abonnements. En regardant simplement les cinq meilleures ligues, les fans ont besoin d’ESPN +, Paramount +, Peacock Premium et d’un fournisseur qui propose beIN SPORTS.

De toute évidence, ces coûts s’additionnent. Heureusement, les principaux services de streaming s’accumulent en ce qui concerne les ligues et les compétitions qu’ils proposent. Par exemple, ESPN + donne accès aux meilleurs vols en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas et aux États-Unis. De même, Paramount + couvre la Serie A, la Ligue des champions, la Premiership écossaise et plus encore.

Quantité versus qualité

Par conséquent, lorsqu’il s’agit de valeur, il y a pratiquement deux façons de l’envisager. L’un est le coût global par match. Certains fournisseurs ont plus de contenu que d’autres, même si les prix sont égaux ou presque égaux. La quantité peut être importante si le spectateur veut juste regarder.

L’autre paramètre à considérer pour le service de streaming avec le meilleur rapport qualité-prix pour les fans de football est la qualité des ligues incluses. Détenir les droits sur un certain nombre de compétitions, c’est bien. Cependant, si ces compétitions ne sont pas nécessairement impressionnantes ou divertissantes, alors il n’y a pas de vraie valeur.

Bien sûr, cela revient à un hybride de ces deux. Il est également important de noter que le football est loin d’être la seule chose sur les trois plateformes de streaming suivantes. Alors qu’ESPN + est consacré aux sports en direct et au contenu connexe, Paramount + et Peacock se concentrent sans doute davantage sur le contenu non sportif que sur la couverture sportive.

Les films, les émissions de télévision, les actualités en direct et la couverture télévisée font tous partie de la sélection de contenu.

Bien sûr, il s’agit d’informations accessoires pour les fans de football à la recherche du meilleur rapport qualité-prix pour leur service de streaming.

Service de streaming avec le meilleur rapport qualité-prix pour les fans de football

Chacun des «trois grands» services de streaming utilisés par les fans de football propose un plan annuel. Lorsque vous comparez cela avec le nombre total de jeux sur cette plateforme de streaming, vous obtenez un coût pour chaque jeu.

C’est une façon très brute de voir les informations, mais cela montre les options disponibles pour chaque plate-forme.

Paramount+ Paon ESPN+ N° annuel des jeux 2400 180 5400 Coût annuel 49,99 $ 49,99 $ 99,99 $ Coût par match 0,02 $ 0,27 $ 0,018 $

Sans surprise, la meilleure valeur par match en ce qui concerne les services de streaming de football est ESPN +. Avec autant de ligues exclusives au service de streaming, il n’est pas surprenant que le coût par match chute directement.

Ceci malgré le fait qu’ESPN + a récemment augmenté son prix à 9,99 $ par mois, ce qui donne l’option de 99,99 $ par an.

Le point culminant d’ESPN + de sa gamme est la Bundesliga ou LaLiga. Bien qu’il s’agisse de ligues populaires, elles n’ont pas la même vigueur que certains concurrents pour la meilleure valeur de service de streaming pour les fans de football.

À titre de comparaison, les 180 matchs sur Peacock Premium sont tous des matchs de Premier League exclusifs à la plateforme de streaming. Souvent, en raison de la calamité de la Premier League, ces jeux exclusifs présentent des équipes majeures dans des matches de grande importance.

De même, Paramount + propose la Serie A et l’UEFA Champions League. Ces deux compétitions ont des équipes de studio qui fournissent une couverture approfondie et divertissante des compétitions pour compléter les émissions en direct.

Commentez ci-dessous quel service de streaming a le plus de valeur pour vous en tant que fan de football. Cela dépend-il de la qualité des jeux et de la couverture environnante, ou souhaitez-vous le plus de disponibilité et de flexibilité pour plus de jeux de plus de pays ?