Quel service de streaming a les meilleures fonctionnalités pour les fans de football ?

Une partie de l’attrait des services de streaming réside dans les fonctionnalités disponibles pour les fans de football dans leur expérience de visionnage. Sur la télévision par câble, le public doit suivre un jeu singulier. A partir de là, ils sont soumis au jeu individuel dans l’ordre chronologique.

Bien sûr, le DVR ouvre les portes au rembobinage, mais d’autres cloches et sifflets ne sont pas monnaie courante.

C’est là que le streaming prospère. D’une part, le coût est inférieur à celui de la plupart des forfaits câble ou satellite. De plus, le streaming a simplement plus de fonctionnalités pour rendre l’expérience de football plus agréable pour le fan.

Cela ne s’applique pas seulement aux remplacements de câble. fuboTV, YouTube TV, Hulu + Live TV et plus encore ont tous ces fonctionnalités. Les plates-formes individuelles telles que ESPN +, Paramount + et Peacock ont ​​des options adaptées au contenu. Dans un monde parfait, tous les services de streaming auraient toutes les meilleures fonctionnalités.

Malheureusement, nous ne vivons pas dans un monde parfait. Les fans de football doivent s’abonner à une variété de services pour regarder les meilleures ligues. ESPN + a LaLiga, la FA Cup, la Coupe de la Ligue et la Bundesliga. Paramount + a la Serie A et la Ligue des champions. Peacock a près de la moitié de tous les matchs de Premier League. beIN SPORTS porte la Ligue Un. Clairement, c’est un labyrinthe.

Chacun a ses avantages, et chacun a ses inconvénients. Voici quelques-unes des meilleures fonctionnalités pour les fans de football disponibles sur ces services de streaming.

Meilleures fonctionnalités de streaming pour les fans de football

Multidiffusion (ESPN+) ou Multiview (fuboTV)

Une partie du défi de regarder le football est la nécessité de se concentrer sur plusieurs matchs à la fois. Bien que les enregistrements soient certainement une option, les médias sociaux garantissent aux fans de football de regarder les matchs en direct au risque de gâcher les résultats.

ESPN + et fuboTV ont des fonctionnalités qui vous permettent de regarder plusieurs jeux à la fois. En fait, sur les deux fonctionnalités, les utilisateurs ont la possibilité de regarder jusqu’à quatre jeux sur un seul écran simultanément. Les grands week-ends, les avantages sont évidents.

De plus, il ne doit pas s’agir uniquement de football. Tout événement sur fuboTV ou ESPN + peut être diffusé à l’écran avec le beau jeu.

Le seul défaut est que Multicast d’ESPN+ et Multiview de fuboTV ne sont disponibles que sur l’Apple TV. Si vous utilisez uniquement un ordinateur de bureau, un ordinateur portable, un téléphone ou une tablette, il n’y a pas d’option pour la multidiffusion. L’avantage d’avoir besoin d’un grand écran est logique, car mettre quatre jeux différents sur un écran de six pouces serait écrasant.

Pourtant, pour la télévision, plusieurs matchs à la fois sont presque essentiels pour les week-ends de football.

Plusieurs langues (Paramount+)

Paramount + dépasse la couverture de la Serie A. Chaque jeu est disponible sur le service, et il existe un groupe solide en charge de la couverture en studio. Pourtant, en termes de commentaires dans le jeu, l’une des meilleures parties de la couverture de CBS de l’élite italienne est l’option pour les langues.

Les téléspectateurs ont la possibilité d’écouter les émissions italiennes des matchs de Serie A, ce qui transmet vraiment l’émotion quant à la signification de chaque match. Certes, tous les téléspectateurs ne peuvent pas nécessairement comprendre le commentaire italien. Cependant, regarder le football italien en italien ajoute à l’expérience globale. De plus, si le désir est toujours là de regarder en anglais, cette option existe.

Jeux clés (paon)

Pour l’anecdote, certains d’entre nous se lèvent tôt pour regarder la Premier League. Bien que ce soit plus tôt pour certains que pour d’autres, les Américains perdent le sommeil pour regarder la ligue nationale la plus compétitive d’Europe. Ainsi, l’une des meilleures fonctionnalités disponibles sur les services de streaming provient de Peacock dans sa fonction Key Plays.

S’ils regardent un match, les téléspectateurs peuvent facilement rattraper les moments majeurs du début du match. Il peut s’agir d’un but, d’un arrêt, d’un penalty ou même d’un simple tir qui a énervé la foule pendant une fraction de seconde.

Pour ceux qui ne veulent pas se réveiller avec le soleil, c’est une fonctionnalité essentielle à utiliser. Le public peut avoir l’impression d’avoir vu tous les moments majeurs, sans pour autant regarder toutes les minutes. Dans la nature fluide du football, où les diffuseurs diffusent rarement des rediffusions, c’est essentiel pour ceux qui sont en retard pour le début d’un match.

Autres caractéristiques

Il existe de nombreuses autres options disponibles en matière de streaming. Paramount + a parfois son spectacle fouetté Le spectacle de Golazo avec la couverture de l’UEFA. Cependant, vous ne pouvez pas choisir l’audio que vous souhaitez écouter. De même, les applications ont une image dans l’image, qui est une version plus simple de ce format.

Le public pourrait également profiter de l’utilisation des statistiques. fuboTV a des pages de statistiques disponibles appelées Fan View. Cela a la possession, les tirs, les fautes, les réservations, les sauvegardes et plus encore qui se rafraîchissent au fur et à mesure que le jeu progresse.

Selon vous, laquelle de ces fonctionnalités est la meilleure pour diffuser du football aux États-Unis ? Et quel service de streaming a les meilleures fonctionnalités selon vous ?

PHOTO : IMAGO / Panthermédia