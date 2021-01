introduction

« Vous n’avez pas de téléphone? » Cela doit être la ligne la plus emblématique lorsque nous pensons au jeu mobile. Cela fait plus de deux ans que Blizzard a annoncé Diablo Immortal et ces mots sont devenus viraux, mais le jeu est introuvable. Mais au cours de ces deux années, toute l’industrie du jeu a changé, a évolué si vous voulez. Le jeu en nuage est devenu possible et il a permis aux personnes qui ont des téléphones de jouer à des jeux de console et PC de haut niveau en déplacement. Et c’est ce que nous voulons explorer aujourd’hui.

Le jeu en nuage est comme Netflix, mais pour les jeux. C’est ce que nous dirions à quiconque demande le tldr; version. Vous payez un abonnement mensuel; vous diffusez les jeux auxquels vous jouez. Aussi simple que cela. Pour que cela se produise, vous auriez besoin d’un contrôleur de jeu et d’une bonne connexion Internet, bien sûr. Mais à part cela, vous ne devriez pas avoir besoin d’un smartphone, d’un PC ou d’une console haut de gamme pour pouvoir profiter de titres AAA, comme Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Halo: Infinite, Red Dead Redemption 2 , GTA V, Nier Automata, pour n’en nommer que quelques-uns.

Actuellement, il existe trois principaux services cloud disponibles pour les utilisateurs de smartphones: le jeu cloud Xbox Game Pass, GeForce Now et Google Stadia. Amazon teste actuellement son application Luna, et elle sera mise en ligne plus tard en 2021.

Jeux sur le cloud Xbox Game Pass est exactement ce que son nom suggère et est la chose la plus proche de Netflix. Vous payez des frais mensuels et vous avez accès à plus de 100 jeux auxquels vous jouez sur des consoles distantes. De nouveaux jeux sont ajoutés chaque mois, mais vous perdez également l’accès à certains jeux chaque mois. Toutes les exclusivités de première partie sont toujours disponibles, bien sûr. Voir, tout comme Netflix.

GeForce maintenant est un peu différent. Il vous permet de louer un PC haut de gamme et de jouer dessus pendant que le service diffuse vos sessions sur votre téléphone. Les frais sont moins élevés car vous devez acheter chaque jeu auquel vous souhaitez jouer. Il prend en charge les jeux des magasins de jeux gérés par Steam, Epic, GOG et Ubi. Donc, si vous avez déjà un arriéré inquiétant de jeux auxquels vous aimeriez jouer mais que vous n’avez pas de PC à 4000 $, c’est une alternative très intéressante.

Ensuite il y a Google Stadia. C’est comme GeForce Now, sauf qu’il ne vous oblige pas à payer pour le streaming (1080p) si vous jouez à des jeux que vous avez déjà achetés. La redevance mensuelle (Stadia Pro) vous donne accès à un catalogue limité de jeux pour jouer librement et permet le streaming 4K HDR de ceux que vous avez déjà achetés. Cependant, il ne prend pas en charge les magasins de jeux tiers (contrairement à GeForce Now).

Amazon a également son propre jeu en streaming. Amazon Luna est orienté canal, comme un service de câblodistribution. Votre abonnement mensuel vous donne accès à une ou plusieurs chaînes de jeux différents. Actuellement, il est toujours en test bêta fermé.

Nous avons testé les trois services de streaming de jeux les plus populaires et nous nous sommes beaucoup amusés. Découvrez nos impressions commencent juste après la pause.