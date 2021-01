Dans la province de Silésie, au sud de la Pologne, le charbon est considéré comme «l’or noir».

Les mines ont façonné le paysage et la culture de cette région, tout en faisant de la Pologne le principal producteur de charbon de l’Union européenne.

Un demi-million de travailleurs dépendent de cette industrie, dont plus de 80 000 mineurs.

Marcin Lichota fouille le précieux combustible fossile depuis 10 ans. Mais comme beaucoup d’autres mineurs, il s’inquiète pour son avenir, car le gouvernement polonais promet de fermer toutes les mines du pays d’ici 2049.

« Tout le monde a peur et se demande s’ils travailleront ici jusqu’à la retraite », a déclaré le joueur de 45 ans. « La requalification sera un problème. Tout le monde aimerait travailler avec un sentiment de sécurité, pour faire des plans et construire un avenir, et ne pas être menacé chaque année, comme nous le sommes, que les mines vont fermer, se demandant ce qui va se passer ensuite. «

L’Union européenne pousse la Pologne à sévir contre son industrie charbonnière. Cette pression pourrait bientôt s’intensifier, alors que le président élu américain Joe Biden entre à la Maison Blanche avec un programme plus vert que son prédécesseur.

Pour le dirigeant du syndicat minier, Bogusław Hutek, le départ du partisan du charbon Donald Trump représente un changement symbolique plutôt que pratique.

« D’une certaine manière, nous nous sentions mieux et nous aimions [it] quand Donald Trump a dit clairement que nous devrions préserver le charbon », déclare Hutek.

Cependant, il dit que ni Trump ni Biden ne changeront les objectifs de l’UE de réduire les émissions de CO2 de 55% en 2030 et d’être climatiquement neutres en 2050.

La dépendance de la Pologne au charbon a un coût. Les centrales au charbon, qui produisent 75% de l’électricité polonaise, ainsi que la combustion du charbon pour le chauffage, entraînent une pollution de l’air et une dégradation de l’environnement.

Trente-trois des 50 villes les plus polluées de l’UE se trouvent en Pologne. Mais les militants pour le climat comme Patryk Białas comptent sur la nouvelle administration américaine pour aider à changer cela.

« Il sera très important d’améliorer notre politique climatique polonaise, d’être beaucoup plus ambitieux et d’atteindre plus rapidement les objectifs de l’accord de Paris », a-t-il déclaré.

Selon Tomasz Pugacewicz, professeur de relations internationales à l’Université Jagellonne, l’influence de Joe Biden sur la politique polonaise dépendra de sa capacité à collaborer avec le parti au pouvoir Droit et Justice.

Un parti qu’il a publiquement accusé de porter atteinte à l’état de droit. Biden a critiqué certains pays d’Europe de l’Est lors des débats présidentiels américains.

Il a dit: « Vous voyez ce qui se passe dans tout, de la Biélorussie à la Pologne en passant par la Hongrie et la montée des régimes totalitaires dans le monde. »

« Je m’attends à ce que l’administration Biden soit plus critique. Peut-être qu’au début, ils utiliseront les voies diplomatiques pour influencer le gouvernement polonais, mais si cela échoue, ils utiliseront une déclaration publique pour faire pression sur le gouvernement polonais actuel », a déclaré Pugacewicz à Euronews.

Les États-Unis ont également un intérêt direct dans la sortie de la Pologne du charbon, car Varsovie vise à développer des centrales nucléaires avec la technologie américaine.

Ceci, combiné aux objectifs de neutralité climatique de l’UE, signifiera presque certainement la fin du charbon polonais avant le milieu du siècle.