Quel sera l’impact de Messi sur le football américain ?

Lionel Messi venant aux États-Unis peut avoir un impact profond sur le football américain. Même s’il rejoint un club MLS relativement nouveau, il est incontestablement le plus grand joueur à être venu au football aux États-Unis au cours des 50 dernières années. On pourrait dire qu’il s’agit d’une arrivée de tous les temps pour le sport, car seul Pelé peut rivaliser avec le prestige de l’Argentin.

en son temps avec le New York Cosmos. Même si Messi n’a pas encore joué pour Miami, les fans font la queue en masse pour le regarder jouer. Dans certains cas, ils paient des prix de billets exorbitants. Non seulement cela peut avoir un impact profond sur le sport, mais Apple et MLS espèrent que la signature clé de l’Inter Miami augmentera les abonnements au MLS Season Pass. Les rapports montrent que Messi obtient une partie des abonnements MLS Season Pass de l’extérieur des États-Unis, il peut donc être indemnisé pour avoir attiré plus d’attention sur la plate-forme.

Cependant, Messi peut-il aller encore plus loin dans le sport américain ? Il est une plus grande célébrité que presque n’importe qui. Malgré son style de vie relativement réservé, Messi compte des millions de followers sur ses plateformes de médias sociaux. Il se classe deuxième derrière Cristiano Ronaldo parmi les abonnés Instagram, ce qui explique probablement pourquoi Visit Saudi l’a utilisé comme partenaire pour la promotion. Les fans occasionnels voudront regarder Messi juste pour voir quel est le problème et comment il se compare aux normes actuelles du football américain.

La question de l’avenir demeure. À quoi peut ressembler le football américain avec Messi jouant un rôle?

L’impact de Messi sur le football américain

Nous voulons savoir ce que vous en pensez. Avec la venue de Messi aux États-Unis le 21 juillet pour un match de Coupe des Ligues contre l’équipe mexicaine Cruz Azul, les options semblent illimitées. Cependant, est-ce le cas ? Votez dans le sondage ci-dessous.

Il existe des options plus hypothétiques que celles énumérées ci-dessus. Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous si vous pensez que Messi apportera un autre résultat à la ligue ou au sport aux États-Unis.

PHOTO : IMAGO / ANP