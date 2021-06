Le Japon avait espéré que les Jeux olympiques serait l’occasion pour le pays de montrer son redressement de la Catastrophe nucléaire de Fukushima, des décennies de stagnation économique –et plus récemment –le COVID–19 pandémie.

Au lieu de cela, les Jeux sont devenus un maelström de confusion et de frustration pour les public japonais.

Le Japon se bat contre une quatrième vague de Covid–19 et, bien que le virus ne se propage pas comme aussi vite qu’en mai, environ un à deux mille de nouveaux cas sont signalés chaque jour. Juste un mois Loin de Aux Jeux olympiques, seulement environ 8% de la population japonaise a été complètement vaccinée.

Bien que quelques sondages récents montrent l’affaiblissement de l’opposition publique, sondage après sondage montre toujours ela majorité en Le Japon ne veut pas Jeux olympiques aller de l’avant cet été. Quand je parle aux habitants de Tokyo –tandis que certaines dire qu’ils sont ravis de célébrer enfin quelque chose –la majorité me dit qu’ils sont effrayés et en colère. Effrayé qu’un afflux de personnes de plus de 200 pays provoqueront un rebond des infections ; en colère que le le gouvernement consacre tant de ressources à un événement sportif mondial alors que tant de personnes au Japon –et autour le monde –sont encore en difficulté. Un sentiment fort que j’entends de la voix des gensglaces, c’est que l’argent, le sport et la politique passe avant leur vie.

Taro Kono, le ministre japonais des vaccins, a déclaré la semaine dernière que 800 000 doses étaient administrées quotidiennement, et le le pays devrait atteindre 1 million de doses par jour d’ici fin juin. Le rythme s’accélère alors que les vaccinations commencent sur les lieux de travail et dans les universités. Cependant, même à ce projeté taux, moins de 20 % du Japon être complètement vaccinés avant le début des Jeux.

Organisateurs de jeux prévoient de vacciner 18 000 travailleurs olympiques, dont les arbitres, le personnel, les testeurs de dopage et certains bénévoles. Mais avec quelque 70 000 bénévoles, il n’y en aura pas pour tout le monde. Ce n’est pas clair combien de volontaires recevront une dose.

Sur les 80 000 personnes qui se sont inscrites pour aider aux Jeux,au moins 10 000 ont démissionné, principalement en raison de la pandémie.

Les bénévoles disent avoir peu de protection contre le Covid–19 au-delà des masques en tissu, désinfectant pour les mains et des brochures leur demandant de garder les autres en sécurité 2–mètre de distance. Le site olympique encourage les bénévoles à prendre les transports en commun entre leur domicile et Olymlieux de photos.

Un bénévole qui a démissionné m’a dit que son enthousiasme pour les Jeux olympiques s’est transformé en anxiété et désillusion comme il a été témoin d’un problème après l’autre : de la hausse des coûts olympiques commentaires sexistes de l’ancien chef des JO de Tokyo, et maintenant la décision de tenir les Jeux malgré la pandémie.

Le mois dernier, le PDG du géant japonais de la technologie Rakuten m’a dit que l’organisation des Jeux olympiques reviendrait à une« mission suicide ».journal japonais Asahi Shimbun, partenaire officiel des Jeux Olympiques de Tokyo, appelé pour l’annulation des Jeux d’été et a accusé le Premier ministre Yoshihide Suga d’avoir Jeux olympiques « contre la volonté du peuple ». Kaori Yamaguchi, l’une des olympiennes les plus célèbres du Japon, a écrit dans un op–ed que les Jeux ont perdu leur sens et sont juste être détenu pour le bien d’eux, demander la question clé : « À quoi serviront ces Jeux olympiques et pour qui ?

Les avertissements de la communauté médicale japonaise continuent de croître. le Association des médecins de Tokyo, une organisation représentant 6 000 médecins à Tokyo, a écrit une lettre appelant à l’annulation des Jeux.

Les médecins craignent le Les Jeux olympiques pourraient pousser le système médical déjà surchargé du Japon au bord du gouffre.

Les organisateurs ont finalement annoncé que les spectateurs sera autorisé aux Jeux olympiques, fixant un plafond de 50 % sur les sites, jusqu’à un maximum de 10 000 personnes. La décision va à l’encontre de l’avis du top C du Japonovide–19 conseiller, qui a recommandé que les Jeux se déroulent sans spectateurs. Mais les organisateurs ont dit qu’ils pourraient chage que décision –réduire le plafond ou interdire les spectateurs –si le Covide–19 la situation s’aggrave au Japon.

Les organisateurs insistent sur le fait que les Jeux olympiques peuvent se dérouler dans une bulle sûre. Les spectateurs sont priés de sortir directement de leur des maisons aux lieux unré retour, pas d’acclamations ou crier et porter des masques en tout temps. Les athlètes seront testés quotidiennement, contact tracé et distanciation sociale. S’ils enfreignent les règles, ils risquent d’être expulsés. Fonctionnaires disent que plus de 80% des athlètes seront vaccinés.

Mais les experts en santé publique disent tvoici plusieurs façons de percer la bulle, avertissant que les Jeux pourrait se propager davantage de variantes plus contagieuses à travers le Japon et dans le monde, lorsque les participants retournent dans leur pays d’origine.Les organisateurs olympiques ont également reconnu que le Variante delta représente un risque majeur pour les Jeux, imposant des restrictions supplémentaires aux athlètes venant d’Inde.

Un mois avant les Jeux olympiques, les athlètes et les officiels commencent déjà à arriver –preuve tangible que les Jeux olympiques se poursuivent effectivement. Les organisateurs ont également une fenêtre sur la myriade de défis ils pourraient affronter : un entraîneur des Olympi de l’Ougandac L’équipe a été testée positive à son arrivée au Japon ce week-end à l’aéroport, même si l’équipe était complètement vaccinée et testée négative avant le départ.

Mais en fin de compte, la décision d’aller de l’avant avec les Jeux n’a en grande partie jamais été Japon. Les contrats olympiques sont rédigés en faveur du CIO, et ils ont le pouvoir légal d’annuler le Jeux olympiques. Il y a une forte incitation financière pour le CIO d’aller de l’avant avec les Jeux, compte tenu de la la grande majorité de ses revenus provient des droits de diffusion. Encore opposition publique, un système médical potentiellement en train de s’effondrer, et les dépassements de coûts sont autant de fardeaux que Tokyo devra supporter.

Il est trop tôt que le Japon marque ces Jeux comme un symbole de la reprise mondiale de la pandémie. Pour Participants et spectateurs olympiques, ce sera un lieu aseptisé et anti–affaire sociale, remplie d’une litanie de Covide des règles –sans pour autant acclamations, high fives ou câlins. Alors le la question est –dans un environnement que beaucoup de santé les experts disent qu’il y a un risque élevé –quel sera l’héritage des Jeux olympiques qui se sont déroulés au beau milieu d’une pandémie mondiale?

