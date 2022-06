Quel sera l’effet de l’interdiction du pétrole russe imposée par l’UE ?

L’Union européenne interdira de nombreuses importations de pétrole russe, une sanction agressive et punitive contre Moscou. Mais cela peut entraîner des coûts imprévisibles pour le bloc et le reste de l’économie mondiale.

Tard lundi, l’Union européenne a finalement accepté un embargo partiel sur le pétrole russe dans le cadre de son sixième paquet de sanctions contre Moscou pour son invasion de l’Ukraine. L’accord est intervenu après des semaines de querelles, principalement avec la Hongrie. La Hongrie a fini par l’accepter, mais seulement après avoir obtenu lui-même (et deux autres pays) hors de l’interdiction pour le moment, créant une échappatoire dans les sanctions.

La plupart des autres pays de l’Union européenne imposeront une interdiction des livraisons maritimes russes de pétrole brut dans les six prochains mois et de produits pétroliers raffinés (comme l’essence et le diesel) dans huit. L’UE a accepté une exemption (théoriquement temporaire) pour le pétrole passant par l’oléoduc sud de Druzhba, ce qui permettra à la Hongrie, à la République tchèque et à la Slovaquie de continuer à recevoir du pétrole russe dans un avenir prévisible. L’Allemagne et la Pologne obtiennent également du pétrole de la branche nord de l’oléoduc Druzhba, mais les deux ont déjà convenu de se sevrer de ces importations d’ici la fin de l’année.

Même une interdiction partielle de l’UE sur le pétrole russe est une étape dramatique – une étape qui semblait presque impossible avant que la Russie ne lance sa guerre. Selon Charles Michel, président du Conseil européen, cet embargo de l’UE affectera environ 75 % des importations russes de pétrole immédiatement et 90 % d’ici la fin de l’année. L’UE a proposé d’autres sanctions dans le cadre de ce paquet, y compris une interdiction d’assurance sur les navires pétroliers russes, ce qui rendra plus difficile pour la Russie d’exporter ses produits pétroliers dans le monde. Les détails techniques du paquet de sanctions sont en cours de finalisation et les 27 membres de l’UE devront les adopter officiellement, probablement cette semaine.

L’interdiction de l’UE nuira à Moscou, qui a pu résister à une partie de la pression des sanctions en continuant d’exporter son énergie et ses matières premières. L’UE tire environ un quart de son pétrole de la Russie, qui, en 2021, s’élevait à environ 2,2 millions de barils de brut par jour, selon les données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) compilées par Reuters. Cet embargo de l’UE réduira le volume des échanges et les flux d’argent entre l’Europe et la Russie – un autre point de pression contre Moscou, car l’Occident intensifie également son soutien à l’Ukraine avec des armes et des financements.

Cet embargo aura également des coûts pour l’Europe, notamment en ce qui concerne la hausse des prix de l’énergie. La Russie pourrait également intensifier ses représailles. “Il est choquant que nous en soyons arrivés à ce point où l’UE s’apprête à sanctionner le pétrole russe, car c’est très douloureux pour l’UE”, a déclaré Emily Holland, professeure adjointe à l’Institut d’études maritimes russes de l’US Naval War College. . « Cela va vraiment causer de graves dommages économiques. Il n’y a pas moyen de contourner cela.

Il n’y a pas que l’Europe. La guerre en Ukraine et les sanctions de l’Occident contre la Russie se répercutent déjà douloureusement sur l’ensemble de l’économie mondiale. Cela pourrait affecter le reste du monde, en particulier les pays les plus pauvres, qui sont moins en mesure d’absorber les chocs de la hausse des prix du pétrole. En effet, après l’annonce de l’UE, les prix du pétrole ont bondi à environ 120 dollars le baril.

“C’est une grosse pierre qui est jetée à l’eau, et elle se fera sentir sur tout le marché pétrolier”, a déclaré Georg Zachmann, chercheur principal à l’Institut Bruegel, basé à Bruxelles.

L’Europe est prête à se couper d’une partie du pétrole russe

Début mai, la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, a proposé une élimination progressive de tous les produits pétroliers et pétroliers russes. « Soyons clairs : ce ne sera pas facile », a déclaré von der Leyen. « Certains États membres sont fortement dépendants du pétrole russe. Mais nous devons simplement y travailler.

Cela a pris des semaines, jusqu’à ce que l’Union européenne parvienne enfin à un accord. La Hongrie est la raison pour laquelle il a fallu si longtemps. Viktor Orban, le président hongrois de droite et le plus curieux de Poutine, a menacé de bloquer de telles sanctions, qualifiant tout embargo énergétique de « bombe atomique » pour son économie. (La Hongrie tire plus de 60 % de son pétrole et 85 % de son gaz naturel de la Russie.)

En réalité, couper l’approvisionnement en pétrole russe est une “bombe atomique” pour de nombreuses économies européennes – c’est pourquoi le bloc a exigé l’unanimité pour prendre une telle mesure. Ce qu’il a obtenu à la place, c’est un vernis de solidarité : un embargo de l’Union européenne sur le pétrole russe qui a cédé aux exigences de la Hongrie en échange de ce que Budapest ne torpille pas tout.

L’interdiction européenne ne s’applique qu’au pétrole transporté par pétrolier, bien que cela représente environ les deux tiers des importations totales de pétrole de l’Europe. L’Europe reçoit environ 750 000 à 800 000 barils de brut par jour via l’oléoduc Druzhba. Les expéditions de pétrole traversant l’oléoduc sont exemptés, de sorte que la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie seront autorisées à continuer à recevoir du pétrole russe. L’UE a déclaré que cette exemption est temporaire, mais pour le moment, elle est en place indéfiniment.

Ces pays, qui sont enclavés et dépendants du gaz russe, ont fait valoir qu’ils avaient besoin de plus de temps pour s’éloigner du pétrole russe. La Hongrie, par exemple, demande également à l’Europe plus d’argent pour moderniser ses raffineries afin qu’elles puissent accepter du brut d’ailleurs. C’est aussi une victoire politique pour le Hongrois Orban, qui se vante de l’avoir vraiment collé à l’Union européenne, tout en isolant quelque peu son économie des ondes de choc auxquelles le reste de l’Europe se prépare.

L’Europe ne se coupe pas non plus immédiatement du pétrole russe. Ces sanctions élimineront progressivement le pétrole brut au cours des six prochains mois et les produits raffinés d’ici la fin de l’année. Cela donnera à l’Europe le temps de s’adapter. Cela donnera également à la Russie le temps de s’adapter.

Les experts ont déclaré que les revenus pétroliers russes pourraient même augmenter à court terme, les pays important plus de pétrole de Russie avant que cela ne devienne illégal et stockant autant qu’ils le peuvent. La Russie bénéficiera également de la hausse des prix du pétrole. Benjamin Schmitt, chercheur associé à l’Université de Harvard et chercheur principal au Center for European Policy Analysis qui a plaidé pour des sanctions énergétiques plus sévères contre la Russie, a déclaré que l’UE devrait toujours essayer de priver Poutine de revenus dans l’immédiat – en mettant des tarifs, disons, sur le pétrole russe en mai plus cher. Et bien sûr, cette interdiction de l’UE ne desserre pas complètement la dépendance énergétique du bloc vis-à-vis de la Russie. Pour l’instant, le gaz naturel coule toujours.

“Cela fait un bond énorme en termes de réduction du montant des importations de pétrole que les Européens eux-mêmes achètent à la Russie d’environ les deux tiers du montant total”, a déclaré Schmitt. “Mais cela reste encore loin de ce qui doit être fait en termes de pression croissante sur le régime.”

Même avec les exclusions et les exemptions, le pas de l’Europe est très important. Dans le passé, l’UE a été réticente à mettre de l’énergie sur la table lorsqu’il s’agit de traiter avec la Russie. La guerre en Ukraine a changé cela. L’UE a sanctionné le charbon. Maintenant, le bloc vise le pétrole.

“C’est toujours important, c’est toujours important”, a déclaré Ben Cahill, chercheur principal pour le programme sur la sécurité énergétique et le changement climatique au Centre d’études stratégiques et internationales. «Même si vous exemptez toutes les importations par pipeline – ce qui représente, disons, 750 000 barils par jour, généralement – ​​vous avez toujours environ 1,5 [to] 1,6 million de barils par jour d’exportations de pétrole qui pourraient être ciblés.

Quel est l’impact sur l’embargo pétrolier de l’UE ? Nous ne savons pas tout à fait.

La brutalité de la Russie, la résilience de l’Ukraine dans la défense de sa démocratie et de sa souveraineté – tout cela a remarquablement changé le calcul aux États-Unis et en Europe sur les compromis qu’ils sont prêts à supporter pour punir la Russie. Cela signifie de l’inflation et des prix de l’énergie plus élevés, dans une économie mondiale qui se débattait avec tout cela avant l’invasion de la Russie.

Couper les exportations d’énergie de la Russie est ce qui nuit à Moscou. Mais comme l’a dit Holland, la Russie est un important exportateur de pétrole. Si l’Occident essaie de freiner ses exportations, il y a le risque d’une baisse du pétrole sur le marché mondial, point final. “Le fait que l’Occident continue d’intensifier les sanctions, ils veulent s’assurer que le pétrole russe ne circule pas vers d’autres États, cela continuera à maintenir le prix du pétrole élevé. Il n’y a vraiment aucun moyen de contourner cela », a déclaré Holland.

Beaucoup dépendra de l’endroit où l’Europe ira pour remplacer le pétrole russe et de la capacité de la Russie à trouver des acheteurs de remplacement pour le pétrole qui irait généralement en Europe – des endroits comme l’Inde, par exemple. “La grande question est de savoir dans quelle mesure les mesures de l’UE mettent le pétrole russe hors ligne plutôt que de simplement le forcer à réorienter les flux ailleurs”, a déclaré Cahill. “Et donc nous ne connaissons pas encore la réponse à cette question.”

Cela expose le dilemme inconfortable : c’est probablement mieux pour l’économie mondiale si la Russie peut encore vendre son pétrole, même à bas prix. Mais si la Russie peut encore vendre du pétrole, elle conserve une source de devises fortes pour financer ses efforts de guerre en Ukraine.

Si l’interdiction de l’UE (ainsi que d’autres sanctions, comme celle sur l’assurance des navires) coupe la Russie et réduit la quantité de pétrole disponible sur le marché mondial, le coût augmentera et cette pénurie d’approvisionnement fera mal aux États-Unis et en Allemagne et d’autres parties de l’Europe. Mais cela nuira également aux pays les plus pauvres, qui sont moins équipés pour être compétitifs sur le marché mondial et qui n’ont pas vraiment eu leur mot à dire dans le régime des sanctions.

Cet embargo de l’UE a également révélé certaines lignes de faille dans l’unité occidentale – des fissures que Poutine, toujours opportuniste, pourrait trouver un moyen d’exploiter alors que la guerre se prolonge. La Russie a déjà coupé l’approvisionnement en énergie de pays comme la Bulgarie et la Pologne, et elle pourrait riposter encore plus.

Comme l’a dit von der Leyen : “ce ne sera pas facile”. Mais les gouvernements occidentaux sous-estiment peut-être à quel point ces mesures seront difficiles et perturbatrices, même si elles font partie des outils pour aider à soutenir l’Ukraine. « Tout le monde est excité. « Oui, punissons la Russie. Nous devons cesser d’envoyer des fonds pétroliers dans leur trésor de guerre », a déclaré Holland. « Oui, toutes ces choses. Mais qu’est-ce que cela signifie en conséquence, ne pas être au centre de la scène.