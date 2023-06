Alors que diverses sources en Angleterre et en Italie indiquent maintenant que l’examen médical de Sandro Tonali à Newcastle United est prévu pour ce week-end, tous les i pourraient être mis en point avant son retour à l’action dans l’Euro U21 en Roumanie dimanche.

Le personnel médical de Newcastle United serait en Roumanie où les Championnats d’Europe U21 ont récemment commencé et les spéculations se tournent maintenant vers le numéro d’équipe que la signature potentielle du club pourrait choisir.

Tonali est un milieu de terrain box-to-box qui peut jouer en tant que n ° 6 ou n ° 8. Huit était son numéro à l’AC Milan, il en portait quatre dans son premier club Brescia mais n’a porté le numéro 6 qu’une poignée de fois, et cela a été exclusivement au niveau international pour l’Italie.

Mais la photo du numéro d’équipe à Newcastle est … bondée. Le n°6 est occupé par le capitaine de longue date du club, Jamaal Lascelles, Anthony Gordon a pris le n°8 à son arrivée à la fin du mercato de janvier et Sven Botman porte le n°4. Matt Ritchie porte du 11 et a récemment vu son contrat prolongé d’un an.

Les chiffres suivants les plus bas sont 15, 16 et 20. Newcastle United YouTuber Adam Pearson a pris un tôt, confiant, jouer que a) Tonali arriverait à Tyneside, et b) qu’il prendrait le maillot n ° 20. Pearson a sollicité ses abonnés sur Twitter pour obtenir leurs opinions et a opté pour le nouveau maillot Castore du club, avec le tout nouveau sponsor Sela, imprimé avec Tonali 20.

Cependant, les inscriptions à la boutique du club de Newcastle United rappellent aux fans que les numéros d’équipe n’ont pas encore été finalisés, et si un joueur change de numéro, le club ne remplacera pas le maillot sans frais.

Trouvez l’indice: le tatouage au doigt de Tonali pourrait indiquer sa préférence pour le numéro d’équipe (Crédit image : Getty)

Une option pourrait être qu’Eddie Howe devienne « Football Manager » et révise ses effectifs pour satisfaire le TOC des fans de football, mais aussi pour apaiser la nouvelle star, Tonali.

Les joueurs marginaux Dubravka, Dummett, Lascelles et Ritchie détiennent tous respectivement 1, 3, 6 et 11. Un remaniement pourrait au moins libérer le n°6 pour Tonali. Nick Pope pourrait se voir attribuer le n ° 1, le n ° 3 pourrait être offert au nouvel arrière droit convoité par Newcastle, 6 seraient libres pour Tonali avec 11 à gauche pour l’attaquant large dont Eddie Howe a envie.

La torsion est cependant que Tonali a un n ° 8 tatoué sur le majeur de sa main gauche. Donc, il y aura peut-être une conversation entre l’Italien et l’actuel n ° 8 de Newcastle qui est également en Roumanie pour jouer pour les moins de 21 ans d’Angleterre.

