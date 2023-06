Quel rôle les exonérations de responsabilité joueront-elles à la suite de la tragédie du sous-marin Titan ?

BOSTON (AP) – Avant de monter à bord du submersible qui a implosé près de l’épave du Titanic, les passagers décédés cette semaine ont très probablement été invités à signer des décharges de responsabilité.

L’une des dérogations, signée par une personne qui prévoyait de participer à une expédition OceanGate, exigeait que les passagers reconnaissent les risques liés au voyage sur le navire Titan et tout navire de soutien. La renonciation, qui a été examinée par l’Associated Press, a déclaré que les passagers pourraient subir des blessures physiques, une invalidité, un traumatisme émotionnel et la mort à bord du Titan.

Les passagers renoncent également au droit d’intenter une action en cas de « blessures corporelles, dommages matériels ou toute autre perte » qu’ils subissent au cours du voyage.

Le formulaire indique également clairement que le navire est expérimental et « construit avec des matériaux qui n’ont pas été largement utilisés pour les submersibles habités ».

La renonciation pourrait jouer un rôle démesuré alors que les familles des personnes décédées envisagent leurs options juridiques. Les experts juridiques ont déclaré que ce que l’enquête sur la catastrophe découvrira déterminera beaucoup sur l’affaire, y compris ce qui a fait imploser le navire.

QU’EST-CE QU’UNE EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ ?

Parfois appelées formulaire de décharge, les décharges de responsabilité sont typiques avant de pratiquer des activités récréatives qui comportent un certain risque, comme le parachutisme ou la plongée sous-marine. En signant le document, les passagers acceptent généralement les risques et dangers liés à l’activité et s’ils sont blessés, dégagent la responsabilité du propriétaire de l’entreprise.

Matthew Shaffer, avocat plaidant au sein du cabinet d’avocats spécialisé en dommages corporels maritimes Schechter, Shaffer & Harris, a déclaré que les formulaires sont monnaie courante avant de pratiquer tout type d ‘ »activité récréative ultra-dangereuse ».

« Une bonne version couvrira tous les dommages potentiels et vous allez l’énoncer dans un langage aussi simple que possible », a-t-il déclaré. « Vous pouvez vous faire tuer. Vous pouvez vous blesser. Vous pouvez être mutilé et vous n’aurez aucun recours. Vous nous dégagez de toute responsabilité pour tout mal qui vous arrivera du fait que vous vous engagez dans cette activité.

QUELLE EST L’IMPORTANCE DE CES FORMULAIRES AU TRIBUNAL ?

La légalité de ces documents dépend de l’État où ils sont signés, ont déclaré des experts juridiques. Certains États les reconnaissent, d’autres non. Des dérogations signées ont été confirmées dans des cas impliquant des plongeurs en Floride et des skieurs au Colorado.

Dans tous les cas, un tribunal évalue le document par rapport à d’autres facteurs, notamment si la personne qui le signe a compris le formulaire et les risques qu’elle prenait, ainsi que le caractère inhabituel et dangereux de l’activité.

Un tribunal, a déclaré Shaffer, examinera également si un propriétaire ou un exploitant a caché des informations au passager, ou a sciemment exposé le passager à un « préjudice probable ». Une autre question est de savoir s’il y a eu « négligence grave ».

Qu’il y ait eu ou non une renonciation, Shaffer et d’autres ont déclaré qu’ils s’attendent à ce que les familles de ceux qui sont morts sur le submersible poursuivent non seulement OceanGate, qui exploitait le Titan, mais aussi le fabricant du navire et les entreprises qui ont fourni les pièces.

« La renonciation va certainement être un facteur important découlant de cette catastrophe et cela dépend beaucoup du tribunal et des faits qui ressortent », a-t-il déclaré.

LES RENONCIATIONS TITAN TENIRONT-ELLES DEVANT LE TRIBUNAL ?

Dans le cas du Titan, un facteur de complication est que la catastrophe s’est produite dans les eaux internationales. Selon la renonciation examinée par l’AP, tout litige serait régi par les lois des Bahamas, où la société, OceanGate Expeditions, Ltd, est enregistrée.

« Si la loi des Bahamas n’est pas favorable aux familles, alors je prédis qu’elles intenteront une action en justice aux États-Unis ou dans leur pays d’origine », a déclaré Kenneth Abraham, professeur émérite de droit Harrison à la faculté de droit de l’Université de Virginie. , qui connaît les conditions de la renonciation. Déclarer la renonciation invalide aux États-Unis pourrait alors faire partie de l’argument juridique, a-t-il déclaré.

Mais Steve Flynn, un officier de la Garde côtière à la retraite et directeur du Global Resilience Institute de la Northeastern University, a déclaré que d’éventuelles poursuites judiciaires pourraient ne pas aboutir étant donné les défis liés à l’établissement de la compétence.

L’implosion s’est produite « essentiellement dans un no man’s land réglementaire », a déclaré Flynn.

« Il n’y avait essentiellement aucune surveillance », a déclaré Flynn. « Dans une certaine mesure, ils ont tiré parti de l’obscurité de la juridiction pour ne pas avoir de surveillance. »

Un autre problème est de savoir si OceanGate survit et, si oui, qui poursuivre, a déclaré Flynn. Parmi les cinq passagers morts se trouvait le PDG de la société qui dirigeait l’expédition, Stockton Rush.

Même s’il survit, il est peu probable qu’OceanGate soit tenu responsable devant les tribunaux à moins que la société n’ait fait une fausse déclaration sur la sécurité du navire, a déclaré Richard Daynard, éminent professeur à la Northeastern University School of Law.

Sinon, l’affaire est un excellent exemple de prise de risque de la part des explorateurs, a déclaré Daynard.

La société, qui a fermé son bureau de Washington à la suite des révélations sur l’implosion, pourrait également ne pas avoir la capacité de payer des dommages-intérêts, a déclaré Daynard. « S’ils étaient tenus responsables, je suppose qu’ils n’auraient probablement pas les très nombreux millions de dollars que j’attribuerais si j’étais membre d’un jury », a-t-il déclaré.

Les rédacteurs d’Associated Press Holly Ramer dans le New Hampshire et Patrick Whittle à Portland, Maine ont contribué à ce rapport.

Michael Casey, l’Associated Press