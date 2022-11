Quel résultat l’Argentine doit-elle traverser ? Tout ce qui pourrait arriver dans le groupe C de la Coupe du monde

L’Argentine a rebondi après sa défaite lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde contre l’Arabie saoudite plus tôt cette semaine en battant le Mexique 2-0 samedi soir.

Une défaite de l’Albiceleste contre le Mexique les aurait vus éliminés du tournoi après seulement deux matches, mais les buts en seconde période de Lionel Messi et Enzo Fernandez ont maintenu en vie leurs espoirs d’une place dans les 16 derniers.

Plus tôt dans la journée, la Pologne a battu l’Arabie saoudite 2-0 pour augmenter ses chances de progression. Et avec un tour de matches restant à jouer, les quatre équipes du secteur pourraient encore se qualifier pour les huitièmes de finale.

Voici un aperçu des permutations du groupe C et des résultats nécessaires pour chacun de l’Argentine, du Mexique, de la Pologne et de l’Arabie saoudite pour se qualifier pour les 16 derniers…

Argentine

(Crédit image : Getty Images)

Désormais deuxième du groupe C après avoir battu le Mexique samedi soir, l’Argentine finira en tête si elle bat la Pologne lors de son dernier match de groupe mercredi prochain, à moins que l’Arabie saoudite ne gagne contre le Mexique par deux buts ou plus qu’eux. Si les Saoudiens l’emportent avec deux buts de plus que l’Argentine, les équipes finiront à égalité à la différence de buts, mais l’équipe d’Hervé Renard finira première grâce à sa victoire sur l’Albiceleste.

Si l’Argentine faisait match nul lors de son dernier match, elle finirait derrière la Pologne et serait dépassée par l’Arabie saoudite si l’équipe asiatique battait le Mexique. Un match nul pour les Saoudiens ne leur suffirait pas pour dépasser l’Argentine (si l’équipe de Scaloni fait également match nul) car l’Albiceleste a une différence de buts supérieure. Un match nul pour l’Argentine et une victoire pour le Mexique laisseraient les deux équipes latino-américaines à quatre points, mais El Tri n’a pas encore marqué et devrait gagner par au moins trois points pour être à égalité avec les doubles champions.

Mexique

(Crédit image : Getty Images)

Le Mexique est en difficulté après la défaite de samedi face à l’Argentine. Les hommes de Tata Martino n’ont toujours pas marqué de but à Qatar 2022 et sont derniers du groupe C avec un point.

Pour se qualifier pour les huitièmes de finale, seule une victoire contre l’Arabie saoudite suffira à El Tri. Mais même cela peut ne pas suffire. Le Mexique avancera avec une victoire par n’importe quelle marge si la Pologne bat l’Argentine. Mais si l’autre match se termine par un match nul, l’équipe de Martino devra battre les Saoudiens d’au moins trois buts d’écart. Pour ce faire, cependant, ils doivent terminer avec une meilleure différence de buts ou plus de buts marqués que l’Argentine (par exemple, si l’Argentine fait match nul 0-0 contre la Pologne et que le Mexique gagne 3-0 contre l’Arabie saoudite, ils finiront à égalité de différence de buts et buts marqués, mais l’équipe de Scaloni avancerait après avoir remporté la rencontre entre les deux équipes).

Si le Mexique gagne et que la Pologne perd contre l’Argentine, El Tri peut terminer au-dessus des Européens mais aura besoin d’une différence de buts de quatre buts (au moins). Si le Mexique gagnait 2-0 et que la Pologne perdait sur le même score, par exemple, cela reviendrait au fair-play ou peut-être même à un tirage au sort.

Pologne

(Crédit image : Sylvain Lefevre/Getty Images)

La Pologne est en tête du groupe C avec quatre points et sera en tête du secteur si elle bat l’Argentine mercredi, quel que soit le score.

Si la Pologne fait match nul avec l’Argentine, elle est également assurée d’une place dans les 16 derniers. Un match nul mercredi verrait les Polonais terminer au-dessus de l’Albiceleste et signifierait également qu’ils ne pourraient pas être rattrapés par le Mexique. Une victoire de l’Arabie saoudite sur le Mexique ferait reculer la Pologne à la deuxième place.

En cas de défaite de la Pologne face à l’Argentine, les Européens seraient dépassés par les Sud-Américains. Une défaite des Polonais et une victoire de l’Arabie saoudite verraient l’équipe de Czesław Michniewicz se retirer du top deux, tandis qu’un match nul pour les Saoudiens signifierait que cela se réduirait à la différence de buts et aux buts marqués (voir ci-dessous). Une défaite pour la Pologne et une victoire pour le Mexique laisseraient également ces deux équipes à quatre points chacune et séparer les deux pourrait être compliqué (voir ci-dessus).

Arabie Saoudite

(Crédit image : Getty Images)

L’Arabie saoudite se qualifiera pour les 16 derniers avec une victoire sur le Mexique. Une victoire sur El Tri leur garantira une place dans les deux premiers du groupe C et ils pourraient même gagner le secteur. Si les Saoudiens gagnent et que la Pologne bat l’Argentine, l’équipe asiatique terminera deuxième. Si les hommes d’Hervé Renard prennent les trois points et que l’Argentine bat la Pologne, cela dépendra de la différence de buts (les Sud-Américains ont actuellement deux buts de mieux, mais en cas d’égalité, les Saoudiens finiraient mieux grâce à leur victoire dans la rencontre entre les deux).

Si l’Arabie saoudite fait match nul contre le Mexique et que la Pologne bat l’Argentine, les Saoudiens termineront deuxièmes. Mais si les Asiatiques marquent un point contre El Tri et que l’Argentine fait également match nul avec la Pologne, les Sud-Américains avanceront grâce à leur différence de buts supérieure.

Une défaite pour l’équipe de Renard les verrait dépassés par le Mexique à quatre points et éliminés, quoi qu’il arrive dans l’autre match.