Quel ralentissement des dépenses ? Les ventes au détail suggèrent que les Canadiens ne sont pas prêts à arrêter de magasiner

Les chiffres à jour des ventes au détail de Statistique Canada de mercredi montrent que malgré les prix élevés et les avertissements alarmants concernant l’endettement, les Canadiens restent d’humeur à magasiner.

L’agence de données a rapporté mercredi que les détaillants avaient encaissé 65,9 milliards de dollars en avril. C’est une augmentation de 1,1 % par rapport au niveau de mars.

Presque tous les types de magasins ont enregistré des ventes plus élevées au cours du mois, à l’exception des détaillants de meubles, d’appareils électroniques et d’électroménagers, où les ventes ont diminué de 1,6 % par rapport au niveau de mars.

Les ventes au détail dites de base, qui excluent les articles volatils comme l’essence, les voitures et les pièces automobiles, ont en fait augmenté encore plus : 1,5 %.

Cette métrique a maintenant augmenté pendant cinq mois consécutifs, alors même que les appels aux consommateurs pour qu’ils se serrent la ceinture se multiplient. Les ventes ont augmenté dans huit des 10 provinces, en tête du Nouveau-Brunswick, où elles ont augmenté de 4,4 %. Les deux exceptions étaient l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador.

D’humeur à dépenser

Une grande partie de la frénésie des dépenses peut être attribuée à l’inflation, car des prix plus élevés signifient que les gens paient plus pour la même quantité de produits et de services, ce qui augmentera la consommation d’un détaillant.

Mais les ventes ont également augmenté en volume, augmentant de 0,3 % au cours du mois.

La hausse des ventes a été plus de deux fois plus forte que ce à quoi s’attendaient les économistes, et les premiers chiffres de mai de l’agence de données montrent que ce mois est sur la bonne voie pour un autre gain, de 0,5 %. Cela le met sur la bonne voie pour battre le record mensuel de 66,3 milliards de dollars enregistré en juin 2022.

Shelley Kaushik, économiste chez BMO, affirme que les chiffres montrent que les dépenses de consommation se révèlent « résilientes » face à la pression croissante. « Pour l’avenir, la dynamique des dépenses de consommation devrait ralentir au second semestre, car des taux d’intérêt encore plus élevés et une inflation toujours élevée continuent de peser sur le pouvoir d’achat. »

Royce Mendes, économiste chez Desjardins, affirme que les chiffres ne font qu’augmenter la probabilité que les décideurs de la Banque du Canada devront faire plus pour maîtriser l’inflation.

« Après un solide premier trimestre de dépenses de consommation, une deuxième hausse mensuelle consécutive n’est pas ce que la Banque du Canada recherchera, car elle espère ralentir la demande intérieure », a-t-il déclaré. « En tant que tel, l’impression de détail d’aujourd’hui ne fait que renforcer notre appel selon lequel une autre hausse de 25 points de base en juillet est probable. »