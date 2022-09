Le spectacle PRIMETIME, The Masked Singer, est l’un des spectacles de compétition les plus populaires aux États-Unis.

La huitième saison de The Masked Singer sera diffusée à 20 h HE le 21 septembre 2022.

Renard

Quels sont les costumes de cette saison ?

La septième saison a présenté une multitude de concurrents et la finale a choqué les téléspectateurs lorsque Firefly, qui a été démasqué sous le nom de Teyana Taylor, s’est révélé être le vainqueur du concours.

Les concurrents déguisés pour la saison sept étaient:

Tatou

Bébé mammouth

cyclope

Luciole

Hydre

Jack dans la boîte

Maki

Mc Terrier

Mlle Nounours

Le prince

Reine Cobra

RAM

Monsieur Loyal

Lapin de l’espace

Chingamabob

Quel prix le gagnant américain de The Masked Singer reçoit-il ?

Le champion Masked Singer reçoit un trophée avec un masque comme prix pour avoir remporté la saison.

La gagnante de la saison sept était la musicienne Teyana Taylor, qui était incognito sous le nom de Firefly.

Au cours du même cycle, la star des Goldbergs, Hayley Orrantia, est arrivée à la deuxième place.

Hayley s’est déguisée en Ringmaster, tandis que Cheyenne Jackson s’est classée troisième en tant que Prince.





La gagnante de la saison six était Queen of Hearts, qui s’est révélée être la chanteuse Jewel sous un déguisement.

En deuxième place est venu Bull, qui était la célébrité Todrick Hall.

Le gagnant de la saison cinq du chanteur masqué était le porcelet, qui s’est révélé être le chanteur Nick Lachey.

Le juge qui parvient à deviner le plus de concurrents remporte un trophée Golden Ear.

Ce prix était un ajout tardif au spectacle, à venir dans la quatrième saison de The Masked Singer.

Le juge qui a remporté le trophée Golden Ear était Jenny McCarthy.

Elle a également remporté le trophée Golden Ear la saison précédente.

Il n’y a pas de prix en espèces dans l’émission ni de don à un organisme de bienfaisance au choix de la célébrité.

Gagnants du chanteur masqué The Masked Singer est une série télé-réalité diffusée sur Fox. Les célébrités se déguisent et se produisent devant un panel de juges. Les chanteurs donnent au public des indices sur qui ils sont. Le spectacle a été créé en 2019. Vainqueur de la saison 1 : T-Pain qui s’est déguisé en paon

Vainqueur de la saison 2 : Wayne Brady qui s’est déguisé en Fox

Vainqueur de la saison 3 : Kandi Burruss qui s’est déguisé en Night Angel

Vainqueur de la saison 4 : LeAnn Rimes qui s’est déguisée en soleil

Vainqueur de la saison 5 : Nick Lachey qui s’est déguisé en porcelet

Bien qu’il n’y ait pas de grand prix, les candidats sont payés pour apparaître dans l’émission.

Les candidats sont payés par semaine pour les épisodes sur lesquels ils apparaissent et reçoivent une prime de signature.

Chaque candidat n’a pas de salaire définitif, mais le montant en dollars varie très probablement.

Comme pour d’autres émissions similaires, le salaire hebdomadaire et la prime de signature varient en fonction de l’ampleur de la performance de la star.

Les juges comprennent Robin Thicke, Jenny McCarthy, Ken Jeong et Nicole Scherzinger.

En quoi la saison huit sera-t-elle différente des autres saisons ?

La saison huit débutera la saison avec trois éliminations d’ici la fin du premier épisode.

« Accrochez-vous simplement à votre chapeau », a déclaré le producteur exécutif Craig Plestis à TheWrap. « Va au frigo, récupère tout ce dont tu as besoin pour manger ou boire, et ne pars pas, d’accord ?

“Ce sera une course folle et rapide d’indices, de grands chants, de grandes performances et peut-être certains des meilleurs démasquages ​​que nous ayons jamais eu en huit saisons.”

Plestis a déclaré que la saison à venir comprendra également plus d’indices que jamais sur l’identité de chaque chanteur et que chaque épisode aura un thème.

“Nous essayons vraiment de rendre cette saison aussi interactive que possible pour tous ceux qui sont assis là à la regarder”, a déclaré Plestis au point de vente.

“En plus d’avoir une expérience amusante, nous voulons encore plus jouer à ce jeu mystérieux pour l’Amérique.”

Plestis n’a révélé qu’une seule inconnue pour la nouvelle saison, affirmant qu’il y aura quatre candidats et trois éliminations, avec de nouveaux candidats chaque semaine.

La saison huit sera diffusée sur FOX à 20 h HE le 21 septembre 2022. Les téléspectateurs pourront également diffuser l’émission en direct sur FuboTV.

