Quel pouvoir aura le nouveau président iranien ?

Un ecclésiastique extrêmement conservateur est investi jeudi à la présidence de l’Iran.

Le religieux, Ebrahim Raisi, a remporté une élection en juin qui avait disqualifié tout rival potentiel. Les critiques ont déclaré que la victoire de M. Raisi avait été conçue pour refléter le choix de son mentor et allié, le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei.

L’élection a attiré l’attention sur le rôle du président iranien dans un système de gouvernance dominé par des chefs religieux depuis la révolution islamique qui a renversé la monarchie soutenue par les États-Unis il y a plus de quatre décennies.

Bien que le système contienne certains freins et contrepoids, le pouvoir est de plus en plus concentré entre les mains du chef suprême, qui, en vertu de la Constitution iranienne, a plus d’autorité que le président.

Voici un examen plus approfondi du président et des pouvoirs qu’il possède – et qu’il ne possède pas.

Qui est M. Raisi ?

Jusqu’au mois dernier, M. Raisi, 60 ans, était le chef du système judiciaire iranien. Il a passé une grande partie de sa carrière en tant que procureur et figure sur une liste de sanctions américaine en raison de son bilan en matière de droits humains. En 1988, il a siégé à un comité qui a envoyé à la mort environ 5 000 opposants au gouvernement emprisonnés, selon les organisations de défense des droits de l’homme.