Quel pourrait être le salaire de Harry Kane au Bayern Munich ?

Après s’être mis d’accord avec le Bayern Munich, Harry Kane sera bientôt membre de la formation de la centrale bavaroise.

L’attaquant de 30 ans aurait été autorisé par Tottenham Hotspur à se rendre en Allemagne pour un examen médical et à finaliser l’accord. Jeudi, The Athletic a affirmé que la partie anglaise avait accepté l’offre du Bayern de plus de 110 millions de dollars.

Le contrat de l’attaquant entre dans sa dernière année, c’est pourquoi Tottenham espérait le signer pour de nouvelles conditions. Rien n’a changé à cet égard, cependant, et le club a fait le choix difficile de vendre son joueur vedette. S’ils ne l’avaient pas fait, ils le perdraient pour rien l’été prochain.

Les rumeurs de Tottenham restent étouffées

La saison des Spurs débutera dimanche contre Brentford en Premier League, et Kane avait espéré que le problème serait réglé d’ici là. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il pourrait rester aux Spurs sous le nouvel entraîneur-chef Ange Postecoglou, mais il a finalement décidé de partir.

Le Bayern surveille Kane depuis un certain temps. Pour acquérir ses services, le club avait déjà fait deux nouvelles propositions à Tottenham. L’équipe du nord de Londres, cependant, était catégorique sur le fait de garder le joueur, alors elle a refusé les deux offres.

Leur volonté soudaine de rompre avec l’attaquant suggère un changement de priorités. Pendant ce temps, après le départ de Robert Lewandowski à Barcelone l’été dernier, le Bayern a tenté de renforcer son attaque. Le déménagement de Kane étant si proche de son achèvement, le manager Thomas Tuchel pourrait pousser un soupir de soulagement à l’approche de la nouvelle saison.

Quel sera le salaire d’Harry Kane au Bayern ?

Kane deviendra le joueur le mieux payé du Bayern après avoir signé un contrat de quatre ans d’une valeur d’environ 27,5 millions de dollars par an, Sports du ciel et L’athlétisme rapport. Sur la base de ces chiffres, le joueur gagnerait un total de 2,3 millions de dollars par mois, soit 529 000 dollars par semaine. En d’autres termes, cela équivaudrait à plus de 105 000 $ par jour, soit environ 13 000 $ par heure, ou 220 $ par minute.

Cela mettrait le salaire de Kane à égalité avec ce que Sadio Mane gagnait à Liverpool avant de déménager en Arabie saoudite. C’est une augmentation deux fois plus importante que son salaire à Tottenham. L’attaquant prolifique gagne environ 220 000 $ par semaine sur son contrat de 2018 en Premier League.

PHOTO: IMAGO / Photo de presse sportive