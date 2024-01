Quel politicien néo-démocrate historique a démissionné cette semaine ? Répondez au quiz d’actualité de cette semaine

Bienvenue au quiz d’actualité du Globe and Mail. Rejoignez-nous chaque semaine pour tester vos connaissances sur les histoires qui font la une des journaux.

Cette semaine: Donald Trump a remporté gros cette semaine dans l’élection républicaine de l’Iowa, obtenant plus de 50 % des voix et consolidant sa position de favori pour l’investiture, bien qu’il soit actuellement bloqué dans deux États. Trump était également devant le tribunal cette semaine pour avoir diffamé l’écrivain E. Jean Carroll après qu’elle l’ait accusé de viol. Carroll réclame 10 millions de dollars de dommages et intérêts.

Cette semaine également, d’énormes événements météorologiques extrêmes ont frappé tout le Canada, gelant les Prairies, neigeant en Ontario et au Québec et envoyant des vents violents sur la côte Est.

Vous souvenez-vous de ces histoires ? Répondez à notre quiz d’actualité pour le savoir.