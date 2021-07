Dans l’Andhra Pradesh, il y a un dicton populaire en telugu qui fait des rondes pendant cette saison que « Pustelu ammaina Pulasa Tinali » (ça vaut la peine de manger du poisson Pulasa même en vendant Mangalasurta) c’est la valeur de ce poisson dans l’Andhra Pradesh. Godavari Pulasa est considéré comme le poisson le plus cher dans les variétés de poissons.Pulasa est disponible pendant la mousson commençant dans la rivière Godavari.

Au cours de cette saison dans les districts de Godavari, le prix d’un kilo de poisson Pulasa atteint 5 000 à 17 000 en fonction de la demande. Pendant cette saison, Pulasa est disponible dans tous les marchés aux poissons du district de Godavari. Tous les dirigeants politiques et célébrités du cinéma se montrent intéressés à acheter ce poisson Pulasa au cours de cette saison. Certaines personnes offrent ce Pulasa pour impressionner les dirigeants politiques afin qu’ils terminent leur travail ou pour obtenir des faveurs du gouvernement. On comprend donc l’engouement de ce Pulasa dans les quartiers de Godavari.

Selon les sources du marché, près de 50 kg de Pulasa arrivent quotidiennement dans les marchés aux poissons du district. Environ 40 kg de Pulasa se vendent quotidiennement sur les marchés du district pendant cette saison. Le pouls, ou « Hilsa » dans la langue locale, est le type de poisson le plus recherché non seulement dans l’Andhra Pradesh mais aussi dans le Telangana, le Tamil Nadu, le Karnataka et le Maharashtra. La variété se trouve de juillet à septembre dans la rivière Godavari. Le curry de poisson Pulasa est un plat populaire et traditionnel dans les districts de Godavari dans l’Andhra Pradesh. La fabrication du curry Pulasa est la manière très traditionnelle de le préparer sur un poêle à bois à feu doux dans un bol de boue. La soupe aura une teinte et un goût distincts le lendemain.

Quel que soit son prix, c’est une tradition dans le district de Godavari de partager le « curry pulasa » avec les membres de la famille, les amis et les sympathisants chaque année pendant cette saison. Quelques hôtels et restaurants dans les districts de Godavari sont connus pour leur talent culinaire dans la préparation du curry connu sous le nom de «Chapala Pulusu» en langue telugu. Le poisson Pulasa se rend dans les eaux fraîches et pluvieuses de Godavari depuis les backwaters pendant la saison de la mousson. Les amateurs de poisson l’achètent en payant à l’avance chaque année, et la plupart des stocks sont sur le diguette avant d’atteindre le marché.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici