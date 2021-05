Quel niveau d’anticorps protège contre le COVID?

Pour prouver que leurs vaccins COVID-19 fonctionnaient, les entreprises ont dû recruter plus de 100 000 participants dans des essais cliniques de plusieurs mois. La prochaine fois, Peter Gilbert souhaite que de tels tests ne nécessitent que quelques centaines de personnes et huit semaines de temps.

Pour y arriver, Gilbert et d’autres doivent déterminer le niveau de protection dont les gens ont besoin pour éviter l’hospitalisation et la mort du COVID-19, ou même pour éviter d’être infectés du tout.

Mais 15 mois après la fermeture de COVID-19 dans la majeure partie du monde, on ne sait toujours pas quel niveau de protection immunitaire est suffisant.

« Je n’ai pas vu de gens tourner autour d’un certain nombre et j’en suis un peu surpris. J’aurais pensé que nous étions plus avancés maintenant », a déclaré John Grabenstein, rédacteur en chef de la Coalition d’action pour l’immunisation et ancien scientifique principal et directeur de le programme de vaccination militaire du département américain de la Défense.

Gilbert et d’autres sont à la recherche d’unnombre qui correspond à l’immunité contre le COVID-19. Appelé «corrélat de protection», il peut indiquer si quelqu’un est à l’abri de la maladie.

Un tel chiffre – mesuré par un type spécifique d’anticorps immunitaires chez une personne – pourrait montrer si elle avait développé une immunité suffisante contre un vaccin ou une infection naturelle. Et cela pourrait rapidement montrer si un vaccin était suffisamment efficace, sans avoir besoin d’essais longs et à grande échelle.

C’est quelque chose que les scientifiques du monde entier trouveraient extrêmement utile à mesure que davantage de vaccins et d’éventuels rappels sont créés.

«Tout ce que vous avez à faire est de vacciner les gens avec un nouveau vaccin, de mesurer leurs anticorps et vous avez terminé», a déclaré Gilbert. «Et vous pourriez le faire avec peut-être 400 personnes au lieu de 40 000.»

Gilbert est biostatisticien au Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle.Il dirige également le centre statistique du réseau de prévention COVID-19 du gouvernement fédéral.

Au fur et à mesure que les informations arriveront, le réseau évaluera les données sur les niveaux d’anticorps des personnes qui se sont rétablies du COVID-19 ou qui ont été vaccinées contre celui-ci. Puis les chercheursexaminera le nombre de personnes qui contractent le COVID-19 une deuxième fois, appelées infections de rupture.

« Il est difficile de donner un calendrier. Peut-être juin, peut-être autre chose. Cela ne dépend pas entièrement de nous, cela dépend aussi du moment où les ensembles de données sont définitifs », a déclaré Gilbert.

Obtenir des données prend du temps car les vaccins actuels sont si bons qu’il n’y a pas beaucoup de cas à percer. Les Centers for Disease Control and Prevention ont estimé que sur plus de 75 millions d’Américains entièrement vaccinés, seuls 5 800 ont été réinfectés.

Une fois qu’un nombre suffisant de ces personnes ont été testées, leurs niveaux d’anticorps peuvent être comparés à ceux des personnes qui n’ont pas contracté à nouveau le COVID-19.

L’idée est de fixer un seuil: au-dessus de ce nombre d’anticorps, vous êtes protégé; en dessous, vous pourriez ne pas l’être.

C’est du moins l’espoir, a déclaré le Dr William Moss, directeur exécutif du Centre international d’accès aux vaccins de l’Université Johns Hopkins.

« Malheureusement, la réalité est un peu plus désordonnée », a-t-il déclaré. « Je pense que nous aurons quelques idées sur une fourchette au-dessus de laquelle la plupart des gens sont protégés et en dessous de laquelle la plupart des gens ne seront pas protégés, mais ce ne sera pas couper. »

Gilbert et son équipe sont préparés pour cela, mais avec l’espoir de trouver un chiffre instructif même s’il n’est pas absolu.

«Nous pouvons le faire avec un marqueur imparfait. Même si cela signifie une protection à 70% mais pas à 100%, ce sera utile « , a déclaré Gilbert. » Nous ne voulons pas que le parfait soit l’ennemi du bien. »

Même un nombre approximatif serait utile pour évaluer de nouveaux vaccins candidats, a déclaré Moss.

« C’est là que réside la valeur réelle de ces corrélats de protection, car il est tout simplement très coûteux de faire ces grands essais et cela va devenir plus difficile à faire dans des endroits où la couverture vaccinale (niveaux) est déjà élevée », a-t-il déclaré. vous avez un corrélat de protection, cela vous donne une grande confiance dans le fait que vous avez un candidat vaccin viable. »

On ne sait pas si la Food and Drug Administration, qui autorise les vaccins, accepterait un corrélat de protection plutôt qu’une étude d’efficacité. Mais cela a été fait avec d’autres vaccins.

Autres raisons du test

Une autre utilisation critique d’un tel test serait de voir si l’efficacité des vaccins commence à diminuer avec le temps. Au lieu d’attendre de voir si les personnes vaccinées tôt commencent à tomber malades, les chercheurs pourraient tester leur sang pour voir si leurs taux d’anticorps chutaient.

Ces informations pourraient indiquer si des injections de rappel pourraient être nécessaires et, dans l’affirmative, à quel moment.

Différents types de vaccins nécessiteront probablement différents corrélats de protection, a déclaré Rafi Ahmed, professeur au Département de microbiologie et d’immunologie de l’Université Emory.

«Les niveaux d’anticorps contre un vaccin peuvent ou non être corrélés à la protection contre un autre», a-t-il déclaré.

C’est particulièrement vrai entre les vaccins fabriqués de différentes manières, a-t-il déclaré. Les vaccins à ARNm, tels que ceux de Pfizer-BioNTech et Moderna, peuvent avoir des corrélats différents de ceux du vaccin à dose unique de Johnson & Johnson, qui repose sur un virus inoffensif.

Le niveau d’anticorps requis pour la protection pourrait également être différent pour différentes personnes, car le système immunitaire a tendance à s’affaiblir à mesure que les gens vieillissent.

«Cela pourrait être une chose si vous avez un certain âge et une autre si vous avez un âge différent», a déclaré Grabenstein.

Pas de pari sûr

L’utilisation finale d’un tel test serait d’évaluer d’éventuels vaccins ou rappels contre des variantes émergentes du virus SARS-CoV-2 à l’origine du COVID-19.

Pour l’instant, les vaccins actuels semblent faire un bon travail de protection contre la plupart des variantes circulant dans le monde. Mais si cela change et que de nouveaux vaccins sont nécessaires, connaître le corrélat de la protection permettrait aux tests d’aller beaucoup plus vite.

Les corrélats des tests de protection seront différents des simples tests sanguins utilisés actuellement pour déterminer si une personne a été exposée au COVID-19, a déclaré le Dr Grace Lee, professeur de maladies infectieuses pédiatriques à l’hôpital pour enfants Lucile Packard et à la Stanford University School of Médicament.

«Je ne pense vraiment pas que nous puissions nous fier aux tests d’anticorps que nous avons là-bas. Nous les utilisons pour diagnostiquer des infections antérieures, mais nous ne pouvons vraiment pas les utiliser pour savoir si vous êtes immunisé », a-t-elle déclaré.

Pour l’instant, l’accent est mis sur deux types spécifiques d’anticorps, les anticorps de liaison et les anticorps neutralisants. Il semble que ce soit de bons marqueurs, mais tant que toutes les données ne seront pas incluses, cela ne sera pas certain.

Et il y a toujours une chance qu’aucun test ne soit jamais définitif, a déclaré le Dr Paul Offit, directeur du Vaccine Education Center de l’Hôpital pour enfants de Philadelphie.

«En tant que vétéran du monde des vaccins, permettez-moi simplement de dire que la moitié des vaccins dans le monde n’ont pas de corrélats d’immunité», a-t-il déclaré.

Cela ne veut pas dire qu’ils ne fonctionnent pas, a averti Ahmed.

«La rougeole, les oreillons, la rubéole, ce sont tous des vaccins très efficaces, mais nous n’avons pas encore de corrélation de protection pour eux», a-t-il déclaré. « Et regardez la variole – nous l’avons éradiquée sans jamais en avoir un pour le virus. »

