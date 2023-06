Quel marché suracheté, signal de négativité sans fin cette semaine

Pas une super configuration. Il y a trop d’articles et de publications sur la façon dont nous exagérons l’intelligence artificielle et sur le fait qu’il n’y a pas assez de substance pour justifier les mouvements récents du marché. Il ne fait aucun doute que le marché, en particulier le Nasdaq, s’est rallié sans cesse à ce qui revient à la même information : Nvidia (NVDA) fabrique d’excellentes cartes ; Adobe (ADBE) les mettant à profit ; il en va de même pour Meta Platforms (META) mais nous ne savons pas comment ; tout comme Microsoft (MSFT), Google Alphabet (GOOGL) et, surtout, Oracle (ORCL); mais n’oubliez pas Broadcom (AVGO) et Marvell (MVRL). C’est inquiétant, en effet. C’est pourquoi j’aborde cette semaine raccourcie avec un peu d’appréhension. Il n’y a vraiment rien de nouveau que je puisse voir à part les réunions d’analystes de Samsara (IOT) et de MongoDB (MDB), toutes deux adorées, mais toutes deux un peu abstruses. Ils ne peuvent pas déplacer l’aiguille. Donc, il me semble que c’est la semaine de test. La recherche en ce moment n’a aucun espoir. Si une action est en hausse, nous obtenons des hausses d’objectif de prix. S’il est en baisse, nous obtenons des réductions. Rien d’original, rien à contre-courant. Cela a été une source majeure de subsistance pendant un certain temps maintenant, mais je pense que nous en avons assez, alors peut-être que cela provoque une pause. Peu importe, je pense que nous avons une pause, et nous n’avons toujours pas de remplacement pour le thème de l’IA. Allons-nous soigner après le premier rassemblement de campagne du président Joe Biden ? Devenir plus dur. Les finances avant les sanctions de la Federal Deposit Insurance Corporation? Peut-être, et un tas de banques régionales semblent intéressantes. Avez-vous vu ce multiple de rendement et de ratio cours/bénéfice sur Truist, une très bonne banque régionale ? Le segment des biens de consommation emballés a été radié au passé : le dernier trimestre de Campbell (CPB) pourrait être le modèle. La vente au détail est dure comme des clous : seuls Walmart (WMT) et Costco (COST) semblent réussir. Les transports? Vous êtes seul parce que je pense que la rue est impatiente de mettre fin au charme du voyage de vengeance. Combien de fois pouvez-vous recommander les bateaux de croisière ? Les industriels montent sur la même chose depuis des semaines maintenant – un éventuel plan de relance chinois qui n’est pas encore arrivé et, peut-être, le plan d’infrastructure des démocrates. Je ne vais pas me cacher dans le pétrole et le gaz parce que je serai découvert à la vue de tous. Bien sûr, il y a une hyperbole ici, et Dieu sait que j’y suis attaché. Pourtant, je suis inquiet pour cette semaine parce que pour la première fois depuis un moment, je pense que nous devons digérer sérieusement. Non, je sens juste que nous sommes arrivés au point où j’ai plus d’idées à vendre qu’à acheter. Lorsque j’analyse le marché, je vois de nombreux graphiques étendus où, même si je les aime, je ne serais pas à l’aise de les acheter. Je suis conscient qu’une action comme celle d’Adobe a connu un énorme mouvement dans un excellent trimestre, puis a grimpé encore plus haut sur les chiffres, suralimentée par l’IA. C’est en soi assez étonnant. Mais ensuite, de nulle part, des vendeurs sont apparus et ont inversé une grande partie du mouvement. Il y a de vrais peluches dans la bande. Je vois des peluches dans beaucoup d’endroits, peut-être tous sauf dans les huiles pathétiques qui semblent avoir besoin d’un remplissage immédiat de la réserve stratégique de pétrole. Dans des moments comme ceux-ci, ce que j’aime faire, c’est réfléchir à ce qu’il faudrait pour mettre de l’argent neuf au travail. Nous savons maintenant que la Réserve fédérale n’a pas relevé les taux d’intérêt la semaine dernière parce que la banque centrale ne savait apparemment pas quoi faire – trop de gens disparates essayant de trouver quelque chose qu’ils ne pouvaient pas, alors pourquoi ne pas reporter ? Mais comme je l’ai dit, nous ne semblons pas pouvoir faire monter le chômage et ralentir la croissance des salaires. La Fed sait que vous ne pouvez pas faire baisser la partie la plus collante de l’inflation – les loyers – sans davantage de licenciements. Nous en avons dans la technologie et maintenant dans la finance, mais pas assez pour que les gens abandonnent leur maison ou reviennent avec leurs parents. C’est pourquoi je pense qu’ils jouent vraiment pour gagner du temps. Ils ont besoin de construire plus de maisons et ils ont besoin que les constructeurs perdent leur discipline. A cela je dis bonne chance. Mais ce qui compte, c’est que j’ai l’impression que nous n’avons plus de catalyseurs pour aller plus haut et que la plupart des actions ne semblent tout simplement pas être à des niveaux qui auraient du sens pour acheter. Pourquoi ne pas simplement attendre ? C’est difficile pour la plupart d’entre nous. Nous voudrons sauter au premier signe d’une rupture de prix de peur de passer à côté. Pourtant, cela, encore une fois, est inquiétant. Nous ne voulons pas craindre de passer à côté. Nous voulons acheter des choses que nous voulons à nos prix ou autrement. Sont-ce les prix que nous voulons pour Microsoft ? Pour Nvidia ? Alors, attendons et voyons. Je suis prêt à manquer un pourcentage ou deux, peut-être même trois, pour voir si nous ne pouvons pas obtenir une meilleure base sur nos actions si nous voulons en acheter. Étant donné que le marché est officiellement suracheté, je pense que j'attendrai que nous ayons quelques jours de baisse avant d'appuyer sur la gâchette. 