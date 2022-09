La 74e cérémonie annuelle des Emmy Awards a eu lieu lundi et les stars ont inondé le Microsoft Theatre de LA de manière élégante et extravagante.

Héberger Kenan Thompson a lancé le tapis en violet…

tandis que Robin Thede a enfilé une robe Christian Siriano bleu ciel personnalisée…

Laverne Cox portait une robe abstraite Jean Paul Gaultier by Olivier Rousteing…

et Zendaya a canalisé le vieux glamour hollywoodien dans Valentino.

Elle a été coiffée par Law Roach qui l’a accessoirisée avec des bijoux Bulgari tandis que Tony Medina a coiffé ses cheveux en un bouffant vintage.

Quant aux dames de École primaire Abbott, ils ont ébloui sur le tapis doré avant d’enchaîner les victoires. Quinta Brunson, 32 ans, a enfilé une robe métallique personnalisée de Dolce et Gabbana.

Lors d’une interview sur E! En direct du tapis rougeee Abbott Elementary l’écrivain et créateur a détaillé l’inspiration du look.

Selon le multitrait d’union, elle voulait incarner le sex-appeal comme le personnage de dessin animé Jessica Rabbit.

“Je voulais vraiment quelque chose qui me fasse me sentir va-va-voom, mais aussi respectueux”, a-t-elle déclaré à l’animatrice Laverne Cox selon PERSONNES. “J’ai l’impression de devoir faire trois boulots à la fois, actrice, productrice et scénariste, donc il peut être difficile de trouver quelque chose qui me mette à l’aise d’être les trois mais aussi de porter quelque chose qui me fasse me sentir bien, sexy et fière. ”